Di Francesco a également livré ses premières déclarations après la signature : « Je suis extrêmement heureux d’avoir prolongé mon aventure au sein de ce club. Je tiens à remercier le président Saverio Sticchi Damiani, l’ensemble des actionnaires ainsi que le responsable du secteur technique de l’équipe première, Stefano Trinchera, pour cette marque d’estime. Ma motivation sera aussi vive qu’à mon arrivée. J’ai encore en tête l’engouement des supporters giallorossi lors de la dernière rencontre à domicile face à Gênes et la mobilisation impressionnante des fans du Salento au Mapei Stadium. Nous devons poursuivre l’écriture de l’histoire de ce club comme nous l’avons fait la saison passée ; il y aura des passages difficiles, mais, en restant unis, nous atteindrons notre objectif. »







