En octobre 2024, la chaîne The United Strand a vu le jour, avec Ilett assis devant une caméra et affirmant qu'il ne se couperait pas les cheveux tant que United n'aurait pas remporté cinq matchs consécutifs. Depuis lors, les Red Devils ont connu trois entraîneurs différents, une série de hauts et de bas, mais n'ont jamais réussi à atteindre leur objectif.

Le but de Tomas Soucek aurait pu lui permettre de se débarrasser enfin de ses cheveux, mais au lieu de cela, il doit maintenant continuer à les laisser pousser.

Au début, la campagne de The United Strand n'a pas suscité beaucoup d'intérêt, mais au fil des mois, ses cheveux sont devenus plus longs et plus visibles, et les fans de football ont commencé à s'intéresser de près à son parcours.

Sur toutes les plateformes, Ilett a accumulé des milliers d'abonnés et s'est construit une image de marque. Il a joué dans des publicités grand public et a travaillé avec de grandes entreprises, tandis que sa cause se répandait à travers le monde.