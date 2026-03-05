Getty
Traduit par
« Le vrai football se joue en Europe » : l'équipe nationale américaine explique sans détour pourquoi Christian Pulisic et les meilleurs joueurs ne resteront pas en MLS avant la Coupe du monde à domicile
Messi donne un coup de pouce à la MLS, mais quelle sera la suite ?
Alors que le football continue de gagner en popularité aux États-Unis, il s'avère difficile de retenir les joueurs émergents dans leur pays natal. En effet, ils trouvent outre-Atlantique une compétition plus intense et des salaires plus élevés.
Les opportunités de développement en Europe ont profité à plusieurs stars de l'équipe nationale américaine, tandis que d'autres, qui ont grandi dans cette partie du monde, ont été convaincues de prêter allégeance aux États-Unis. Les standards collectifs ont ainsi été relevés, permettant la formation d'une « génération dorée ».
Ce groupe se prépare désormais à disputer la Coupe du monde à domicile, et l'optimisme continue de grandir autour d'une équipe qui se classe confortablement parmi les 20 premières du classement mondial de la FIFA. Mauricio Pochettino fera appel à plusieurs joueurs qui exercent toujours leur métier aux États-Unis.
La présence du plus grand joueur argentin de tous les temps, Lionel Messi, continue de donner un coup de pouce bienvenu à cette division, qui attire l'attention du monde entier, mais verra-t-on un jour les talents américains rester sur place et susciter le même engouement et la même excitation ?
- Getty
Pourquoi les talents américains continueront à se diriger vers l'Europe
Lorsque cette question a été posée à Rossi, originaire du New Jersey, l'ancien attaquant de Manchester United, de la Fiorentina, de Villarreal et du Real Salt Lake, s'est exprimé en collaboration avec Wiz Slots et a déclaré à GOAL : « C'est un défi de taille, mais le vrai football se joue en Europe. Le vrai football se joue en Europe. C'est là que tout le monde veut être.
La grande ligue ici en Amérique, c'est la MLS. La MLS est gérée comme un sport américain, mais nous devons nous rappeler que le football est un sport international. On peut gérer la NFL, la NBA ou le baseball à l'américaine, car ce sont des sports américains. Ce sont trois sports américains, mais le football est un sport international. Il leur reste donc un long chemin à parcourir pour atteindre le niveau de la Premier League, de la Serie A ou de la Bundesliga. Et à juste titre, ils devraient aspirer à jouer en Europe. »
Rossi estime qu'il existe des défauts évidents qui freinent le football américain, le plafonnement des salaires étant l'un des sujets qui continue de susciter un vif débat. L'ancien international italien Rossi a ajouté : « Ce n'est pas la bonne structure pour attirer de jeunes joueurs, les faire progresser et les garder. Je pense que c'est formidable pour les propriétaires, mais je n'aime pas les choses qui sont construites de haut en bas. J'ai toujours cru en la construction de bas en haut. »
Le jour viendra-t-il où les stars locales resteront dans la MLS ?
Des efforts sont déployés pour rendre la MLS plus attrayante, notamment en alignant son calendrier sur celui des ligues européennes, dans l'espoir que les stars locales n'auront bientôt plus besoin d'envisager un transfert à l'étranger, car tous leurs caprices pourront être satisfaits aux États-Unis.
Un autre homme qui a connu la vie en Europe et en Amérique, l'ancien ailier de Chelsea, Manchester City et des New York Red Bulls, Shaun Wright-Phillips, a déjà déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé si les joueurs prometteurs allaient commencer à rester sur place : « Je l'espère vraiment. Pour le sport là-bas, je l'espère vraiment. C'est bien pour un pays de pouvoir faire cela.
Presque tous les autres pays peuvent le faire, même ceux qui, selon nous, n'ont pas beaucoup de supporters, on peut quand même y faire carrière. Seuls les Américains ont du mal avec ça. Il y a des joueurs d'Amérique centrale qui émergent, qui survivent et qui jouent, mais ce sont les Américains qui pensent : « Je dois quitter les États-Unis ou je dois prendre ma retraite ».
- (C)Getty Images
La Coupe du monde peut servir de tremplin à la MLS
La Coupe du monde 2026 devrait aider les États-Unis à mettre en place davantage de fondations. Reste à voir combien d'entre elles seront nécessaires pour que les superstars de demain préfèrent le confort de leur pays natal à de lointaines aventures à l'étranger.
Publicité