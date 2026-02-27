Le sélectionneur suédois fait le point sur les blessures d'Alexander Isak et Dejan Kulusevki avant les barrages décisifs de la Coupe du monde

La condition physique de Kulusevski est particulièrement préoccupante, celui-ci ayant manqué toute la saison nationale actuelle après avoir subi une importante opération du genou en mai dernier. Potter a admis qu'il comptait actuellement sur l'espoir, tandis que le personnel médical travaille sans relâche pour que ses talismans soient disponibles. « Pour l'instant, nous croisons les doigts et espérons pouvoir récupérer certains de ces joueurs », a-t-il déclaré. « Mais si ce n'est pas le cas, nous devrons trouver une solution avec les joueurs disponibles. »

La rééducation du joueur de 25 ans a été décrite comme un processus « en dents de scie » par ses proches. Avant son départ récent, l'ancien entraîneur de Tottenham, Thomas Frank, a donné un aperçu de la complexité du rétablissement du milieu de terrain suédois, expliquant : « C'est une blessure compliquée, où il est important de s'assurer qu'il n'y a pas de douleur au genou. C'est pourquoi il a reçu une injection qui, espérons-le, l'aidera. Dans trois à quatre semaines, il pourra donc revenir sur le terrain sans douleur. » Cependant, Kulusevski a récemment été aperçu à Barcelone pour de nouvelles consultations médicales, ce qui suggère que son retour n'est pas imminent.