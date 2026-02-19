Leicester fait appel de la déduction de six points alors que la Premier League réclame des sanctions plus sévères

La tempête financière qui secoue Leicester est entrée dans une nouvelle phase intense, le club ayant officiellement fait appel de la déduction de six points récemment imposée pour avoir enfreint les règles de rentabilité et de viabilité (PSR). Les Foxes, qui luttent actuellement pour leur survie en Championship, ont vu leur saison bouleversée au début du mois lorsqu'une commission indépendante a prononcé cette sanction.

Cette sanction, combinée à une série de six matchs sans victoire en deuxième division, a fait chuter les champions de Premier League 2016 à la 22e place du classement, à deux points de la zone de relégation. Cependant, la bataille juridique est loin d'être unilatérale, car la Premier League a riposté en déposant son propre recours, demandant une sanction encore plus sévère que celle initialement prononcée par la commission.

La situation a créé un bras de fer juridique complexe entre le club du King Power Stadium et l'élite anglaise. Alors que Leicester se bat pour récupérer ses points afin d'assurer son maintien, la Premier League a exprimé son mécontentement face à la décision de la commission de ne pas sanctionner le club pour avoir soumis ses comptes annuels en retard.