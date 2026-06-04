Le top 10 des maillots extérieurs de la Coupe du monde 2026 et où les acheter

Si le maillot domicile incarne toute l’histoire d’une nation, c’est sur la tunique extérieure que les créateurs se lâchent vraiment. Elle sert de toile à des expérimentations osées, à des récits culturels profonds et à un style de vie qui passe sans transition du terrain aux rues.

De l’inspiration rétro teintée de nostalgie aux créations avant-gardistes puisant dans l’art, l’architecture et même la géographie locale, la collection 2026 élève le niveau de la mode footballistique.

Nous avons passé au crible les nouveautés de Nike, adidas, PUMA et bien d’autres pour distinguer les classiques instantanés des simples tenues d’entraînement. Voici le top 10 des maillots extérieurs de GOAL qui ont déjà remporté la guerre de la mode pour la Coupe du monde 2026 :