Le YouTuber KSI vise la Premier League après avoir annoncé sa prise de participation dans un ancien club de l'EFL

Si la Premier League reste l'objectif ultime à long terme, la priorité immédiate est de stabiliser un club qui a connu des difficultés sur le terrain. Victoria Road, un stade d'une capacité d'un peu plus de 6 000 places, est loin de l'Emirates Stadium où KSI est souvent vu en train d'encourager Arsenal. Pourtant, il a promis d'être un président très impliqué et actif pour le club de l'est de Londres.

Il s'est adressé directement aux supporters existants, reconnaissant que son statut de célébrité pourrait être une source d'inquiétude pour les traditionalistes qui soutiennent le club depuis sa création en 1992. KSI s'est empressé de rassurer les supporters locaux en leur affirmant qu'il serait une figure de proue accessible. « Tout le monde ici est fantastique, ce sont des gens qui travaillent dur, et je veux être celui qui peut influencer les choses sur le terrain comme en dehors.

Vous êtes ici depuis bien plus longtemps que moi, et je sais que certains d'entre vous peuvent être effrayés par le fait que je sois l'un des propriétaires, mais je suis accessible.

Vous pouvez littéralement m'envoyer un tweet, et je le verrai. Vous pouvez me faire part de vos frustrations ou célébrer avec moi ; je suis accessible.

Quel propriétaire connaissez-vous qui peut voir tous les fans comme ça ? C'est moi, mon pote. »