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Top 10 away WC 2026 kits GOAL / various
Renuka Odedra

Traduit par

Le top 10 des maillots extérieurs de la Coupe du monde 2026 et où les acheter

CULTURE
KITS
Coupe du monde
Uruguay
Angleterre
Allemagne
Curaçao
Corée du Sud
Japon
Suède
Mexico
Portugal
Afrique du Sud
Canada

Découvrez les tenues les plus stylées qui seront à l’affiche du tournoi estival.

Si le maillot domicile incarne toute l’histoire d’une nation, c’est sur la tunique extérieure que les créateurs se lâchent vraiment. Elle sert de toile à des expérimentations osées, à des récits culturels profonds et à un style de vie qui passe sans transition du terrain aux rues.

De l’inspiration rétro teintée de nostalgie aux créations avant-gardistes puisant dans l’art, l’architecture et même la géographie locale, la collection 2026 élève le niveau de la mode footballistique.

Nous avons passé au crible les nouveautés de Nike, adidas, PUMA et bien d’autres pour distinguer les classiques instantanés des simples tenues d’entraînement. Voici le top 10 des maillots extérieurs de GOAL qui ont déjà remporté la guerre de la mode pour la Coupe du monde 2026 :

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay

    Pour les tout premiers champions du monde, Nike a conçu un maillot extérieur audacieux et futuriste, ouvertement inspiré des super-héros. La base bleu marine foncé est traversée par des motifs bleu électrique vifs sur les épaules et la poitrine, évoquant la texture lumineuse du vibranium de l’armure de Black Panther. Une tenue haute en énergie, conçue pour imposer sa présence sur le terrain.



  • Curucao Away kit WC 26adidas

    Curaçao

    Pour sa toute première participation à la Coupe du monde, Curaçao fait une entrée remarquée. Son maillot extérieur se compose d'un fond jaune citron pastel rehaussé de rayures multicolores. Cette palette de couleurs est un clin d'œil direct et éclatant à l'architecture colorée des quartiers de Punda et d'Otrobanda, dans la capitale, Willemstad.



  • England WC 26 away kitNike

    Angleterre

    L’ère Thomas Tuchel s’ouvre sur une réédition rétro magnifiquement exécutée. Nike réhabilite le maillot extérieur classique des Three Lions, d’un rouge vif rehaussé de détails bleu marine à la coupe nette. Pièce maîtresse de ce design, le blason, désormais centré, évoque la nostalgie de l’Euro 96 tout en conservant une coupe ajustée, épurée et ultra-moderne.


  • South Africa Away kit WC 26adidas

    Afrique du Sud

    Adidas a conçu un maillot d’une précision remarquable pour les Bafana Bafana. Sur une base vert foncé profond, la tunique marie rayures verticales et motifs géométriques nets, rehaussés de touches dorées et blanches, donnant naissance à l’un des designs culturels les plus saisissants de ce cycle. Le col affirmé parachève ce qui s’annonce déjà comme l’un des plus beaux maillots extérieurs du tournoi.



  • Germany Away kit WC 26adidas

    Allemagne

    Pour leur dernier tournoi avec adidas, ce maillot extérieur au design novateur leur permet de finir en beauté. Si le maillot domicile rend hommage au modèle de 1990, la version extérieure opte pour une approche plus audacieuse et contemporaine. Elle se distingue par une teinte de bleu éclatante, peu habituelle pour la « Mannschaft », rehaussée d’un motif digital net et moderne.


  • Mexico Away kit WC 26adidas

    Mexique

    En tant que coorganisateurs, El Tri fait une entrée remarquée. adidas a conçu un maillot épuré et affirmé, dominé par un blanc éclatant rehaussé d’un motif géométrique ton sur ton s’inspirant des motifs mésoaméricains anciens et de l’architecture traditionnelle. Orné de l’emblématique logo rétro adidas Trefoil et de finitions vert foncé et rouge, ce modèle lie avec brio l’histoire ancienne et la culture streetwear contemporaine.


  • Sweden Away kit WC 26adidas

    Suède

    Bien que la Suède n’ait pas participé à toutes les dernières compétitions, son équipement demeure une référence. Le maillot extérieur, d’un bleu foncé profond, est traversé de ondulations bleu clair évoquant le mouvement de l’eau, rehaussées de détails jaunes vifs. Cette conception rétro-contemporaine offre un rendu à la fois frais et familier aux supporters d’aujourd’hui. 


  • Portugal WC 26 away kitPUMA

    Portugal

    PUMA a conçu pour le Portugal l'un de ses maillots extérieurs de tournoi les plus réussis depuis des années, avec un fond blanc éclatant sur lequel se détache un motif abstrait bleu sarcelle aux couleurs vives. Ce motif inspiré de l'océan rend hommage à la riche histoire maritime du Portugal et à ses magnifiques côtes. Il se distingue nettement sur le terrain et s'arrache dans les magasins alors que les supporters se préparent pour la dernière campagne de Cristiano Ronaldo en Coupe du monde.



  • Japan Away kit WC 26adidas

    Le Japon

    Le Japon confirme une nouvelle fois son statut de référence en matière d’équipements footballistiques. Pour cette saison, le maillot extérieur des Samurai Blue, directement inspiré du catalogue très en vogue d’adidas Originals, incarne avec brio le style rétro-moderne. Sa base blanc crème, sublimée par de fines rayures verticales multicolores, assure une transition fluide entre les terrains de jeu et les rues de Tokyo.



  • South Korea WC 26 away kitNike

    Corée du Sud

    Nike a complètement bouleversé les codes pour le maillot alternatif des Taeguk Warriors. Articulé autour d’un thème central intitulé « Tiger’s Ambush », ce maillot se distingue par une base « Space Purple » saisissante, recouverte d’un motif floral ton sur ton à grande échelle. Inspiré du mugunghwa (rose de Sharon), la fleur nationale de la Corée du Sud, il allie à la perfection folklore national, résilience et style urbain moderne.