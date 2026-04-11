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Le soutien de l'Espagne au Maroc dans la crise de la CAN : celui qui part perd

Sénégal vs Maroc
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Albert Masno, rédacteur en chef adjoint du journal Sport, estime que la sélection marocaine méritait de remporter la Coupe d’Afrique des nations 2025.

La sélection sénégalaise avait pourtant remporté la Coupe d’Afrique des nations en s’imposant 1-0 en finale face au Maroc.

La Confédération africaine de football a toutefois ensuite retiré le titre au Sénégal pour l'attribuer aux Lions de l'Atlas.

Dans une tribune publiée par le journal Sport, Masnou affirme : « Laissez le football en paix... Le Maroc a raison ».

Il a ajouté : « Trois mois se sont écoulés depuis la finale de la Coupe d’Afrique des nations, et l’affaire fait encore débat aujourd’hui. La CAF a attribué le titre au Maroc, car le Sénégal, l’autre finaliste, s’est retiré du match. »

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    Aucune équipe ne peut quitter le terrain.

    Masno poursuit dans son article : « Les joueurs sénégalais se sont rendus aux vestiaires, certains d'entre eux ayant même publié du contenu sur Snapchat, avant de revenir plus tard sur le terrain. Sur instruction de l'entraîneur, le match a repris et s'est terminé en prolongation par une victoire du Sénégal. »

    Il précise : « Après examen des rapports, la CAF a estimé que le Sénégal ne pouvait pas être déclaré vainqueur, ses joueurs ayant quitté la pelouse. Bien que cette décision soit inhabituelle, puisqu’il est rare de désigner un vainqueur dans les bureaux de la fédération plutôt que sur le terrain, elle était justifiée du point de vue de l’instance. »

    Il a insisté : « Aucune équipe ne peut quitter le terrain ; si elle le fait, elle perd le match. C’est une règle fondamentale du football. Imaginez que Barcelone quitte la pelouse pour protester contre l’expulsion de Kubarsi ou un penalty non sifflé à Pobel : celui qui part perd. »

    Il a conclu : « Ce championnat est terminé depuis longtemps, et ce que tout le monde doit faire, c’est laisser le football tel quel et respecter la décision prise à l’époque. Le Maroc mérite le titre. »

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