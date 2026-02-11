Le temps presse pour Arne Slot : les derniers matchs de Liverpool laissent planer le doute sur les espoirs d'une place dans le top 5 et l'avenir de l'entraîneur.

De plus, l'idée selon laquelle le fait que Liverpool ait dominé une équipe de City loin d'être au meilleur de sa forme après une première mi-temps embarrassante et passive doit être considéré comme un progrès est très discutable. Après tout, les Reds ont bien joué par moments tout au long de la saison actuelle. Ce que nous attendons toujours, c'est une performance complète en Premier League, une preuve irréfutable que les champions de la saison dernière sont toujours capables de gagner régulièrement des matchs dans une compétition de plus en plus intense.

Slot affirme qu'ils « y arrivent », mais les Reds manquent rapidement de temps - et de matchs - pour sauver leur saison. À seulement 13 matchs de la fin de la saison 2025-26, Liverpool occupe la sixième place du classement, à cinq points de Chelsea, cinquième, et à un point supplémentaire de Manchester United, quatrième.

Le milieu de terrain Ryan Gravenberch se dit « confiant » quant à la qualification des Reds pour la Ligue des champions la saison prochaine. « C'est une situation difficile, mais je ne suis pas vraiment inquiet, car je connais la qualité de notre équipe », a déclaré le Néerlandais.

Cependant, il serait difficile de trouver un supporter de Liverpool qui soit aussi optimiste quant à la capacité de l'équipe de Slot à se hisser parmi les cinq premières places, et ce pour diverses raisons.