Le retour de Leah Williamson, le rôle de Jess Park et six points à retenir concernant les Lionesses alors que l'Angleterre se prépare à débuter sa campagne de qualification pour la Coupe du monde

Ce ne serait pas la fin du monde si les Lionesses ne terminaient pas en tête du groupe. L'équipe de Sarina Wiegman serait largement favorite dans le format des barrages si cela devait arriver, en tant que double championne d'Europe et finaliste de la dernière Coupe du monde. Néanmoins, obtenir le plus rapidement possible son billet pour le Brésil permettrait à l'Angleterre de se concentrer dès que possible sur la préparation de ce tournoi, ce qui lui permettrait d'organiser des matchs amicaux utiles contre des adversaires internationaux plutôt que d'avoir à disputer plusieurs matchs de qualification.

La plupart s'attendent à ce que les Lionesses et l'Espagne se livrent une bataille acharnée pour la première place au cours des prochains mois, et leurs affrontements seront très probablement décisifs. Mais les matchs contre l'Ukraine et l'Islande joueront également un rôle important pour déterminer laquelle de ces deux puissances obtiendra son billet en juin et laquelle devra se contenter des barrages.

Heureusement, après avoir dû composer avec l'absence de nombreuses stars lors des matchs amicaux qui ont suivi l'Euro 2025, l'équipe d'Angleterre est en bien meilleure posture pour cette trêve internationale, avec le retour de Leah Williamson, Lauren James et Hannah Hampton, entre autres.

Alors que les Lionesses entament leur campagne de qualification pour la Coupe du monde et font leurs premiers pas vers la revanche de leur défaite contre l'Espagne en finale de 2023, GOAL sélectionne six choses à surveiller au cours de la semaine prochaine...