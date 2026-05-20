La saison 2025/26 de l’Eredivisie de la VriendenLoterij touche à son terme, et l’heure est venue de dresser un premier bilan. En début de semaine, nous avons déjà passé en revue les recrues les plus impressionnantes de leur première saison dans l’élite néerlandaise ; il est désormais temps d’examiner l’autre face de la médaille. Voici, en partenariat avec Voetbalzone, le palmarès des plus grandes déceptions.
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Les 10 nouvelles recrues de l’Eredivisie les plus décevantes de la saison
10. Nick Olij (PSV)
Après plusieurs saisons convaincantes dans les cages du Sparta Rotterdam, Nick Olij (30 ans) était prêt à franchir un palier. Pour un montant de trois millions d’euros, il a donc rejoint le PSV, champion des Pays-Bas. Il y a trouvé un concurrent direct : Matěj Kovár.
En début de saison, l’entraîneur Peter Bosz lui préfère toutefois Kovár dans les cages. Peu de suiveurs imaginaient que le Néerlandais devrait attendre le 23 avril pour enfin connaître sa première avec l’équipe première. Avant cette unique apparition, il était resté sur le banc pendant 28 rencontres et avait en outre manqué plusieurs mois en raison d’une blessure à l’aine. Ce match face au PEC Zwolle est ainsi resté son seul exercice de la saison.
9. Jens Toornstra (Sparta Rotterdam)
Jens Toornstra a disputé l’ensemble de sa carrière en Eredivisie. Après des passages couronnés de succès à l’ADO Den Haag, au FC Utrecht (à deux reprises) et au Feyenoord, le milieu de terrain de 37 ans a rejoint le Sparta Rotterdam l’été dernier en tant que joueur libre.
Son passage au Kasteel ne répond toutefois pas entièrement à ses attentes : il a participé à vingt matchs cette saison, mais n’a été aligné d’entrée qu’à douze reprises. Sous contrat jusqu’en 2024 avec les Spartans, il pourrait néanmoins revenir cet été à l’ADO, le club de ses débuts.
8. Marko Pjaca (FC Twente)
Les attentes étaient élevées lorsque le FC Twente a surpris son monde l’été dernier en recrutant Marko Pjaca, libre de tout contrat. L’ailier, passé par la Juventus et déjà auteur de 28 sélections avec la Croatie, avait même goûté à la finale de la Coupe du monde 2018.
Titulaire en début de saison, il a progressivement vu son temps de jeu se réduire, jusqu’à se contenter d’un rôle de joker. Au total, il a participé à 29 rencontres officielles, dont seulement huit comme titulaire, et a contribué à quatre actions décisives (deux buts, deux passes). Des statistiques en deçà de son statut.
- AFP
7. Cyle Larin (Feyenoord)
International chevronné, Cyle Larin comptait déjà 86 sélections avec le Canada lorsque Feyenoord l’a prêté par le RCD Majorque la saison dernière. À Rotterdam, l’attaquant s’est mis encore plus de pression en optant pour le mythique numéro 10.
Son passage au Feyenoord s’est toutefois avéré très décevant : quinze matchs, dont trois comme titulaire, un but et une passe décisive. Début février, les deux clubs ont décidé de mettre fin prématurément à la période de prêt. Larin est retourné à Majorque avant d’être immédiatement cédé à Southampton. En Angleterre, il s’en sort bien mieux avec neuf buts et une passe décisive en vingt-deux matchs.
- Getty Images Sport
6. Davy van den Berg (FC Utrecht)
Davy van den Berg s’est distingué la saison dernière au PEC Zwolle, ce qui lui a valu un transfert au FC Utrecht. Ce milieu de terrain originaire d’Uden, désormais âgé de 26 ans, a rejoint la cité des cathédrales en tant que joueur libre, mais il a rapidement buté sur une concurrence acharnée au milieu de terrain.
En raison notamment de problèmes de blessures, il n’a pas réussi à s’imposer, ne disputant que neuf matchs (dont deux comme titulaire) et inscrivant un but. En janvier, il a été prêté jusqu’à la fin de la saison à Luton Town, qui dispose d’une option d’achat.
- AFP
5. Sébastien Haller (FC Utrecht)
Sébastien Haller (31 ans) est arrivé l’été dernier en provenance du Borussia Dortmund pour devenir la pointe de l’attaque du FC Utrecht, sous les ordres de l’entraîneur Ron Jans.
En 31 matchs officiels, l’international ivoirien n’a inscrit qu’un seul but cette saison. Son contrat prenant fin cet été, son deuxième passage chez les Domstedelingen s’achève sur une note quelque peu amère.
4. James McConnell (Ajax)
Après le départ de Jordan Henderson l’année dernière, l’Ajax s’est mis en quête d’un nouveau milieu de terrain défensif. L’entraîneur John Heitinga a immédiatement pensé à James McConnell, avec qui il avait travaillé comme adjoint à Liverpool.
Prêté par Liverpool, le Britannique a connu un passage décevant à Amsterdam : en raison notamment de blessures, il n’a disputé que sept matchs, dont deux comme titulaire. L’hiver dernier, les deux clubs ont convenu de mettre fin à la collaboration et de le renvoyer chez les Reds.
- AFP
3. Gonçalo Borges (Feyenoord)
L’été dernier, le Feyenoord a mis le prix pour recruter le nouvel ailier gauche qu’il convoitait : Gonçalo Borges a été transféré du FC Porto pour dix millions d’euros. Il est ainsi devenu, avec Sem Steijn, le transfert le plus cher de l’histoire du club de Rotterdam.
Moins d’un an plus tard, le bilan est mitigé : le Portugais de 25 ans a disputé dix-huit matchs sous les ordres de l’entraîneur Robin van Persie, dont huit comme titulaire, inscrivant seulement trois buts et délivrant une seule passe décisive.
2. Raúl Moro (Ajax)
L’Ajax a lui aussi déboursé une somme considérable l’année dernière pour un joueur qui n’a pas su se montrer à la hauteur : Raúl Moro. Ce petit ailier gauche, que le club de la capitale suivait depuis un certain temps déjà, a été recruté pour onze millions d’euros en provenance du Real Valladolid.
Les attentes étaient élevées, mais l’ailier n’a jamais convaincu. L’hiver dernier, il a été cédé à Osasuna pour cinq millions d’euros, totalisant alors 21 matchs, 1 but et 2 passes décisives, dont son unique réalisation en Coupe KNVB Eurojackpot face aux amateurs d’Excelsior Maassluis. D’ailleurs, à 23 ans, il ne brille toujours pas à Osasuna, où il n’a délivré que deux passes décisives en treize rencontres.
1. Raheem Sterling (Feyenoord)
L’été dernier, le Feyenoord a surpris la planète football en réalisant le coup de maître du mercato en recrutant Raheem Sterling, alors sans club. L’ailier britannique, qui a brillé pendant des années à Liverpool, Manchester City, Chelsea et Arsenal, et comptabilisé 82 sélections internationales, était censé porter le club néerlandais vers de nouveaux sommets.
Âgé de 31 ans, l’international anglais n’a toutefois pas encore répondu aux attentes : huit apparitions et une seule passe décisive cette saison. Son contrat au stade De Kuip expire cet été, mais selon FR12.nl, Feyenoord cherche à le prolonger pour l’exercice 2024-2025. Si le dossier aboutit, il lui restera à convaincre définitivement le public de De Kuip.