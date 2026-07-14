Le secret des Espagnols… Mbappé tombe dans le piège

Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France, a brillé lors de cette Coupe du monde : il a inscrit 8 buts, portant son total à 20 réalisations en seulement trois éditions de la compétition.

Il est également devenu le joueur français ayant disputé le plus grand nombre de matches de Coupe du monde, avec 21 rencontres, dépassant ainsi le gardien Hugo Lloris, qui en compte 20.

En demi-finale face à l’Espagne, le capitaine tricolore n’a toutefois pas réussi à faire la différence et les Bleus se sont inclinés 2-0.

Dans son analyse, le journal « Sport » explique comment Mbappé est tombé dans le piège tendu par les Matadors espagnols.

Grâce à un marquage serré des deux centraux et au soutien constant des latéraux, notamment Rodri, la Roja a réussi à le contenir.

Par moments, Mbappé s’est excentré à gauche pour défier Pedro Porro, mais le latéral espagnol a pu compter sur le soutien de Lamine Yamal et des milieux de terrain, qui ont su fermer les espaces.