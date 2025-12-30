Le Sénégal dompte le Bénin et assure sa première place (0-3)

Premier du groupe à égalité de points avec la RD Congo avant le coup d’envoi, le Sénégal devait absolument l’emporter ce soir pour conserver sa place. Cependant, les Lions de la Téranga savaient que ce ne serait pas une mince affaire face au Bénin qui avait envie de finir cette phase de poules sur un exploit. Le Sénégal démarrait quand même fort et pensait même obtenir un penalty très tôt avant que la Var n’infirme la décision (8e). Une première alerte pour le Bénin qui se montrait dangereux avec un centre malicieux de Junior Olaitan dans la surface qui échappait à Aiyegun Tosin (17e). Les Guépards tenaient face aux Champions d’Afrique 2021 et s’illustraient à nouveau avec une frappe puissante de Mohamed Tidjani qui n’attrapait pas le cadre (24e).

Mais les Sénégalais avaient envie d’assumer leur statut avec Illiman Ndiaye qui faisait vivre la misère à la défense béninoise, notamment à Yohan Roche sur le côté droit. C’est justement une faute de ce dernier sur l’attaquant d’Everton qui offrait au Sénégal un coup franc décisif. Krépin Diatta en profitait pour envoyer un centre dans la surface où Abdoulaye Seck s’élevait plus haut pour catapulter le ballon au fond des filets (0-1, 38e). Le Bénin tentait de forcer la décision en fin de première mi-temps avec une reprise de Steve Mounié qui butait sur un chanceux Edouard Mendy (45e+4). 0-1 pour le Sénégal à la pause.