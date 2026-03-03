Getty Images Sport
Traduit par
Le YouTuber KSI vise la Premier League après avoir annoncé sa prise de participation dans un ancien club de l'EFL
L'annonce et la vision ambitieuse
Le jeune homme de 32 ans, dont le vrai nom est Olajide Olatunji, a fait cette annonce fracassante mardi après-midi dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Il n'en est pas à son coup d'essai en matière d'entreprises ambitieuses, puisqu'il a déjà bouleversé l'industrie des boissons avec Prime et le monde du divertissement avec Britain's Got Talent.
Aujourd'hui, le grand fan d'Arsenal troque le monde virtuel de la FIFA pour le réalisme de la National League South. Pour l'influenceur multimillionnaire, il s'agit d'un retour spirituel au club qui l'a aidé à bâtir son empire en ligne grâce à ses premières vidéos de jeux vidéo. Exprimant son enthousiasme dans la vidéo d'annonce, KSI a déclaré : « Je suis très impatient de commencer cette aventure. Ce sera certainement une aventure mouvementée, mais j'espère ramener Dagenham et Redbridge à leurs jours de gloire... Alors rejoignez-moi dans cette aventure exaltante et rendez-vous samedi à Victoria Road ! »
- Getty Images Sport
Combler le fossé entre le jeu et la réalité
Dagenham & Redbridge occupe actuellement la 13e place de la National League South, après avoir subi une relégation décevante depuis la cinquième division la saison dernière. Le contraste entre le nouveau propriétaire et le club est saisissant : KSI compte plus de 50 millions d'abonnés sur ses réseaux sociaux, éclipsant les modestes 43 500 abonnés Instagram du club. Cependant, avec une fortune estimée à 80 millions de livres sterling, le soutien financier est certainement là pour entamer une ascension rapide à travers les divisions.
Si le passage de la sixième division régionale à la première division semble relever de la fantaisie, KSI est convaincu qu'il peut reproduire le succès hollywoodien de Ryan Reynolds et Rob Mac à Wrexham. Il est parfaitement conscient des différences entre le contrôleur et la salle du conseil, mais insiste sur le fait que son esprit de compétition comblera le fossé. « Jouer à un jeu vidéo et posséder un club de football sont deux choses très différentes, je le sais, mais avec Race to Division One, c'était un voyage... Avec ce club, je veux réaliser l'impossible. Je veux mener Dagenham et Redbridge en Premier League. »
En contact avec les fidèles supporters des Daggers
Si la Premier League reste l'objectif ultime à long terme, la priorité immédiate est de stabiliser un club qui a connu des difficultés sur le terrain. Victoria Road, un stade d'une capacité d'un peu plus de 6 000 places, est loin de l'Emirates Stadium où KSI est souvent vu en train d'encourager Arsenal. Pourtant, il a promis d'être un président très impliqué et actif pour le club de l'est de Londres.
Il s'est adressé directement aux supporters existants, reconnaissant que son statut de célébrité pourrait être une source d'inquiétude pour les traditionalistes qui soutiennent le club depuis sa création en 1992. KSI s'est empressé de rassurer les supporters locaux en leur affirmant qu'il serait une figure de proue accessible. « Tout le monde ici est fantastique, ce sont des gens qui travaillent dur, et je veux être celui qui peut influencer les choses sur le terrain comme en dehors.
Vous êtes ici depuis bien plus longtemps que moi, et je sais que certains d'entre vous peuvent être effrayés par le fait que je sois l'un des propriétaires, mais je suis accessible.
Vous pouvez littéralement m'envoyer un tweet, et je le verrai. Vous pouvez me faire part de vos frustrations ou célébrer avec moi ; je suis accessible.
Quel propriétaire connaissez-vous qui peut voir tous les fans comme ça ? C'est moi, mon pote. »
- AFP
L'esprit combatif dans la salle de réunion
Cette initiative suit les traces de son collègue créateur de contenu Spencer Owen, fondateur de Hashtag United, mais KSI emprunte une voie différente en tentant de redynamiser un ancien club historique de l'EFL. Les fans en ligne ont rapidement trouvé la situation amusante, plaisantant sur le fait que le YouTuber allait avoir un choc lorsqu'il se rendrait compte qu'il ne pouvait pas guérir comme par magie les joueurs blessés dans la vie réelle en appliquant une « carte de guérison » virtuelle à des attaquants comme Andy Carroll, comme il le faisait souvent à l'époque où il jouait à FIFA Ultimate Team.
Au-delà des mèmes Internet, le nouveau directeur des Daggers a souligné qu'il était prêt à affronter les rigueurs du football hors ligue. Il a l'intention d'insuffler à l'équipe la même attitude « ne jamais abandonner » qui lui a permis de survivre à des combats brutaux sur le ring. Concluant sa déclaration par une promesse d'engagement absolu, Olatunji a déclaré : « Je suis un combattant. Je me suis cassé le nez, je me suis cassé la main, je me suis cassé le pouce. J'ai livré des combats difficiles, mais je continue quoi qu'il arrive. Avec les Daggers, je vais continuer à me battre. Je vais faire tout ce que je peux pour que nous réussissions. »
Publicité