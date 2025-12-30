Le Bénin et le Sénégal s’affrontaient, mardi soir, à l’occasion de la troisième journée de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Un dernier match du groupe D très animé qui a tourné à l’avantage des Lions de la Téranga face aux Guépards.
Le Sénégal dompte le Bénin et assure sa première place (0-3)
- Getty Images Sport
Le Sénégal fait craquer le Bénin
Premier du groupe à égalité de points avec la RD Congo avant le coup d’envoi, le Sénégal devait absolument l’emporter ce soir pour conserver sa place. Cependant, les Lions de la Téranga savaient que ce ne serait pas une mince affaire face au Bénin qui avait envie de finir cette phase de poules sur un exploit. Le Sénégal démarrait quand même fort et pensait même obtenir un penalty très tôt avant que la Var n’infirme la décision (8e). Une première alerte pour le Bénin qui se montrait dangereux avec un centre malicieux de Junior Olaitan dans la surface qui échappait à Aiyegun Tosin (17e). Les Guépards tenaient face aux Champions d’Afrique 2021 et s’illustraient à nouveau avec une frappe puissante de Mohamed Tidjani qui n’attrapait pas le cadre (24e).
Mais les Sénégalais avaient envie d’assumer leur statut avec Illiman Ndiaye qui faisait vivre la misère à la défense béninoise, notamment à Yohan Roche sur le côté droit. C’est justement une faute de ce dernier sur l’attaquant d’Everton qui offrait au Sénégal un coup franc décisif. Krépin Diatta en profitait pour envoyer un centre dans la surface où Abdoulaye Seck s’élevait plus haut pour catapulter le ballon au fond des filets (0-1, 38e). Le Bénin tentait de forcer la décision en fin de première mi-temps avec une reprise de Steve Mounié qui butait sur un chanceux Edouard Mendy (45e+4). 0-1 pour le Sénégal à la pause.
- AFP
Les Lions de la Téranga incisifs, les Guépards malchanceux
Au retour des vestiaires, Pape Thiaw et Gernot Rohr faisaient des ajustements tactiques avec les entrées d’Habib Diarra et Ibrahim Mbaye pour le Sénégal ainsi que celle de Rodolfo Aloko côté béninois. Des changements qui apportaient plus d’accélérations dans le jeu dont la première de Diarra conclue par une frappe hors cadre (52e). Les Guépards répondaient dans la foulée avec Tosin dont la tentative n’était pas assez puissante pour inquiéter Edouard Mendy (54e). Le match devenait quelque peu serré avec les deux équipes qui n’arrivaient pas à mettre du rythme. Mais Sadio Mané, lui, avait envie d’emballer le match. Après un premier centre repoussé, l’attaquant d’Al Nassr parvenait à échapper à Olivier Verdon pour servir Habib Diallo qui ne se manquait pour le but du break (0-2, 64e). Et juste après, une grosse épine dans les pieds des Lions de la Téranga avec l’exclusion de Kalidou Koulibaly pour une semelle sur Aiyegun Tosin (71e).
Ce qui aurait pu être fatal d’emblée pour le Sénégal si Mendy n’avait pas sorti un arrêt impressionnant sur le coup franc de Junior Olaitan (74e). Le rythme de la rencontre baissait ensuite avec les Sénégalais qui sortaient moins et préféraient logiquement jouer la gestion du score. Mais le Bénin offrait une dernière occasion au Sénégal pour corser l’addition avec un penalty concédé par Rachid Moumini pour une faute sur Mbaye (90e+4). La sentence était exécutée avec brio par Cherif Ndiaye qui prenait Marcel Dandjinou à contre-pied pour valider cette victoire sénégalaise. Le Sénégal (1er, 7 pts) termine ainsi leader du groupe D devant la République Démocratique du Congo (2e, 7 pts) et le Bénin (3e, 3 pts), également qualifié pour les 8es de finale en tant que meilleur troisième.