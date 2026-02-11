Goal.com
En direct
Arne Slot Liverpool GFX GOAL
Mark Doyle

Le temps presse pour Arne Slot : les derniers matchs de Liverpool laissent planer le doute sur les espoirs d'une place dans le top 5 et l'avenir de l'entraîneur.

Dimanche, à Anfield, Liverpool a perdu contre Manchester City pour la deuxième fois cette saison. Après la défaite 2-1, Arne Slot a insisté sur le fait que « l'amélioration » de son équipe depuis la défaite démoralisante 3-0 à l'Etihad en novembre était « visible pour tout le monde » et il y a certainement eu des signes positifs en deuxième mi-temps, mais l'équipe a tout de même subi un effondrement désormais presque habituel dans les dernières minutes.

De plus, l'idée selon laquelle le fait que Liverpool ait dominé une équipe de City loin d'être au meilleur de sa forme après une première mi-temps embarrassante et passive doit être considéré comme un progrès est très discutable. Après tout, les Reds ont bien joué par moments tout au long de la saison actuelle. Ce que nous attendons toujours, c'est une performance complète en Premier League, une preuve irréfutable que les champions de la saison dernière sont toujours capables de gagner régulièrement des matchs dans une compétition de plus en plus intense.

Slot affirme qu'ils « y arrivent », mais les Reds manquent rapidement de temps - et de matchs - pour sauver leur saison. À seulement 13 matchs de la fin de la saison 2025-26, Liverpool occupe la sixième place du classement, à cinq points de Chelsea, cinquième, et à un point supplémentaire de Manchester United, quatrième.

Le milieu de terrain Ryan Gravenberch se dit « confiant » quant à la qualification des Reds pour la Ligue des champions la saison prochaine. « C'est une situation difficile, mais je ne suis pas vraiment inquiet, car je connais la qualité de notre équipe », a déclaré le Néerlandais.

Cependant, il serait difficile de trouver un supporter de Liverpool qui soit aussi optimiste quant à la capacité de l'équipe de Slot à se hisser parmi les cinq premières places, et ce pour diverses raisons.

  • Bournemouth v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ensemble d'appareils d'éclairage souples...

    Gravenberch a reconnu que Liverpool « doit simplement commencer à gagner des matchs », mais c'est quelque chose que les Reds ont eu du mal à faire tout au long de la saison, et en particulier depuis le début de l'année.

    Sur le papier, l'équipe de Slot a un calendrier favorable jusqu'à la trêve internationale de mars, avec des matchs contre Sunderland (à l'extérieur), Nottingham Forest (à l'extérieur), West Ham (à domicile), Wolves (à l'extérieur), Tottenham (à domicile) et Brighton (à l'extérieur). Sunderland, nouvellement promu, est le mieux classé de ces six équipes, en milieu de tableau. L'objectif minimum est donc d'obtenir 14 points lors des six prochains matchs, car quatre victoires et deux nuls permettraient à Liverpool d'atteindre 53 points après 29 journées et de revenir dans le top 5 avant ses sept derniers matchs, dont trois confrontations décisives consécutives contre Manchester United (a), Chelsea (domicile) et Aston Villa (à l'extérieur) en mai.

    Soixante-six points ont suffi pour décrocher la cinquième place lors des deux dernières saisons de Premier League (même si Newcastle n'a réussi à se qualifier pour la Ligue des champions que grâce à la différence de buts l'année dernière), ce qui signifie que les Reds doivent obtenir au moins 27 points sur les 39 restants, ce qui ne serait normalement pas trop difficile pour une équipe championne.

    Cependant, le problème est que si United et Chelsea ont retrouvé une certaine forme depuis le licenciement de leurs entraîneurs respectifs il y a un peu plus d'un mois, Liverpool n'a pas encore été récompensé pour avoir maintenu Slot à son poste.

    • Publicité
  • Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Où est l'amélioration ?

    Liverpool avait une occasion en or de relancer sa saison après la dernière trêve internationale, à commencer par la visite de Nottingham Forest, menacé de relégation, le 22 novembre. Pourtant, l'équipe de Slot a capitulé après avoir encaissé le premier but (sur un coup de pied arrêté, bien sûr) dans une humiliante défaite 3-0.

    Les Reds n'ont plus perdu de match pendant deux mois, mais il s'agissait de la série d'invincibilité la moins convaincante de l'histoire de la Premier League, le tenant du titre ayant fait match nul six fois sur ses dix rencontres entre le 30 novembre et le 17 janvier. Le seul point positif a été obtenu à l'Emirates Stadium, tandis que même trois de leurs quatre victoires, contre Brighton, les Spurs et les Wolves, ont été douloureusement peu impressionnantes.

    Il était donc un peu déconcertant d'entendre Slot parler d'amélioration après le match contre City etavant le déplacement de mercredi à Sunderland, étant donné que Liverpool n'a remporté qu'un seul de ses sept matchs de championnat en 2026. Ce n'est pas comme si le calendrier avait été particulièrement difficile, les Merseysiders n'ayant pris que trois points lors des matchs contre Leeds, Fulham, Burnley et Bournemouth.

    Il y a donc très peu de raisons de croire que Liverpool va soudainement commencer à battre à plate couture les équipes qui jouent en bloc bas, et encore moins Sunderland, qui n'a pas perdu un seul match à domicile jusqu'à présent cette saison.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NEWCASTLEAFP

    La baisse de forme de Salah

    Il est évident que le partenariat fructueux entre Hugo Ekitike et Florian Wirtz est une raison légitime d'être optimiste, du moins pour l'avenir, mais le problème est que Mohamed Salah vit actuellement sur ses lauriers. Après avoir inspiré Liverpool à remporter son deuxième titre de Premier League grâce à une saison mémorable, Salah a connu une baisse de forme choquante devant les buts, privant l'équipe de Slot de son arme offensive la plus efficace.

    Vu de l'extérieur, il est difficile de savoir avec certitude qui est responsable du fait que le joueur de 33 ans n'ait marqué que quatre buts en 17 matchs de championnat (son pire bilan à ce stade de la saison depuis son passage en Serie A il y a plus de dix ans), car il n'est pas devenu un joueur moyen du jour au lendemain. L'âge finit par rattraper tous les joueurs, mais le football ne l'a pas soudainement quitté à la fin de la saison dernière.

    Salah a déclaré de manière controversée qu'il avait été pris pour bouc émissaire lorsqu'il a été écarté de l'équipe en novembre, tandis que Slot pouvait souligner le fait que l'Égyptien n'affichait plus les statistiques nécessaires pour justifier la réduction ingénieuse de ses tâches défensives la saison dernière.

    Tout ce que nous savons avec certitude, c'est que Slot doit désespérément trouver le moyen de faire revenir Salah à son meilleur niveau, car Liverpool ne dispose actuellement d'aucun autre joueur capable de marquer trente buts par saison dans son effectif.

    Ekitike fait peut-être mieux que prévu, tandis que Wirtz a augmenté sa production ces dernières semaines, mais à part peut-être Dominik Szoboszlai et ses coups de pied arrêtés, personne d'autre ne contribue à combler le vide, ce qui fait que les Reds perdent ou font match nul dans tant de matchs serrés que Salah avait réglés la saison dernière.

  • Gakpo LiverpoolGetty

    Incapacité à combler le vide laissé par Diaz

    Une autre conséquence des difficultés rencontrées par Salah est que Luis Diaz manque plus que quiconque aurait pu l'imaginer, Cody Gakpo ayant lamentablement échoué à combler le vide laissé par le Colombien.

    Liverpool a sans aucun doute été contraint de vendre Diaz. L'ailier voulait partir bien avant d'être finalement autorisé à rejoindre le Bayern Munich, et même son rôle de premier plan dans la conquête d'un 20e titre, égalant le record, n'a pas suffi à le faire changer d'avis. Richard Hughes & Co. ont donc estimé que 75 millions d'euros (65 millions de livres sterling/89 millions de dollars) était une somme raisonnable pour un joueur de 28 ans (à l'époque) qui souhaitait partir, et ce avec une justification tout à fait valable.

    Les Reds avaient également une confiance absolue en Gakpo pour qu'il continue sur sa lancée (18 buts toutes compétitions confondues) après avoir été replacé à son poste préféré, à savoir l'aile gauche, par Slot la saison dernière. Malheureusement, le Néerlandais connaît une baisse de forme encore plus spectaculaire que beaucoup de ses coéquipiers et est donc devenu la cible de la frustration des supporters en raison de son habitude exaspérante de couper sans cesse vers l'intérieur sur son pied droit, sans grand effet.

    Dans ce contexte, les dirigeants de Liverpool auraient vraiment pu se passer du triplé de Diaz pour le Bayern Munich le soir même où Gakpo rendait une nouvelle fois Anfield fou avec une autre performance terriblement inefficace contre City.

  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-LIVERPOOLAFP

    Les lacunes de l'équipe mises en évidence

    Gakpo est également utilisé comme un bâton pour critiquer Slot qui continue de sélectionner son compatriote en perte de forme, mais l'entraîneur rétorquerait qu'il n'a pas vraiment le choix, étant donné que Federico Chiesa n'a pas su tirer parti des quelques titularisations qui lui ont été accordées (mais à qui la faute ?!) et que Rio Ngumoha n'a encore que 17 ans.

    Il y a certainement de très bonnes raisons de penser que l'équipe de Slot manque de profondeur dans plusieurs domaines, ce qui semble étrange après une campagne de recrutement estivale sans précédent, mais qui était pourtant flagrant dimanche.

    Slot avait si peu confiance en ses remplaçants qu'il n'a fait entrer Curtis Jones qu'à six minutes de la fin, avant de lancer Chiesa après avoir été mené 2-1 dans le temps additionnel. Pep Guardiola, quant à lui, avait l'embarras du choix et a pu aligner deux joueurs que Liverpool aurait pu - et aurait dû - recruter, Marc Guehi et Antoine Semenyo, faire entrer Ruben Dias, Nathan Ake et Rayan Cherki, et, surtout, laisser Phil Foden, Tijjani Reijnders et Nico Gonzalez sur le banc pendant tout le match.

    Slot ne peut que rêver d'une telle profondeur, Liverpool étant contraint de faire jouer un autre milieu de terrain au poste d'arrière droit contre Sunderland - très probablement Jones - en raison de la suspension d'un match de Szoboszlai pour son expulsion tardive contre City et du fait que le manager n'apprécie clairement pas Calvin Ramsay.

    Bien sûr, perdre Conor Bradley et Jeremie Frimpong sur blessure au même moment peut être considéré comme malheureux et Slot a beaucoup parlé du manque de chance de Liverpool, mais l'incapacité de l'Irlandais à rester en forme est de notoriété publique depuis un certain temps - et il en va de même pour Joe Gomez, qui semble incapable de jouer plus de deux matchs tous les quelques mois.

    L'équipe de recrutement des Reds a donc beaucoup à se reprocher, car malgré avoir dépensé près d'un demi-milliard de livres sterling l'été dernier, l'effectif actuel n'est pas suffisamment armé pour terminer la saison en beauté tout en allant loin en FA Cup ou en Ligue des champions - et aucune discussion optimiste entre Slot, Hughes et Billy Hogan ne convaincra les fans du contraire. En effet, Slot a effectivement admis mardi devant la presse que Liverpool n'était pas en mesure de jouer deux fois par semaine.

  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    En difficulté physique et mentale

    Jamie Carragher a fait valoir, au lendemain de la défaite de dimanche, survenue après une semaine de repos, que la seule façon pour Liverpool de rendre cette saison « spéciale » était de remporter une septième Coupe d'Europe, et il est indéniable que l'équipe de Slot semble plus adaptée à la compétition continentale qu'à la Premier League, particulièrement exigeante. Cependant, les problèmes des Reds ne sont pas seulement physiques, ils sont aussi clairement psychologiques. Les anciens monstres mentaux sont désormais d'une faiblesse inquiétante, enclins à s'effondrer lorsque la pression monte vraiment, comme l'illustre le fait qu'ils ont déjà égalé le record du plus grand nombre de buts concédés dans le temps additionnel en une seule saison de Premier League (quatre).

    Étant donné qu'il reste encore 13 matchs à jouer, personne ne serait surpris si les Reds venaient à battre ce record peu enviable. Comme l'a avoué Slot, Liverpool en est désormais à un stade où les joueurs s'attendent presque à perdre dans les dernières minutes, ce qui est à la fois triste et inquiétant.

    « Le nombre de buts que nous avons encaissés en fin de match est bien supérieur à la normale. Est-ce de la malchance ou est-ce de notre faute ? » , s'est interrogé l'ancien entraîneur du Feyenoord. « J'ai essayé beaucoup de choses différentes, j'ai fait des remplacements défensifs et le ballon est entré, j'ai continué à faire jouer les mêmes joueurs et le ballon est entré, donc nous avons beaucoup essayé. Je peux dire que nous n'avons pas eu de chance, c'est certain. Est-ce alors de la malchance ou cela fait-il partie de notre identité ? C'est quelque chose que nous pourrons découvrir au cours des trois ou quatre prochains mois. »

    En substance, Liverpool est en train de perdre confiance en lui, ne sachant plus vraiment qui il est, et cette crise d'identité malvenue pourrait lui coûter sa place en Ligue des champions, ce que Slot a reconnu mardi être inacceptable.

    Certes, leurs principaux rivaux du top 5 sont loin d'être parfaits, comme l'ont souligné les résultats de mardi soir. Néanmoins, Manchester United et Chelsea restent invaincus sous la houlette de leurs nouveaux entraîneurs, et même si l'équipe de Villa, décimée par les blessures, est passée d'un titre surprise à une situation où elle regarde nerveusement derrière elle, elle compte huit points d'avance sur Liverpool, ce qui semble actuellement être un écart insurmontable pour une équipe qui affiche une moyenne de 1,52 point par match cette saison et qui est donc en passe de terminer avec seulement 59 points.

    La crainte très réelle pour les fidèles d'Anfield est donc que si les Reds ne retrouvent pas soudainement la confiance en eux de la saison dernière au cours des six prochaines semaines, ils seront tellement loin derrière Villa, United et Chelsea au moment où le mois de mai arrivera que les confrontations directes n'auront plus aucune importance.

    Il n'y a donc plus vraiment de marge d'erreur. « Nous devons nous rapprocher de la perfection », a reconnu Slot à la veille du match contre Sunderland. Mais cela semble peu probable quand on considère que même des joueurs comme Virgil van Dijk et Alisson Becker commettent désormais des erreurs incroyablement coûteuses en défense. Bien sûr, l'entraîneur ne peut guère être tenu responsable des erreurs individuelles, mais s'il insiste sur le fait que les performances globales de Liverpool se sont améliorées, leurs résultats, eux, ne l'ont pas été et, comme il l'a lui-même admis, le classement ne ment jamais.

    « C'est toujours le reflet le plus important de votre situation », a déclaré Slot dimanche, et Liverpool se trouve actuellement dans une situation très difficile. La qualification pour la Ligue des champions est en jeu, tout comme le poste de l'entraîneur.

    Traduit automatiquement par GOAL-e

Premier League
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Liverpool crest
Liverpool
LIV
0