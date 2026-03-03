LEGACY : De Berlin à Doha, comment la France a appris la résilience lors de la Coupe du monde

Le coup de sifflet final. À Berlin, le 9 juillet 2006, il retentit comme le glas d'une tragédie grecque. Il confirme la chute d'un dieu, Zinedine Zidane, et la fin brutale d'une époque dorée. L'image est figée dans le temps : un carton rouge, un regard vide, un trophée effleuré mais jamais touché.
Seize ans plus tard, le 18 décembre 2022, à Doha, un autre coup de sifflet final retentit. Celui-ci conclut certes une défaite, mais une défaite héroïque, presque victorieuse dans son panache. Il ne scelle pas une fin, mais confirme plutôt l'existence d'une dynastie et le couronnement d'un nouveau roi, Kylian Mbappé, auteur d'un incroyable triplé.
Entre ces deux finales de Coupe du monde, la France a vécu l'une des odyssées les plus dramatiques du football international moderne. Un cycle complet de mort et de renaissance, de la honte absolue à la gloire éternelle. C'est l'histoire d'une équipe nationale qui, après avoir touché le fond, a méticuleusement reconstruit son âme, purgé ses démons et forgé une nouvelle identité, plus résiliente et pragmatique. Un héritage qui ne se définit plus par le génie solitaire d'un individu, mais par la force inébranlable du collectif.