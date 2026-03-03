LEGACY : De Berlin à Doha, comment la France a appris la résilience lors de la Coupe du monde

L'aventure de la Coupe du monde 2006 n'a pas commencé par une explosion, mais par un murmure d'inquiétude. La France, vieillissante et en manque d'inspiration, a passé de justesse la phase de poules avec deux matchs nuls, suscitant d'énormes doutes quant à ses chances de remporter le titre.

Cette équipe a été sauvée du naufrage par le retour providentiel des vétérans Claude Makelele, Lilian Thuram et, surtout, Zidane. Sorti de sa retraite internationale un an plus tôt, son retour a été perçu comme messianique.

« Dieu existe et il est revenu dans l'équipe de France », a déclaré Thierry Henry, mais cette phrase révélait une faille structurelle, la dépendance presque totale de l'équipe à l'égard d'un seul homme.

La finale à l'Olympiastadion de Berlin était la scène parfaite pour la performance ultime du maestro. À la septième minute, Zidane a ouvert le score avec un penalty audacieux à la Panenka, un geste extravagant qui résumait son génie et sa confiance absolue. La France dominait, et le défenseur italien Marco Materazzi reconnaîtra plus tard, sans équivoque, la supériorité des Bleus ce soir-là. En prolongation, Zidane a placé un puissant coup de tête que Gianluigi Buffon a miraculeusement dévié. C'était le moment où le rêve aurait dû devenir réalité.

Au lieu de cela, à la 110e minute, Materazzi s'est retrouvé à terre. L'incident qui l'a conduit là s'est produit loin du ballon, une provocation verbale à propos de la sœur de Zidane. La réponse a été fulgurante, animale, un violent coup de tête à la poitrine de l'Italien. Le carton rouge a été brandi ; l'image de Zidane marchant la tête baissée devant le trophée alors qu'il retournait au vestiaire est devenue emblématique de cette défaite tragique. Privée de son guide, l'équipe s'est effondrée psychologiquement et a échoué aux tirs au but.

La réaction, un état de choc national, a été immédiate. Cet acte n'a pas détruit la légende de Zidane en France, il a plutôt ajouté une couche de complexité humaine qui a rendu sa légende encore plus puissante. Mais pour l'équipe française, les conséquences ont été profondes. La « génération Zidane » était terminée. Le départ du seul homme capable de maintenir l'édifice a créé un vide de pouvoir béant. Personne n'était prêt à reprendre le flambeau, et les graines de Knysna ont été semées sur le terrain de Berlin.