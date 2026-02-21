Getty
Traduit par
Le Sacramento Republic signe le milieu de terrain vétéran de la MLS Memo Rodriguez dans le cadre d'un contrat d'agent libre
Un pedigree impressionnant
Rodriguez arrive à Sacramento dans le cadre d'un contrat atypique, signant pour deux ans dans la capitale californienne. Il possède également un solide palmarès. Il a joué 136 fois pour le Houston Dynamo et a également évolué au LA Galaxy et à l'Austin FC. Il a disputé 51 matchs pour le Sporting KC avant de devenir agent libre en décembre.
Se connecter avec d'autres talents de la MLS
Rodriguez n'est pas le seul ancien joueur de la MLS que le Republic a recruté pendant l'intersaison. Vendredi matin, le club a annoncé la signature du joueur international canadien Mark-Anthony Kaye. Il a été sélectionné pour le All Star Game en 2019 et a remporté le Supporters' Shield avec le LAFC la même année. Le milieu de terrain compte 42 sélections avec l'équipe nationale canadienne, sa dernière apparition remontant à 2023.
- Sacramento Republic FC
Rebondir après une année 2025 décevante
La République figurait parmi les favoris pour remporter l'USL l'année dernière, mais elle a échoué. Une deuxième place dans l'Ouest lui permettait d'être bien placée pour remporter un xème titre dans l'histoire de la franchise. Cependant, elle a été battue par l'Orange County SC aux tirs au but lors du premier tour des séries éliminatoires.
Le capitaine de longue date Rodrigo Lopez a pris sa retraite à la fin de la saison, tandis que 10 autres joueurs ont quitté le club. Ils cherchent également à combler un vide au sein de la direction après que le directeur général Todd Dunivant ait accepté le poste de directeur général du New York City FC en MLS.
- Manica Architecture
Une longue saison commence
Sacramento débutera sa saison USL par un match à domicile contre le FC Tulsa le 7 mars. Le club a lancé la construction d'un nouveau stade de 15 000 places, dont l'ouverture est prévue pour la saison 2027.
Publicité