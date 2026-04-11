Le soutien de l'Espagne au Maroc dans la crise de la CAN : celui qui part perd

Albert Masno, rédacteur en chef adjoint du journal Sport, estime que la sélection marocaine méritait de remporter la Coupe d’Afrique des nations 2025.

La sélection sénégalaise avait pourtant remporté la Coupe d’Afrique des nations en s’imposant 1-0 en finale face au Maroc.

La Confédération africaine de football a toutefois ensuite retiré le titre au Sénégal pour l'attribuer aux Lions de l'Atlas.

Dans une tribune publiée par le journal Sport, Masnou affirme : « Laissez le football en paix... Le Maroc a raison ».

Il a ajouté : « Trois mois se sont écoulés depuis la finale de la Coupe d’Afrique des nations, et l’affaire fait encore débat aujourd’hui. La CAF a attribué le titre au Maroc, car le Sénégal, l’autre finaliste, s’est retiré du match. »

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