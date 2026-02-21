Goal.com
Memo Rodriguez Sporting KC
Le Sacramento Republic signe le milieu de terrain vétéran de la MLS Memo Rodriguez dans le cadre d'un contrat d'agent libre

Le club de USL Championship Sacramento Republic a recruté l'ancien milieu de terrain du Houston Dynamo et du Sporting Kansas City Memo Rodriguez, selon des sources proches de GOAL. Le milieu de terrain texan signera un contrat de deux ans avec le club de USL, qui a terminé deuxième de la Conférence Ouest la saison dernière. Cela s'inscrit dans la continuité d'un hiver chargé pour Sacramento, après la signature du Canadien Mark-Anthony Kaye en début de semaine.

  • Un pedigree impressionnant

    Rodriguez arrive à Sacramento dans le cadre d'un contrat atypique, signant pour deux ans dans la capitale californienne. Il possède également un solide palmarès. Il a joué 136 fois pour le Houston Dynamo et a également évolué au LA Galaxy et à l'Austin FC. Il a disputé 51 matchs pour le Sporting KC avant de devenir agent libre en décembre.

  • Se connecter avec d'autres talents de la MLS

    Rodriguez n'est pas le seul ancien joueur de la MLS que le Republic a recruté pendant l'intersaison. Vendredi matin, le club a annoncé la signature du joueur international canadien Mark-Anthony Kaye. Il a été sélectionné pour le All Star Game en 2019 et a remporté le Supporters' Shield avec le LAFC la même année. Le milieu de terrain compte 42 sélections avec l'équipe nationale canadienne, sa dernière apparition remontant à 2023.

  • Rodrigo Lopez 1Sacramento Republic FC

    Rebondir après une année 2025 décevante

    La République figurait parmi les favoris pour remporter l'USL l'année dernière, mais elle a échoué. Une deuxième place dans l'Ouest lui permettait d'être bien placée pour remporter un xème titre dans l'histoire de la franchise. Cependant, elle a été battue par l'Orange County SC aux tirs au but lors du premier tour des séries éliminatoires.

    Le capitaine de longue date Rodrigo Lopez a pris sa retraite à la fin de la saison, tandis que 10 autres joueurs ont quitté le club. Ils cherchent également à combler un vide au sein de la direction après que le directeur général Todd Dunivant ait accepté le poste de directeur général du New York City FC en MLS.

  • Sacramento Republic Railyards StadiumManica Architecture

    Une longue saison commence

    Sacramento débutera sa saison USL par un match à domicile contre le FC Tulsa le 7 mars. Le club a lancé la construction d'un nouveau stade de 15 000 places, dont l'ouverture est prévue pour la saison 2027.

