France Legacy GFXGetty/GOAL
Naim Beneddra

Traduit par

LEGACY : De Berlin à Doha, comment la France a appris la résilience lors de la Coupe du monde

Voici Legacy, la série d'articles et de podcasts de GOAL consacrée au compte à rebours avant la Coupe du monde 2026. Chaque semaine, nous explorons les histoires et l'esprit qui animent les nations qui définissent le football mondial. Cette semaine, nous revisitons l'une des sagas les plus dramatiques du football international : l'ascension, la chute et la renaissance des Bleus. Du coup de tête de Zinedine Zidane à Berlin au triplé de Kylian Mbappé à Doha, le parcours de la France en Coupe du monde entre 2006 et 2022 est une histoire d'effondrement et de résurrection, l'histoire d'une nation qui a transformé la honte en force et forgé une identité où la résilience est devenue son plus grand art.

Le coup de sifflet final. À Berlin, le 9 juillet 2006, il retentit comme le glas d'une tragédie grecque. Il confirme la chute d'un dieu, Zinedine Zidane, et la fin brutale d'une époque dorée. L'image est figée dans le temps : un carton rouge, un regard vide, un trophée effleuré mais jamais touché.

Seize ans plus tard, le 18 décembre 2022, à Doha, un autre coup de sifflet final retentit. Celui-ci conclut certes une défaite, mais une défaite héroïque, presque victorieuse dans son panache. Il ne scelle pas une fin, mais confirme plutôt l'existence d'une dynastie et le couronnement d'un nouveau roi, Kylian Mbappé, auteur d'un incroyable triplé.

Entre ces deux finales de Coupe du monde, la France a vécu l'une des odyssées les plus dramatiques du football international moderne. Un cycle complet de mort et de renaissance, de la honte absolue à la gloire éternelle. C'est l'histoire d'une équipe nationale qui, après avoir touché le fond, a méticuleusement reconstruit son âme, purgé ses démons et forgé une nouvelle identité, plus résiliente et pragmatique. Un héritage qui ne se définit plus par le génie solitaire d'un individu, mais par la force inébranlable du collectif.

  • TOPSHOT-FBL-WC2006-MATCH64-ITA-FRA-CARDAFP

    La chute des titans

    L'aventure de la Coupe du monde 2006 n'a pas commencé par une explosion, mais par un murmure d'inquiétude. La France, vieillissante et en manque d'inspiration, a passé de justesse la phase de poules avec deux matchs nuls, suscitant d'énormes doutes quant à ses chances de remporter le titre.

    Cette équipe a été sauvée du naufrage par le retour providentiel des vétérans Claude Makelele, Lilian Thuram et, surtout, Zidane. Sorti de sa retraite internationale un an plus tôt, son retour a été perçu comme messianique. 

    « Dieu existe et il est revenu dans l'équipe de France », a déclaré Thierry Henry, mais cette phrase révélait une faille structurelle, la dépendance presque totale de l'équipe à l'égard d'un seul homme.

    La finale à l'Olympiastadion de Berlin était la scène parfaite pour la performance ultime du maestro. À la septième minute, Zidane a ouvert le score avec un penalty audacieux à la Panenka, un geste extravagant qui résumait son génie et sa confiance absolue. La France dominait, et le défenseur italien Marco Materazzi reconnaîtra plus tard, sans équivoque, la supériorité des Bleus ce soir-là. En prolongation, Zidane a placé un puissant coup de tête que Gianluigi Buffon a miraculeusement dévié. C'était le moment où le rêve aurait dû devenir réalité.

    Au lieu de cela, à la 110e minute, Materazzi s'est retrouvé à terre. L'incident qui l'a conduit là s'est produit loin du ballon, une provocation verbale à propos de la sœur de Zidane. La réponse a été fulgurante, animale, un violent coup de tête à la poitrine de l'Italien. Le carton rouge a été brandi ; l'image de Zidane marchant la tête baissée devant le trophée alors qu'il retournait au vestiaire est devenue emblématique de cette défaite tragique. Privée de son guide, l'équipe s'est effondrée psychologiquement et a échoué aux tirs au but.

    La réaction, un état de choc national, a été immédiate. Cet acte n'a pas détruit la légende de Zidane en France, il a plutôt ajouté une couche de complexité humaine qui a rendu sa légende encore plus puissante. Mais pour l'équipe française, les conséquences ont été profondes. La « génération Zidane » était terminée. Le départ du seul homme capable de maintenir l'édifice a créé un vide de pouvoir béant. Personne n'était prêt à reprendre le flambeau, et les graines de Knysna ont été semées sur le terrain de Berlin.

  • FBL-WC2010-FRA-TRAINING-EXPEL-LETTERAFP

    Implosion

    La période postérieure à 2006 a été marquée par un lent et douloureux déclin. L'Euro 2008 a été un fiasco : élimination dès le premier tour avec un seul but marqué, conclue par la demande en mariage surréaliste du sélectionneur Raymond Domenech en direct à la télévision quelques minutes après la défaite contre l'Italie. La qualification pour la Coupe du monde 2010 a quant à elle été entachée par la célèbre main d'Henry lors du match de barrage contre l'Irlande. C'est donc une équipe en pleine crise de légitimité qui s'est retrouvée en Afrique du Sud.

    Après un match nul insipide contre l'Uruguay et une défaite contre le Mexique, la crise sportive a été éclipsée par une crise institutionnelle. À la mi-temps du match contre le Mexique, une violente altercation a éclaté entre Nicolas Anelka et Domenech. Les insultes, rapportées en première page de L'Équipe avec une précision dévastatrice, ont mis le feu aux poudres, et la Fédération française de football (FFF) a décidé d'expulser Anelka de l'équipe.

    Le 20 juin 2010, le football français a écrit son chapitre le plus sombre. Au centre d'entraînement de Knysna, les joueurs ont refusé de descendre de leur bus. Les rideaux ont été tirés tandis qu'à l'extérieur, les caméras du monde entier filmaient une scène surréaliste.

    Le préparateur physique Robert Duverne, furieux, a jeté son chronomètre et a dû être séparé du capitaine Patrice Evra. Domenech, humilié, a été contraint de lire à la presse une déclaration rédigée par les joueurs. Il s'agissait d'un effondrement total de l'autorité institutionnelle, un acte de défiance sans précédent où des joueurs millionnaires se sont mutinés en pleine Coupe du monde.

    L'élimination dès le premier tour n'était qu'une formalité, et la France rentra chez elle dans la honte. Une enquête parlementaire fut lancée – fait rare pour une affaire sportive – et l'équipe française devint la risée du monde entier, symbole de dysfonctionnement et d'égoïsme. Ce traumatisme marqua la psyché collective française pendant des années. Ce qui s'est passé à Knysna transcendait le sport ; c'était la faillite de tout un système.

  • Spain v France - UEFA EURO 2012 Quarter FinalGetty Images Sport

    Impossible renaissance

    Laurent Blanc a hérité d'une équipe en ruines. Nommé en urgence pour succéder à Domenech, le champion du monde 1998 a été chargé de purger les éléments toxiques et de restaurer un semblant de dignité.

    Il a commencé par un geste fort, en insistant pour qu'aucun des protagonistes de Knysna ne soit rappelé. Mais Blanc a rapidement été confronté à une autre tempête : le « scandale des quotas ». Des révélations ont suggéré que la FFF avait envisagé de limiter le nombre de joueurs à double nationalité dans les centres d'entraînement, un débat sensible qui a ébranlé les fondements du football français, supposé être un champion de la diversité.

    L'Euro 2012 en Ukraine et en Pologne est devenu l'examen de passage. La France, affaiblie par la perte de joueurs clés, a réussi à atteindre les quarts de finale. Mais la défaite face à l'Espagne, championne du monde en titre et double championne d'Europe, a révélé les limites du projet.

    Blanc avait stabilisé le navire sans le mener vers les sommets. Son bilan était respectable mais insuffisant. La France avait besoin d'un homme capable non seulement d'éteindre les incendies, mais aussi de reconstruire les fondations.

  • FBL-WC2014-FRA-JPN-FRIENDLYAFP

    L'architecte

    En juillet 2012, Didier Deschamps a été nommé sélectionneur de l'équipe de France. Ce choix semblait presque inévitable. Champion du monde en 1998 et champion d'Europe en 2000 en tant que capitaine, Deschamps incarnait le leadership et la mentalité de gagnant. Mais il était aussi une figure controversée. Ancien milieu défensif au jeu utilitaire, il avait longtemps été raillé, notamment par Éric Cantona qui le surnommait « le porteur d'eau », le travailleur qui fait le sale boulot sans briller.

    Pourtant, c'est précisément cette mentalité de travailleur, cet ego mis au service du collectif, qui faisait de Deschamps le profil idéal pour la France post-Knysna.

    Deschamps a immédiatement imposé sa vision selon laquelle la cohésion du groupe primait sur tout. Pas de stars intouchables, pas d'indulgence envers les comportements déviants. Il ne recherchait pas le beau football prisé par certains puristes. Il a construit des équipes solides, difficiles à battre, capables à la fois de souffrir et de s'adapter. Son pragmatisme lui a valu des critiques, mais il s'en moquait ; seuls les résultats comptaient.

    La Coupe du monde 2014 au Brésil a été le baptême du feu de Deschamps. La France, rajeunie et pleine d'ambition, a impressionné par son jeu offensif lors de la phase de groupes. Karim Benzema était enfin au sommet de son art sous le maillot bleu, soutenu par la vigueur de jeunes talents comme Antoine Griezmann et Paul Pogba. Mais en quart de finale contre l'Allemagne, la France a chuté. La désillusion était vive, mais le bilan encourageant. Une dynamique avait été créée.

  • Portugal v France - Final: UEFA Euro 2016Getty Images Sport

    Test de résilience

    L'Euro 2016, organisé en France, représentait une occasion en or, mais aussi un piège redoutable. La pression médiatique était écrasante et tout le pays attendait un titre à domicile.

    Deschamps a dirigé l'équipe d'une main de fer. Il a exclu les joueurs indisciplinés comme Hatem Ben Arfa et Benzema, ce dernier étant impliqué dans le scandale du chantage à la sex-tape de Mathieu Valbuena qui a fait la une des journaux français. Le sélectionneur a privilégié la stabilité plutôt que le talent individuel.

    Le parcours de l'équipe a été maîtrisé jusqu'à la finale. La France a successivement éliminé l'Irlande, l'Islande et, surtout, l'Allemagne en demi-finale. Le Stade de France vibrait, mais la finale contre le Portugal s'est transformée en cauchemar. Cristiano Ronaldo a quitté le terrain blessé en première mi-temps, mais c'est le Portugal qui a remporté la victoire en prolongation grâce à un but d'Eder. La déception était immense après la troisième défaite de la France en finale en l'espace de 10 ans.

    Mais contrairement à 2006, cette défaite n'a pas entraîné d'effondrement. L'équipe avait fait preuve de force mentale et de résilience. Les bases posées par Deschamps ont tenu bon, et cette capacité à encaisser les coups sans se désintégrer était le fruit de son travail acharné sur la cohésion du groupe. La France était prête pour la suite.

  • TOPSHOT-FBL-NATIONS-FRA-NEDAFP

    Apothéose du pragmatisme

    La Coupe du monde 2018 en Russie a été le chef-d'œuvre de Deschamps. Son approche, souvent critiquée pour son manque d'esthétique et qualifiée de « laide », s'est avérée d'une efficacité redoutable.

    La France a abandonné la possession du ballon (seulement 49 % en moyenne, ce qui la classe 20e du tournoi) au profit d'un bloc défensif compact, conçu pour éliminer les espaces et lancer des contre-attaques dévastatrices. Ce système était taillé sur mesure pour ses joueurs : le travail infatigable de N'Golo Kanté et Blaise Matuidi, la vision de Pogba, le jeu pivot d'Olivier Giroud et, surtout, le rythme dévastateur de Griezmann et du jeune prodige Mbappé.

    La phase à élimination directe a été un modèle de gestion tactique : chaos contrôlé contre l'Argentine (4-3) ; contrôle contre l'Uruguay (2-0) ; discipline de fer contre la Belgique (1-0) et efficacité clinique en finale contre la Croatie (4-2).

    Cette victoire revient à plusieurs hommes, dont Deschamps, le pragmatique en chef qui a fait taire ses détracteurs en prouvant que son obsession de construire une équipe « très difficile à battre » était justifiée, et Mbappé, la superstar émergente qui a explosé sur la scène mondiale. Mais avant tout, c'est la victoire du collectif.

    Le symbole en était Giroud. Indispensable au système, il n'a pas marqué un seul but pendant le tournoi, un sacrifice qui aurait été impensable pour les individualistes des générations précédentes.

    Le triomphe de 2018 n'était pas seulement une victoire sportive, c'était une victoire idéologique. La revanche du collectif sur l'individu, la preuve qu'une équipe unie et disciplinée pouvait s'élever plus haut qu'un ensemble de talents désunis. C'était la revanche ultime de Knysna.

  • FBL-WC2022-EUR-QUALIFIER-FRA-KAZAFP

    Gestion du nouveau statut

    Le triomphe de 2018 n'était pas un hasard. Il était le fruit d'un système de formation exceptionnel, dont le joyau est l'Institut national du football à Clairefontaine, situé en région parisienne. Ce centre de formation et de développement est devenu une référence mondiale.

    La philosophie de la FFF, axée sur le développement de joueurs techniquement complets, tactiquement intelligents et polyvalents, a permis de créer un vivier de talents sans égal. Cela explique comment la France peut se permettre de perdre plusieurs joueurs de classe mondiale comme Pogba, Kanté ou Benzema juste avant une Coupe du monde et atteindre malgré tout la finale.

    Si 2018 a révélé un prodige, les années suivantes ont confirmé l'avènement d'un monarque. Mbappé, le plus jeune buteur français en Coupe du monde et le deuxième plus jeune de l'histoire (après Pelé) à avoir marqué en finale, est passé du statut de révélation à celui de leader incontesté. Son triplé en finale de la Coupe du monde 2022, qui a presque à lui seul forcé la prolongation, a définitivement consolidé son statut d'héritier des grands.

    L'ère Deschamps ne peut toutefois être racontée sans évoquer la saga Benzema. À la suite de l'affaire de la sex-tape impliquant Valbuena en 2015, Deschamps a pris la décision audacieuse de se passer de son attaquant le plus talentueux, privilégiant l'équilibre de l'équipe. Dans un revirement pragmatique, il a rappelé Benzema pour l'Euro 2021, reconnaissant son niveau exceptionnel au Real Madrid, mais l'attaquant s'est blessé juste avant la Coupe du monde 2022 et a quitté l'équipe dans des circonstances controversées, au milieu de versions contradictoires des événements qui ont suscité une nouvelle polémique.

    Cette saga illustre le paradoxe central de la gestion de Deschamps : un pragmatisme adaptatif où les principes peuvent être contournés si la victoire est en jeu.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    La boucle est bouclée

    La Coupe du monde 2022 a marqué le crépuscule de la génération des champions du monde. Les retraites internationales après le tournoi de piliers tels que Hugo Lloris et Raphaël Varane, suivies plus tard par celle de Giroud, ont officiellement mis fin à la « génération Griezmann ». Dans le même temps, la compétition a confirmé la prise de pouvoir de la nouvelle vague. Des joueurs comme Aurélien Tchouameni se sont imposés comme des piliers, assurant une transition en douceur et la perpétuation de l'excellence.

    La finale de 2022 contre l'Argentine de Lionel Messi a été le parfait contrepoint à Berlin. Menée 2-0 et complètement dominée pendant 80 minutes, la France n'a pas sombré. Contrairement à l'équipe de 2006, qui s'était effondrée après avoir perdu son leader, celle de 2022, galvanisée par un Mbappé extraordinaire, a orchestré l'un des retours les plus spectaculaires de l'histoire des finales. Cette résilience, ce refus viscéral de la défaite, est la marque ultime de l'ère Deschamps. C'est la force mentale forgée dans l'enfer de Knysna et dans les larmes de l'Euro 2016.

    Le bilan final de Deschamps est celui d'un architecte. Il a pris en charge une équipe en pleine décomposition morale, devenue une honte nationale, et l'a transformée en une puissance mondiale. Avec un titre mondial, deux autres finales et un triomphe en Ligue des nations, son palmarès le place au panthéon des plus grands sélectionneurs internationaux. On ne se souviendra pas de lui comme d'un philosophe du beau football, mais comme d'un bâtisseur de machines à gagner.

    L'histoire semble destinée à boucler la boucle. Deschamps a annoncé qu'il quitterait son poste après la Coupe du monde 2026, et pour lui succéder, une ombre plane, celle de Zidane. L'hypothèse est si naturelle que Deschamps lui-même l'a validée. La symétrie serait parfaite : l'homme dont la sortie tragique à Berlin a initié ce cycle de 16 ans de chaos et de reconstruction est aujourd'hui le mieux placé pour hériter de la dynastie stable qui a émergé des cendres qu'il avait laissées derrière lui.

    Le plus grand héritage de Deschamps n'est peut-être pas la deuxième étoile, mais l'institutionnalisation de la résilience. Il a remplacé une culture fragile, dépendante des humeurs d'un génie, par un ADN collectif où la capacité à souffrir et à se battre est devenue une seconde nature. C'est cette force tranquille qu'il léguera à son successeur, afin que l'ère des Bleus puisse se poursuivre.

