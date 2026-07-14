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Le secret des Espagnols… Mbappé tombe dans le piège

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Kylian Mbappé
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Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France, a brillé lors de cette Coupe du monde : il a inscrit 8 buts, portant son total à 20 réalisations en seulement trois éditions de la compétition.

Il est également devenu le joueur français ayant disputé le plus grand nombre de matches de Coupe du monde, avec 21 rencontres, dépassant ainsi le gardien Hugo Lloris, qui en compte 20.

En demi-finale face à l’Espagne, le capitaine tricolore n’a toutefois pas réussi à faire la différence et les Bleus se sont inclinés 2-0.

Dans son analyse, le journal « Sport » explique comment Mbappé est tombé dans le piège tendu par les Matadors espagnols.

Grâce à un marquage serré des deux centraux et au soutien constant des latéraux, notamment Rodri, la Roja a réussi à le contenir.

Par moments, Mbappé s’est excentré à gauche pour défier Pedro Porro, mais le latéral espagnol a pu compter sur le soutien de Lamine Yamal et des milieux de terrain, qui ont su fermer les espaces.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mbappé est tombé dans le piège du hors-jeu à deux reprises.

    La plus dangereuse occasion de Mbappé est survenue avant le premier but de l'Espagne, lorsqu'il a reçu une longue passe d'Ousmane Dembélé et a dépassé Pau Kobarsi grâce à un superbe dribble, mais il s'est retrouvé encerclé par Pedro Porro, Aymeric Laporte et Kobarsi, et a dû se contenter d'un corner.

    Mbappé a été l’attaquant français le plus dangereux pour la défense espagnole, mais la ligne arrière a réussi à contenir son impact.

    La star française s’est fait piéger deux fois par le hors-jeu, preuve de la concentration et de la cohésion de la défense espagnole dans l’application du piège. 

    Il n’a cadré aucune tentative, réussi un seul dribble sur cinq et remporté un seul duel sur six. Des statistiques qui attestent de l’efficacité du travail défensif espagnol et expliquent l’incapacité des Bleus à se créer la moindre occasion franche durant toute la première période.

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    Une intervention violente a visé Unai Simón.

    Mbappé a vivement contesté le penalty évident sifflé après l'intervention de Lucas Deny sur Lamine Yamal, et a également réclamé une faute sur Kobarsi, bien que l'intervention de ce dernier ait été régulière.

    Il s’est ensuite heurté à la vigilance d’Unai Simón, qui est sorti au bon moment pour repousser un ballon glissé derrière la défense et l’empêcher de se présenter seul face au but.

    Dès l’entame de la seconde période, l’Espagne a pris le dessus et Pedro Porro a doublé la mise après une passe décisive de Dani Olmo. Les caméras ont alors capté la réaction de Mbappé, visiblement frustré.

    Sa première frappe, à la 64^e minute, a suivi un dribble côté gauche et un tir du gauche vers le premier poteau, mais Unai Simón a repoussé le danger en corner.

    Sa deuxième tentative, quelques minutes plus tard, aurait pu finir au fond sans une légère déviation de Marc Cucurella, qui a renvoyé le ballon en corner.

    La frustration de Mbappé a atteint son paroxysme à la 86^e minute : déjà averti pour avoir frappé le bras d’Unai Simón alors qu’il tentait de le presser, bien loin du ballon, il a été sanctionné d’un carton jaune pour un geste « laid et injustifié ».

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