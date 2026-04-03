Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-CUP-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

Traduit par

Le score de 3-0 motive Barcelone à battre l'Atlético de Madrid

Atletico Madrid vs FC Barcelone
Atletico Madrid
FC Barcelone
LaLiga
H. Flick
Espagne

Un but décisif qui motive Barcelone face à l'Atlético

Sous la houlette de son entraîneur Hansi Flick, Barcelone tentera de réaliser une belle performance offensive face à l'Atlético de Madrid, au stade Metropolitano de Madrid.

Barcelone aura un défi de taille à relever demain samedi, lorsqu'il affrontera l'Atlético de Madrid lors de la 30e journée de la Liga.

Barcelone est en tête du classement de la Liga avec 73 points, soit 4 points d'avance sur son plus proche poursuivant, le Real Madrid, tandis que l'Atlético, quatrième, compte 57 points.

Selon le journal « Mundo Deportivo », cet exploit consiste à avoir marqué 300 buts en moins de deux saisons.

  • FBL-ESP-CUP-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    299 buts inscrits par Barcelone en deux saisons

    Le FC Barcelone totalise actuellement 299 buts, dont 174 lors de la saison 2024-2025 et 125 à ce jour lors de la saison 2025-2026, toutes compétitions confondues.

    C'est la Liga qui a été le principal moteur de ce bilan offensif (102 buts lors de la première saison et 78 buts lors de la deuxième).

    Il est à noter que l'équipe de l'entraîneur Hans Flick n'a échoué à marquer que lors de 4 matchs seulement.

    Au niveau individuel, les buts sont répartis entre plusieurs joueurs, mais avec des noms de premier plan : Robert Lewandowski est en tête du classement avec 58 buts, suivi de Raphinha (53) et Lamine Yamal (39).

    Lire aussi

    L'ancienne star du Real Madrid transportée à l'hôpital

    • Publicité
Ligue des Champions
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM