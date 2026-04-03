Le score de 3-0 motive Barcelone à battre l'Atlético de Madrid

Sous la houlette de son entraîneur Hansi Flick, Barcelone tentera de réaliser une belle performance offensive face à l'Atlético de Madrid, au stade Metropolitano de Madrid.

Barcelone aura un défi de taille à relever demain samedi, lorsqu'il affrontera l'Atlético de Madrid lors de la 30e journée de la Liga.

Barcelone est en tête du classement de la Liga avec 73 points, soit 4 points d'avance sur son plus proche poursuivant, le Real Madrid, tandis que l'Atlético, quatrième, compte 57 points.

Selon le journal « Mundo Deportivo », cet exploit consiste à avoir marqué 300 buts en moins de deux saisons.