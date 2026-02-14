Le passage de De Zerbi à Marseille ne s'est pas déroulé dans le calme, et un incident impliquant Murillo en particulier est devenu le symbole de la détérioration des relations en coulisses.

Lors d'une séance d'analyse vidéo d'après-match, l'entraîneur italien a interpellé le joueur international panaméen devant toute l'équipe et a directement remis en question ses performances et son attitude. Selon des témoignages provenant du vestiaire, De Zerbi aurait informé sans détour le défenseur qu'il ne faisait plus partie de ses plans pour l'avenir.

Murillo aurait été stupéfait par cet échange, qui s'est produit devant ses coéquipiers plutôt qu'en privé. L'incident a immédiatement créé des remous au sein de l'équipe et est rapidement devenu un sujet de conversation parmi les joueurs qui avaient déjà du mal à s'adapter à l'approche extrêmement exigeante de l'entraîneur.

Le style d'entraînement de De Zerbi a toujours été intense, mais à Marseille, il est devenu de plus en plus conflictuel à mesure que les résultats fluctuaient. Les séances d'entraînement étaient décrites comme implacables et les réunions vidéo particulièrement minutieuses, les joueurs étant fréquemment interpellés pour des erreurs de placement ou des baisses de concentration.

Pour Murillo, le caractère public de la critique était le problème principal. Le défenseur faisait régulièrement partie de la rotation et pensait qu'il suivait les instructions tactiques de son entraîneur, ce qui rendait la déclaration sur son avenir d'autant plus choquante. À partir de ce moment, les relations entre l'entraîneur et l'équipe ont commencé à se détériorer de manière visible.