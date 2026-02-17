Goal.com
LEGACY : L'Argentine, des blessures de la passion à la gloire de la Coupe du monde

Voici Legacy, la série d'articles et de podcasts de GOAL qui compte les jours jusqu'à la Coupe du monde 2026. Chaque semaine, nous explorons les histoires et l'esprit qui animent les nations qui définissent le football mondial. Cette semaine, nous parcourons l'héritage le plus émouvant de l'histoire du football : le parcours de l'Argentine, des blessures à la gloire. De la déception des finales perdues à la joie du Qatar, voici l'histoire d'une équipe qui a transformé la souffrance en force et la passion en destin. Une nation qui ne se contente pas de jouer la Coupe du monde, mais qui la vit pleinement.

L'Argentine ne se contente pas de concourir, elle bat comme un seul homme. Elle ne se contente pas de jouer, elle transmet. L'équipe nationale argentine a bâti un héritage qui transcende les résultats ; elle a transformé la Coupe du monde en un territoire émotionnel, un terrain d'essai pour l'âme. Là où d'autres voient un tournoi, l'Argentine voit le destin. Là où d'autres voient un match, l'Argentine voit l'histoire.

Cet héritage ne se mesure pas seulement en titres, mais aussi en ce que ces titres signifient - et aussi en ces défaites qui font mal, car ce sont elles qui ont forgé le caractère, l'identité, le récit qui a culminé au Qatar en 2022. Il est impossible de comprendre le couronnement de Lionel Messi soulevant la Coupe du monde sans avoir d'abord parcouru les chemins qui l'y ont mené : les frustrations, les finales perdues, les critiques et l'angoisse.

Pendant des décennies, le football argentin a vécu une tension entre le talent et la souffrance, entre l'espoir et le désespoir, jusqu'à ce que cette passion, blessée tant de fois, décide de se transformer en destin.

    Forgé dans le feu

    L'Argentine est entrée dans l'histoire de la Coupe du monde comme l'une des équipes les plus fougueuses et les plus viscérales. Dès 1930, l'Albiceleste a montré son caractère combatif ; il ne s'agissait pas seulement de football, mais aussi de fierté. Mais ce n'est qu'en 1978, et surtout en 1986, que l'Argentine a allumé le feu sacré de ses exploits mondiaux. C'est là qu'est né le mythe contemporain : le pays qui produit des génies et des guerriers, qui transforme le football en identité collective.

    Mais après Diego Maradona sont venues les blessures : l'Italie en 1990 et la finale agonisante contre l'Allemagne ; la fin abrupte du rêve aux États-Unis en 1994 ; la France en 1998 et l'élimination cruelle contre les Pays-Bas ; la Corée-Japon en 2002 et le coup le plus inattendu en phase de groupes ; l'Allemagne en 2006 et l'Afrique du Sud en 2010, le plafond toujours fixé aux quarts de finale.

    Ainsi, si le monde admirait le talent argentin, il remarquait également une constante : le drame. L'Argentine jouait avec son cœur, certes, mais ce cœur se brisait si souvent lorsqu'elle rêvait le plus.

    Défaite en finale à cause d'un effondrement interne

    Le cycle 2014-2016 a été le chapitre le plus douloureux et, en même temps, le plus transcendant de cette histoire. Trois finales consécutives - Coupe du monde 2014, Copa America 2015 et Copa America 2016 - mais trois défaites. À trois reprises, l'équipe nationale argentine a failli toucher le ciel et a fini par embrasser l'abîme. Cette image de Lionel Messi, seul, vu de dos, regardant le Maracana, fait toujours partie de l'ADN collectif argentin.

    C'est à ce moment-là que le pays a été confronté à son pire fantôme : la critique interne. L'équipe nationale a été accusée de manquer de courage, de ne pas savoir gagner, de rester à la porte. Pour beaucoup, les joueurs étaient des « millionnaires sans couilles ». Aucune autre équipe nationale au monde ne suscite autant d'émotion que l'Argentine, et pendant ces années, la passion s'est transformée en pression. Ce n'était pas seulement du football, c'était une question d'identité, de fierté blessée, de générations entières se demandant si le destin était maudit.

    C'est pourtant précisément là qu'est né le caractère qui allait exploser des années plus tard au Qatar. L'équipe ne s'est pas effondrée, elle s'est endurcie. La douleur, loin de fracturer le groupe, l'a au contraire uni.

    De la peur au destin

    Le Qatar 2022 a commencé par un séisme : la défaite contre l'Arabie saoudite. Mais, contrairement aux autres cycles, l'Argentine ne s'est pas effondrée. Quelque chose avait changé. Derrière cette équipe, il y avait un groupe, une conviction, une promesse intime : « Cette fois, nous ne mourrons pas sur le rivage ».

    Cette phrase, jamais prononcée publiquement, flottait au-dessus de chaque séance d'entraînement, de chaque déplacement, de chaque discussion d'équipe. C'était l'urgence de la dernière danse, la dernière tentative de Messi pour conquérir le seul titre qui le hantait encore.

    Au Qatar, la passion a cessé d'être une blessure pour devenir une force. Elle n'était plus un poids paralysant, mais un moteur imparable. Les matchs contre le Mexique et la Pologne ont marqué la renaissance. La bataille épique contre les Pays-Bas, pleine de controverses, de tension et de fierté débordante, a montré une équipe qui n'avait pas peur du drame, mais plutôt prête à le vivre. La demi-finale suivante contre la Croatie a été une symphonie de libération.

    La finale contre la France, avec son scénario fou, ses pauses à couper le souffle et sa gloire suprême, a non seulement couronné les champions du monde, mais elle a également scellé une transformation historique. L'Argentine a cessé d'être le pays qui a failli réussir, celui des larmes et des « et si », pour devenir ce dont elle a toujours rêvé : le champion. Celui qui termine l'histoire. Celui qui crie. Celui qui redonne à la passion sa forme la plus pure : le bonheur.

    Persécution du prophète

    Pendant des années, Messi a été un héros incomplet. Admiré, mais incompris. On lui demandait d'être Maradona alors qu'il était Messi. On lui demandait de la fureur alors qu'il offrait le silence. Mais au Qatar, quelque chose d'extraordinaire s'est produit : l'équipe nationale ne jouait plus pour Messi, elle jouait avec Messi. Elle ne cherchait plus en lui un sauveur, mais un porte-drapeau.

    Au Qatar, Messi a cessé d'être un génie pour devenir un leader spirituel. Son éclat contre les Pays-Bas à l'encontre de Wout Weghorst (« Qu'est-ce que tu regardes, imbécile ? Va là-bas ! ») était plus symbolique que n'importe quel dribble. Pour la première fois, le monde a vu le Messi que l'Argentine connaissait, et toute l'équipe s'est alignée sous cette flamme.

    Le titre ne l'a pas seulement consacré champion du monde, il l'a transformé en quelque chose d'encore plus grand : l'héritier de l'héritage argentin. Maradona a remporté la Coupe du monde au Mexique en 1986, Messi l'a remportée au Qatar en 2022. Des chemins différents, mais la même éternité.

    Conquérir les fans

    Aucune équipe nationale ne mobilise autant que l'Argentine. Ce n'est pas une base de fans, c'est un pèlerinage. Au Qatar, les stades étaient teints en bleu ciel et blanc, comme si le tournoi se déroulait à Buenos Aires. Les rues, les métros, les marchés... partout, c'était une scène pour des chants sans fin. Les chansons argentines ont dominé la Coupe du monde. « Muchachos » n'était pas seulement un chant, c'était un hymne mondial.

    C'est là que le plus grand héritage de l'Argentine est devenu évident : son peuple. On a toujours dit que l'Argentine avait des supporters ; au Qatar, il a été prouvé que l'Argentine était elle-même un supporter. Pour les Argentins, le football n'est pas un spectacle, c'est une identité.

    Éternel prétendant

    Aujourd'hui, l'Argentine n'arrive pas à la Coupe du monde en tant qu'outsider, mais en tant qu'équipe à battre. Le titre remporté au Qatar n'a pas clos une histoire, mais en a ouvert une autre. Il n'y a plus de fantômes intérieurs. Le souvenir de ce qui a été perdu ne pèse plus. L'équipe nationale arrive aux États-Unis avec un message clair : « Nous venons défendre ce qui nous appartient déjà ».

    Le monde, qui doutait autrefois d'elle, craint désormais l'Albiceleste, car il sait que cette équipe, forgée dans la douleur et consacrée dans la gloire, ne joue plus pour se racheter. Elle joue parce qu'elle sait gagner.

    La ville d'adoption de Messi

    La prochaine Coupe du monde se déroulera aux États-Unis, ce qui revêt une profonde symbolique. Messi n'est plus seulement le capitaine de l'Argentine, c'est une icône mondiale qui vit et joue sur le sol américain. L'Inter Miami est devenu, presque involontairement, une ambassade émotionnelle pour l'Argentine.

    Les terrains où Messi joue sont remplis de drapeaux bleu ciel et blanc, de maillots portant le numéro 10 et d'enfants qui crient son nom en espagnol. Et ce n'est pas seulement à cause du football ; c'est le prolongement d'un héritage que l'Argentine a construit pendant près d'un siècle à force de sueur, de larmes et d'un amour inconditionnel pour le ballon.

    Vibrant dans le désert

    Car s'il y a bien une chose qui caractérise l'équipe nationale argentine lors des Coupes du monde, au-delà des titres, c'est la passion. Une passion qui n'est pas négociable, qui ne comprend ni les distances ni les résultats, qui se transmet de parents à enfants et se multiplie aux quatre coins de la planète. C'est cette passion qui a conduit des milliers d'Argentins au Qatar, à hypothéquer leurs économies, à traverser des déserts et à chanter jusqu'à en perdre la voix. C'est elle qui a poussé tout un pays à dire, après la défaite contre l'Arabie saoudite : « Nous allons gagner quand même » - et ils l'ont fait.

    Qatar 2022 n'était pas seulement un championnat, c'était une catharsis collective, une réparation historique. L'Argentine est arrivée blessée, portant les cicatrices ouvertes de tant de finales perdues. Mais cette fois, la passion s'est transformée en conviction, et la conviction en gloire. Lionel Scaloni, avec son humilité et son calme, a canalisé cette énergie. Messi, dans sa maturité, a cessé de porter le poids du « Messie » et est devenu ce qu'il avait toujours été : un Argentin comme les autres, qui ressent, souffre et aime le football comme n'importe qui dans les tribunes.

    À partir de cette Coupe du monde, quelque chose a changé pour toujours. Le monde a compris que les supporters argentins ne sont pas seulement de la couleur, du bruit ou du folklore ; ils sont un mode de vie. Dans tous les stades du Qatar, les chants n'ont jamais cessé. Alors que les autres équipes se taisaient, les Argentins ont transformé chaque match en une fête nationale. Cette image, celle de milliers de maillots bleu ciel et blanc vibrant dans le désert, reste gravée comme un symbole de l'âme footballistique de la planète.

    « Allez l'Argentine, bon sang ! »

    Et maintenant, en 2026, cette flamme s'installe aux États-Unis, un pays qui pendant des décennies a considéré le football comme un sport étranger, mais qui respire désormais l'arôme du maté et des « vamos, vamos Argentina » grâce à Messi. Ce n'est pas un hasard si la prochaine Coupe du monde se joue « chez lui » : c'est la boucle qui se boucle. Le garçon qui rêvait de la Coupe du monde à Rosario et qui l'a remportée à Lusail va désormais défendre son titre dans le pays qu'il a adopté comme sa patrie.

    Dans chaque ville où l'équipe nationale jouera, il y aura un peu d'Argentine. À Miami, où Messi a semé l'amour ; à New York, où les communautés argentines rêvent déjà de peindre Times Square en bleu ciel et blanc ; à Los Angeles, où les Latinos vénèrent Messi comme un dieu contemporain. Il n'y aura pas de stade sans chants argentins, sans drapeaux sur lesquels on peut lire « La Scaloneta n'abandonne pas ».

    La passion traversera une fois de plus les frontières, mais cette fois avec la certitude d'être champions du monde. Et ce n'est pas seulement grâce à Messi, c'est aussi grâce à ce que l'Argentine représente dans l'histoire de la Coupe du monde. De la détermination de Mario Kempes en 1978 à la magie immortelle de Maradona en 1986, des larmes de 2014 à la rédemption de 2022. Chaque génération a laissé son empreinte, et toutes se sont unies dans le même cri : « Vamos Argentina, carajo ». Cette phrase résume un siècle de football, de défaites et de gloire, d'identité.

    Tout est possible

    Le Qatar a marqué un avant et un après, car il a redonné espoir. L'Argentine est passée d'une équipe qui « a failli » gagner à une équipe qui a osé tout donner. Et cette transformation est née de la passion populaire. Non pas d'une tactique, ni d'une stratégie, mais du feu intérieur qui brûle en chaque Argentin lorsque l'hymne national retentit. L'équipe nationale n'a pas gagné grâce à son talent seul, elle a gagné grâce à son âme.

    Cette même âme se rendra aux États-Unis en 2026. Ce sera la Coupe du monde des enfants du Qatar, ceux qui ont grandi en regardant Messi embrasser le trophée, ceux qui croient que tout est possible si l'on joue avec le cœur. Ce sera aussi la Coupe du monde qui confirmera l'héritage argentin, un héritage footballistique, mais surtout émotionnel. Car l'Argentine enseigne au monde que le football ne s'explique pas, il se ressent.

    Et lorsque Messi enfilera à nouveau le maillot bleu ciel et blanc sur le sol américain, il ne sera pas seulement un joueur défendant un titre, il sera le symbole d'une nation qui a transformé la passion en art. Les gens le suivront, de Buenos Aires à Los Angeles, de Cordoba à New York. Aucune distance ne pourra l'arrêter.

    Ne se mesure pas en trophées

    La Coupe du monde 2026 sera l'occasion pour l'Argentine de montrer une fois de plus sa véritable nature. Elle peut gagner ou perdre, mais ce qui ne s'éteindra jamais, c'est cette flamme qui la distingue, son amour inconditionnel pour le maillot. Ce qui a commencé au Qatar continuera de battre, avec Messi comme emblème et des millions de voix rappelant au monde entier que tant que la passion existera, l'Argentine sera toujours présente.

    Car s'il y a une chose que le football a apprise de l'Argentine, c'est que les titres s'estompent, mais que la passion reste. Et cette passion - les étreintes inconnues, les larmes partagées, les cris qui traversent les mers - est le véritable héritage de l'Albiceleste dans les Coupes du monde. Un héritage qui ne se mesure pas en trophées, mais en cœurs.

    Et quand, en 2026, l'hymne retentira à nouveau au milieu des drapeaux, des larmes et des sourires, le monde entier comprendra que l'Argentine ne défend pas seulement un titre : elle défend un mode de vie. Et que tant que cette passion existera, elle ne cessera jamais d'être championne.

