Le sélectionneur suédois fait le point sur les blessures d'Alexander Isak et Dejan Kulusevki avant les barrages décisifs de la Coupe du monde
Le long chemin du retour pour Kulusevski
La condition physique de Kulusevski est particulièrement préoccupante, celui-ci ayant manqué toute la saison nationale actuelle après avoir subi une importante opération du genou en mai dernier. Potter a admis qu'il comptait actuellement sur l'espoir, tandis que le personnel médical travaille sans relâche pour que ses talismans soient disponibles. « Pour l'instant, nous croisons les doigts et espérons pouvoir récupérer certains de ces joueurs », a-t-il déclaré. « Mais si ce n'est pas le cas, nous devrons trouver une solution avec les joueurs disponibles. »
La rééducation du joueur de 25 ans a été décrite comme un processus « en dents de scie » par ses proches. Avant son départ récent, l'ancien entraîneur de Tottenham, Thomas Frank, a donné un aperçu de la complexité du rétablissement du milieu de terrain suédois, expliquant : « C'est une blessure compliquée, où il est important de s'assurer qu'il n'y a pas de douleur au genou. C'est pourquoi il a reçu une injection qui, espérons-le, l'aidera. Dans trois à quatre semaines, il pourra donc revenir sur le terrain sans douleur. » Cependant, Kulusevski a récemment été aperçu à Barcelone pour de nouvelles consultations médicales, ce qui suggère que son retour n'est pas imminent.
Le calendrier de rétablissement d'Isak reste incertain.
La situation concernant Isak est tout aussi préoccupante. Le prolifique attaquant, qui vaut 125 millions de livres sterling, est sur la touche depuis décembre après avoir subi une fracture du péroné lors d'un match à Tottenham. Arne Slot a récemment fait le point avec prudence sur les progrès de l'attaquant, indiquant qu'il n'en était qu'aux prémices de son retour à l'effort physique.
« Alex a fait son retour sur le terrain cette semaine, non pas avec ses crampons, mais avec ses chaussures de course », a révélé Slot. Cette évaluation suggère que le match de barrage à venir pourrait arriver un peu trop tôt pour qu'il puisse y participer.
Importance cruciale pour la cause nationale
L'absence potentielle de ces deux joueurs est un coup dur sur le plan tactique et en termes de leadership. Kulusevski était devenu une figure centrale de l'équipe nationale, en tant que capitaine lors de cinq des six matchs de la Ligue des Nations avant son opération. Sa dernière apparition pour son pays a été magistrale en novembre 2024, avec deux buts et une passe décisive lors de la victoire 6-0 contre l'Azerbaïdjan. Si les deux stars restent sur la touche, Potter sera contraint de puiser dans son effectif pour trouver les buts et la créativité nécessaires pour vaincre une équipe ukrainienne résistante et maintenir ses chances de qualification.
Quelle est la prochaine étape pour la Suède ?
La Suède cherche à décrocher son billet pour la phase finale de la Coupe du monde 2026 via les barrages européens. La sélection scandinave, finaliste de l'édition 1958, participe au parcours 2 des barrages, dont le vainqueur rejoindra le groupe F aux côtés du Japon, des Pays-Bas et de la Tunisie. Sa quête pour se qualifier pour la 13e fois de son histoire et revenir sur le sol américain, où elle a décroché une célèbre troisième place en 1994, commence par une demi-finale contre l'Ukraine le 26 mars à Valence. Si elle franchit ce premier obstacle, la Suède accueillera la finale décisive le 31 mars à Solna, où elle affrontera la Pologne ou l'Albanie pour une place très convoitée dans la compétition mondiale.
