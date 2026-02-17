Getty
Le United Strand franchit le cap des 500 jours de son défi « coupe de cheveux » après s'être vu refuser une coupe par Man Utd lors du match nul contre West Ham
L'ascension vers la gloire de United Strand
En octobre 2024, la chaîne The United Strand a vu le jour, avec Ilett assis devant une caméra et affirmant qu'il ne se couperait pas les cheveux tant que United n'aurait pas remporté cinq matchs consécutifs. Depuis lors, les Red Devils ont connu trois entraîneurs différents, une série de hauts et de bas, mais n'ont jamais réussi à atteindre leur objectif.
Le but de Tomas Soucek aurait pu lui permettre de se débarrasser enfin de ses cheveux, mais au lieu de cela, il doit maintenant continuer à les laisser pousser.
Au début, la campagne de The United Strand n'a pas suscité beaucoup d'intérêt, mais au fil des mois, ses cheveux sont devenus plus longs et plus visibles, et les fans de football ont commencé à s'intéresser de près à son parcours.
Sur toutes les plateformes, Ilett a accumulé des milliers d'abonnés et s'est construit une image de marque. Il a joué dans des publicités grand public et a travaillé avec de grandes entreprises, tandis que sa cause se répandait à travers le monde.
Projets pour célébrer la dernière étape franchie
Une semaine après ce match nul déchirant contre West Ham, Ilett a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il allait commémorer ses 500 jours en offrant un maillot dédicacé de United.
Dans un post, il a déclaré : « Non seulement c'est le 500e jour, mais c'est aussi le Nouvel An chinois, l'année du cheval, et le jour des crêpes », a déclaré Ilett sur Instagram en sortant un cheval en peluche et une crêpe de ses cheveux.
« Pour marquer cette journée, je vais offrir un maillot dédicacé sur ma page Instagram plus tard dans la journée, alors restez à l'affût. »
United Strand divise le vestiaire
L'entraîneur principal Michael Carrick et des joueurs tels que Matheus Cunha ont publiquement reconnu le défi lancé par Ilett, qui est organisé à des fins caritatives. Cependant, la réaction au sein du vestiaire a été marquée par la frustration, les joueurs affirmant que cela détournait l'attention de leurs efforts et leur mettait davantage de pression.
La légende du club, Wayne Rooney, a critiqué The United Strand lors d'un récent podcast, admettant que toute cette histoire le rendait fou. S'exprimant dans le podcast « No Tippy Tappy Football », il a déclaré : « Je l'enverrais à l'autre bout du pays. Il me rend dingue.
Nous parlons de Michael Carrick et de Man United qui tentent de remporter leur cinquième match consécutif, et tout le monde ne parle que de la coupe de cheveux de ce type. Je parie qu'il serait dévasté si Man Utd remportait le cinquième match, car tout à coup, il ne serait plus pertinent. »
Cunha a suivi le même raisonnement, ajoutant : « Les gens sont plus préoccupés par les cinq victoires à cause de la coupe de cheveux que par les 15 points.
Je préfère donc les 15 points, je me fiche complètement de sa coupe de cheveux. Nous en parlons parfois, mais cela ne nous motive pas vraiment. Nous ne trouvons pas ça cool. Personne ne veut ces cinq victoires plus que nous, ou plus de victoires, peu importe. Mais je pense que cette pression liée à sa coupe de cheveux cache un peu la beauté que pourrait avoir cette saison, vous voyez ? »
Mars, prochaine occasion d'aller chez le coiffeur
Le compteur de victoires étant désormais remis à zéro, Ilett ne pourra pas se rendre chez son coiffeur avant le 20 mars au moins. Cependant, pour que cela se produise, United doit battre Everton, Crystal Palace, Newcastle, Aston Villa et Bournemouth.
Ce n'est pas une tâche impossible, compte tenu des victoires précédentes contre Manchester City, Arsenal et Tottenham.
La première étape pour les hommes de Carrick sera un déplacement au Hill Dickinson Stadium lundi soir, un test difficile pour le club, malgré près de deux semaines de repos, après avoir été éliminé de la FA Cup au troisième tour par Brighton.
