La République figurait parmi les favoris pour remporter l'USL l'année dernière, mais elle a échoué. Une deuxième place dans l'Ouest lui permettait d'être bien placée pour remporter un xème titre dans l'histoire de la franchise. Cependant, elle a été battue par l'Orange County SC aux tirs au but lors du premier tour des séries éliminatoires.

Le capitaine de longue date Rodrigo Lopez a pris sa retraite à la fin de la saison, tandis que 10 autres joueurs ont quitté le club. Ils cherchent également à combler un vide au sein de la direction après que le directeur général Todd Dunivant ait accepté le poste de directeur général du New York City FC en MLS.