Getty Images Sport
Traduit par
Leicester fait appel de la déduction de six points alors que la Premier League réclame des sanctions plus sévères
Les espoirs de survie de Leicester sont en jeu
La tempête financière qui secoue Leicester est entrée dans une nouvelle phase intense, le club ayant officiellement fait appel de la déduction de six points récemment imposée pour avoir enfreint les règles de rentabilité et de viabilité (PSR). Les Foxes, qui luttent actuellement pour leur survie en Championship, ont vu leur saison bouleversée au début du mois lorsqu'une commission indépendante a prononcé cette sanction.
Cette sanction, combinée à une série de six matchs sans victoire en deuxième division, a fait chuter les champions de Premier League 2016 à la 22e place du classement, à deux points de la zone de relégation. Cependant, la bataille juridique est loin d'être unilatérale, car la Premier League a riposté en déposant son propre recours, demandant une sanction encore plus sévère que celle initialement prononcée par la commission.
La situation a créé un bras de fer juridique complexe entre le club du King Power Stadium et l'élite anglaise. Alors que Leicester se bat pour récupérer ses points afin d'assurer son maintien, la Premier League a exprimé son mécontentement face à la décision de la commission de ne pas sanctionner le club pour avoir soumis ses comptes annuels en retard.
- Getty Images Sport
À la recherche d'un précédent réglementaire
La décision de la Premier League de faire appel de la clémence dont a fait preuve la commission concernant la soumission tardive des comptes met en évidence la tension croissante entre les instances dirigeantes et les clubs au sujet de la transparence financière. La ligue estime que la pénalité actuelle de six points n'est pas suffisante pour dissuader de futures infractions. En déposant son propre recours, la Premier League fait pression pour obtenir des sanctions plus sévères qui pourraient mettre Leicester dans une position encore plus précaire.
Les autorités sont conscientes que cette affaire pourrait créer un précédent et tiennent à garantir le strict respect de toutes les réglementations financières, quel que soit le statut actuel du club dans le championnat ou son importance historique dans le football anglais. Dans un signal clair de ses intentions, la ligue a confirmé son souhait d'accélérer la procédure judiciaire, afin que le verdict final soit rendu bien avant la fin de la saison en cours.
« Afin d'apporter une certitude à tous les clubs et à tous les supporters, la Premier League cherchera à ce que l'appel soit résolu de toute urgence, et en tout état de cause avant la fin de la saison de l'EFL », a confirmé un communiqué de la Premier League. Les deux parties ayant désormais soumis leurs appels respectifs au président du comité judiciaire, une commission d'appel indépendante sera nommée pour examiner les preuves.
Les Fox ripostent contre une sanction « disproportionnée »
Leicester n'a pas accepté ces sanctions sans réagir, exprimant précédemment son mécontentement quant à l'ampleur de la punition. La direction du club estime que la commission n'a pas pris en compte des facteurs atténuants importants lors de l'audience initiale. Bien que le panel indépendant n'ait pas accordé l'intégralité de la sanction initialement suggérée par la Premier League, Leicester continue de soutenir que la perte actuelle de six points reflète de manière injuste sa conduite financière.
« Bien que les conclusions de la commission aient considérablement réduit l'ampleur sans précédent de la sanction initialement demandée par la Premier League, la recommandation reste disproportionnée et ne reflète pas de manière adéquate les circonstances atténuantes présentées », indique un communiqué du club. La direction a fait valoir que l'importance de ces facteurs ne peut être surestimée compte tenu de leur impact potentiel sur les ambitions sportives du club pour cette saison.
Le club a en outre soutenu qu'il avait démontré une « amélioration de sa situation financière » et qu'une déduction en milieu de saison aurait un impact dévastateur sur l'intégrité de la compétition. Cela est d'autant plus vrai que les écarts sont minimes en bas du classement du championnat, où chaque point peut faire la différence entre le maintien et une deuxième relégation consécutive.
- Getty Images Sport
La course contre la montre
Le nœud du problème réside dans le cadre complexe du PSR, qui stipule que les clubs ne peuvent pas dépasser 105 millions de livres sterling de pertes sur une période de trois ans consécutifs. Pour Leicester, ce seuil a été réduit pendant leur passage en Championship, et la commission a estimé qu'ils avaient dépassé la limite de plus de 20 millions de livres sterling. L'issue finale de cet appel déterminera non seulement le statut de Leicester dans la division, mais indiquera également le degré de rigueur avec lequel les règles financières seront appliquées à l'ère moderne.
Les Foxes attendent avec impatience de savoir si leur pari d'interjeter appel portera ses fruits ou s'ils feront l'objet de nouvelles sanctions disciplinaires qui pourraient sceller leur sort sur le plan mathématique. Alors que le club est actuellement à la recherche d'un entraîneur permanent après le licenciement de Marti Cifuentes en janvier, Leicester est confronté à des défis importants tant sur le terrain qu'en dehors.
Publicité