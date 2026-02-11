Le temps presse pour Arne Slot : les derniers matchs de Liverpool laissent planer le doute sur les espoirs d'une place dans le top 5 et l'avenir de l'entraîneur.

Jamie Carragher a fait valoir, au lendemain de la défaite de dimanche, survenue après une semaine de repos, que la seule façon pour Liverpool de rendre cette saison « spéciale » était de remporter une septième Coupe d'Europe, et il est indéniable que l'équipe de Slot semble plus adaptée à la compétition continentale qu'à la Premier League, particulièrement exigeante. Cependant, les problèmes des Reds ne sont pas seulement physiques, ils sont aussi clairement psychologiques. Les anciens monstres mentaux sont désormais d'une faiblesse inquiétante, enclins à s'effondrer lorsque la pression monte vraiment, comme l'illustre le fait qu'ils ont déjà égalé le record du plus grand nombre de buts concédés dans le temps additionnel en une seule saison de Premier League (quatre).
Étant donné qu'il reste encore 13 matchs à jouer, personne ne serait surpris si les Reds venaient à battre ce record peu enviable. Comme l'a avoué Slot, Liverpool en est désormais à un stade où les joueurs s'attendent presque à perdre dans les dernières minutes, ce qui est à la fois triste et inquiétant.
« Le nombre de buts que nous avons encaissés en fin de match est bien supérieur à la normale. Est-ce de la malchance ou est-ce de notre faute ? » , s'est interrogé l'ancien entraîneur du Feyenoord. « J'ai essayé beaucoup de choses différentes, j'ai fait des remplacements défensifs et le ballon est entré, j'ai continué à faire jouer les mêmes joueurs et le ballon est entré, donc nous avons beaucoup essayé. Je peux dire que nous n'avons pas eu de chance, c'est certain. Est-ce alors de la malchance ou cela fait-il partie de notre identité ? C'est quelque chose que nous pourrons découvrir au cours des trois ou quatre prochains mois. »
En substance, Liverpool est en train de perdre confiance en lui, ne sachant plus vraiment qui il est, et cette crise d'identité malvenue pourrait lui coûter sa place en Ligue des champions, ce que Slot a reconnu mardi être inacceptable.
Certes, leurs principaux rivaux du top 5 sont loin d'être parfaits, comme l'ont souligné les résultats de mardi soir. Néanmoins, Manchester United et Chelsea restent invaincus sous la houlette de leurs nouveaux entraîneurs, et même si l'équipe de Villa, décimée par les blessures, est passée d'un titre surprise à une situation où elle regarde nerveusement derrière elle, elle compte huit points d'avance sur Liverpool, ce qui semble actuellement être un écart insurmontable pour une équipe qui affiche une moyenne de 1,52 point par match cette saison et qui est donc en passe de terminer avec seulement 59 points.
La crainte très réelle pour les fidèles d'Anfield est donc que si les Reds ne retrouvent pas soudainement la confiance en eux de la saison dernière au cours des six prochaines semaines, ils seront tellement loin derrière Villa, United et Chelsea au moment où le mois de mai arrivera que les confrontations directes n'auront plus aucune importance.
Il n'y a donc plus vraiment de marge d'erreur. « Nous devons nous rapprocher de la perfection », a reconnu Slot à la veille du match contre Sunderland. Mais cela semble peu probable quand on considère que même des joueurs comme Virgil van Dijk et Alisson Becker commettent désormais des erreurs incroyablement coûteuses en défense. Bien sûr, l'entraîneur ne peut guère être tenu responsable des erreurs individuelles, mais s'il insiste sur le fait que les performances globales de Liverpool se sont améliorées, leurs résultats, eux, ne l'ont pas été et, comme il l'a lui-même admis, le classement ne ment jamais.
« C'est toujours le reflet le plus important de votre situation », a déclaré Slot dimanche, et Liverpool se trouve actuellement dans une situation très difficile. La qualification pour la Ligue des champions est en jeu, tout comme le poste de l'entraîneur.