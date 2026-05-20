Les 10 nouvelles recrues de l’Eredivisie les plus décevantes de la saison

Après plusieurs saisons convaincantes dans les cages du Sparta Rotterdam, Nick Olij (30 ans) était prêt à franchir un palier. Pour un montant de trois millions d’euros, il a donc rejoint le PSV, champion des Pays-Bas. Il y a trouvé un concurrent direct : Matěj Kovár.

En début de saison, l’entraîneur Peter Bosz lui préfère toutefois Kovár dans les cages. Peu de suiveurs imaginaient que le Néerlandais devrait attendre le 23 avril pour enfin connaître sa première avec l’équipe première. Avant cette unique apparition, il était resté sur le banc pendant 28 rencontres et avait en outre manqué plusieurs mois en raison d’une blessure à l’aine. Ce match face au PEC Zwolle est ainsi resté son seul exercice de la saison.