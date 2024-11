Rayan Cherki a taclé les Bleus après sa prestation XXL avec les Espoirs, vendredi.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour l’Equipe de France. Opposés à Israël jeudi (0-0), les Bleus ont encore livré une prestation terne et non séduisante. Ce qui vaut encore à Didier Deschamps et ses hommes, de nouvelles critiques dans les médias. Ce vendredi, c’est Rayan Cherki qui s’est permis de glisser un tacle déguisé à l’endroit des Bleus.