« Le vrai football se joue en Europe » : l'équipe nationale américaine explique sans détour pourquoi Christian Pulisic et les meilleurs joueurs ne resteront pas en MLS avant la Coupe du monde à domicile

Lorsque cette question a été posée à Rossi, originaire du New Jersey, l'ancien attaquant de Manchester United, de la Fiorentina, de Villarreal et du Real Salt Lake, s'est exprimé en collaboration avec Wiz Slots et a déclaré à GOAL : « C'est un défi de taille, mais le vrai football se joue en Europe. Le vrai football se joue en Europe. C'est là que tout le monde veut être.

La grande ligue ici en Amérique, c'est la MLS. La MLS est gérée comme un sport américain, mais nous devons nous rappeler que le football est un sport international. On peut gérer la NFL, la NBA ou le baseball à l'américaine, car ce sont des sports américains. Ce sont trois sports américains, mais le football est un sport international. Il leur reste donc un long chemin à parcourir pour atteindre le niveau de la Premier League, de la Serie A ou de la Bundesliga. Et à juste titre, ils devraient aspirer à jouer en Europe. »

Rossi estime qu'il existe des défauts évidents qui freinent le football américain, le plafonnement des salaires étant l'un des sujets qui continue de susciter un vif débat. L'ancien international italien Rossi a ajouté : « Ce n'est pas la bonne structure pour attirer de jeunes joueurs, les faire progresser et les garder. Je pense que c'est formidable pour les propriétaires, mais je n'aime pas les choses qui sont construites de haut en bas. J'ai toujours cru en la construction de bas en haut. »