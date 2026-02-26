Goal.com
Le retour de Leah Williamson, le rôle de Jess Park et six points à retenir concernant les Lionesses alors que l'Angleterre se prépare à débuter sa campagne de qualification pour la Coupe du monde

Pour la première fois depuis leur triomphe au Championnat d'Europe l'été dernier, les Lionesses sont de retour en compétition et entament mardi leur campagne de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027 contre l'Ukraine. Quatre jours plus tard, l'Angleterre accueillera l'Islande, à la recherche d'un départ parfait alors qu'elle affrontera l'Espagne, championne du monde, pour la seule place de qualification automatique du groupe.

Ce ne serait pas la fin du monde si les Lionesses ne terminaient pas en tête du groupe. L'équipe de Sarina Wiegman serait largement favorite dans le format des barrages si cela devait arriver, en tant que double championne d'Europe et finaliste de la dernière Coupe du monde. Néanmoins, obtenir le plus rapidement possible son billet pour le Brésil permettrait à l'Angleterre de se concentrer dès que possible sur la préparation de ce tournoi, ce qui lui permettrait d'organiser des matchs amicaux utiles contre des adversaires internationaux plutôt que d'avoir à disputer plusieurs matchs de qualification.

La plupart s'attendent à ce que les Lionesses et l'Espagne se livrent une bataille acharnée pour la première place au cours des prochains mois, et leurs affrontements seront très probablement décisifs. Mais les matchs contre l'Ukraine et l'Islande joueront également un rôle important pour déterminer laquelle de ces deux puissances obtiendra son billet en juin et laquelle devra se contenter des barrages.

Heureusement, après avoir dû composer avec l'absence de nombreuses stars lors des matchs amicaux qui ont suivi l'Euro 2025, l'équipe d'Angleterre est en bien meilleure posture pour cette trêve internationale, avec le retour de Leah Williamson, Lauren James et Hannah Hampton, entre autres.

Alors que les Lionesses entament leur campagne de qualification pour la Coupe du monde et font leurs premiers pas vers la revanche de leur défaite contre l'Espagne en finale de 2023, GOAL sélectionne six choses à surveiller au cours de la semaine prochaine...

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Le retour de Williamson

    L'Angleterre a dû faire face à de nombreuses blessures à la fin de l'année 2025, ce qui explique que la dernière sélection de Wiegman ait été naturellement très modifiée, avec le retour de Hampton et James. Les deux stars de Chelsea ont fait forte impression depuis leur retour sur le terrain et elles apporteront un coup de pouce important aux Lionesses cette semaine.

    Mais la joueuse la plus remarquable qui fait son retour en équipe d'Angleterre pendant cette trêve, en tant que capitaine de l'équipe, est sans doute Williamson. La défenseuse d'Arsenal n'a pas joué pour son pays depuis l'Euro, et même si la défense des Lionesses ne devrait pas subir une pression trop forte lors des matchs contre l'Ukraine et l'Islande, ce que Williamson peut apporter en possession du ballon pourrait être crucial pour déstabiliser deux équipes qui devraient se positionner en bloc bas.

    La capitaine anglaise ne pourra peut-être pas disputer les deux rencontres. Après tout, elle n'a été titularisée que trois fois avec les Gunners cette saison et elle est encore en phase de reprise après avoir été écartée des terrains. Mais quel que soit le temps de jeu dont elle disposera, elle devrait apporter une contribution importante, tant sur le plan défensif que sur le plan technique et en tant que leader. Les Lionesses seront toujours meilleures lorsque Williamson sera sur le terrain.

  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    Incertitude au poste de défenseur central

    Même si elle n'est pas encore au sommet de sa forme, le retour de Williamson est d'autant plus remarquable que les autres défenseuses centrales à la disposition de Wiegman ne sont pas au mieux de leur forme. C'est d'autant plus vrai que deux des principales options des Lionesses, Jess Carter et Esme Morgan, ne sont pas actuellement en saison.

    Toutes deux jouent dans la NWSL, la première division américaine, dont la saison 2026 ne débutera qu'à la mi-mars. Cela signifie qu'elles sont encore en pré-saison, ce qui implique de trouver un équilibre entre effort et repos, sans compter le risque de rouille.

    Interrogée par GOAL l'année dernière sur le défi que représente le fait d'être en pleine forme et au meilleur de ses capacités pour ce premier stage de l'année civile, Carter a admis que c'était quelque chose qui lui avait « vraiment posé problème » après son transfert en NWSL. « J'ai appris ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, j'espère donc pouvoir mettre ces enseignements en pratique pendant ma pré-saison cette fois-ci », a-t-elle déclaré.

    Sur le papier, on pourrait penser que Wiegman dispose d'un effectif suffisant pour ne pas avoir trop besoin de faire appel à Carter et Morgan. Alex Greenwood et Maya Le Tissier, cette dernière ayant eu plus d'occasions de jouer en défense centrale à la fin de l'année dernière, font toutes deux partie de l'équipe, tout comme Lotte Wubben-Moy, la défenseuse d'Arsenal qui a joué beaucoup plus de minutes au niveau du club ces derniers mois en raison des blessures de Williamson et de la jeune espoir anglaise Katie Reid.

    Cependant, Greenwood et Le Tissier pourraient être nécessaires au poste d'arrière latéral. En effet, Lucy Bronze et Taylor Hinds viennent tout juste de revenir de blessure, tandis que Niamh Charles est toujours indisponible. Anouk Denton n'a pas été retenue cette fois-ci, Wiegman ayant préféré faire appel à Poppy Pattinson pour la première fois.

    Ces circonstances pourraient rapidement réduire les options au poste de défenseur central, et il sera intéressant de voir comment la sélectionneuse anglaise gérera cette situation. Ses défenseurs ne devraient pas être trop sollicités pendant cette période, mais cela signifie simplement qu'ils devront être plus vigilants et plus alertes pour pouvoir faire face à tout danger qui pourrait survenir. 

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    Le rôle de Park

    On peut affirmer qu'aucune joueuse anglaise n'est actuellement en meilleure forme que Jess Park. La joueuse de 24 ans est en pleine forme à Manchester United, où elle occupe un poste de libre circulation qui convient parfaitement à sa créativité et semble tirer le meilleur d'elle-même. La grande question est de savoir comment cela se traduira en équipe d'Angleterre. C'est certainement ce à quoi Wiegman réfléchit actuellement.

    Cette semaine, les Lionesses seront privées d'Ella Toone, qui a débuté au poste de numéro 10 lors de neuf de leurs onze dernières sorties. La remplacer par Park ne serait pas une surprise, même si celle-ci s'est épanouie à United en débutant souvent à un poste plus excentré qui lui permet de se glisser dans les espaces qui se présentent. Si Park occupe un poste central, elle doit avoir la liberté d'agir, plutôt que d'être confinée au milieu du terrain.

    Le retour de James, une autre joueuse qui évolue récemment dans un rôle de libre circulation à Chelsea, rend la position potentielle de Park d'autant plus intéressante. James a déjà été utilisée au poste de numéro 10 par Wiegman, mais elle a été déplacée sur l'aile pendant l'Euro 2025, ce qui semblait offrir un meilleur équilibre à l'équipe.

    Y a-t-il de la place dans le onze anglais pour que les deux joueuses aient des rôles similaires ? Cela pourrait peut-être fonctionner pour ces matchs. Mais contre une équipe comme l'Espagne, ce ne sera peut-être pas le cas. C'est une question que Wiegman devra peut-être évaluer cette semaine.

  • Alessia Russo England Women 2025Getty Images

    Pas de repos pour Russo ?

    Si l'Angleterre a l'embarras du choix à certains postes, ce n'est pas le cas au poste d'avant-centre. Alessia Russo, l'attaquante titulaire des Lionesses, est en pleine forme et en grande forme, avec cinq buts marqués lors de ses six derniers matchs avec Arsenal avant la trêve. On ne peut toutefois pas en dire autant de celles qui la remplacent habituellement.

    Michelle Agyemang est sur la touche depuis qu'elle s'est déchiré le ligament croisé antérieur lors de la victoire contre l'Australie en octobre dernier et ne sera plus disponible cette saison. Aggie Beever-Jones, quant à elle, souffre d'une blessure à la cheville depuis quelques semaines, ce qui l'a limitée à seulement trois apparitions avec Chelsea depuis le début de l'année. Toutes ces apparitions ont été effectuées en tant que remplaçante, pour un total de seulement 48 minutes de jeu.

    La bonne nouvelle, c'est que Russo a pu se reposer un peu au niveau de son club ces derniers temps. Elle a été remplaçante lors de deux des six derniers matchs d'Arsenal, ce qui est rare pour l'ancienne star de Manchester United. Le fait qu'elle soit titulaire lors des deux matchs de l'Angleterre cette semaine ne devrait donc pas avoir trop d'impact sur sa charge de travail.

    Cependant, ces matchs auraient également pu être l'occasion de donner sa chance à une autre numéro 9. Malheureusement, les options pour ce poste sont limitées en raison des blessures et du fait que Wiegman n'a pas ajouté d'autre joueuse à ce poste dans son effectif.

  • England Women 2025Getty Images

    Marges faibles

    La plupart s'attendent à ce que l'Angleterre et l'Espagne battent facilement l'Ukraine et l'Islande à domicile et à l'extérieur au cours des prochains mois, laissant les affrontements entre les deux forces dominantes du football féminin européen décider potentiellement qui terminera en tête de ce groupe de qualification. Pourtant, lorsque les deux équipes se sont affrontées lors de la Ligue des nations féminine 2025, elles se sont partagé les victoires à domicile et à l'extérieur, l'Angleterre s'imposant 1-0 à Wembley avant que l'Espagne ne triomphe 2-1 en Catalogne, ce qui signifie que la différence de buts dans ces matchs était également à égalité.

    En substance, il n'est pas inconcevable que le vainqueur de ce groupe soit déterminé par la différence de buts plutôt que par les points ou les résultats des confrontations directes. Il est donc essentiel que l'Angleterre ne commette pas d'erreur lors des matchs contre l'Ukraine et l'Islande, tout en marquant le plus de buts possible.

    Heureusement, les Lionesses ont beaucoup mieux réussi à remporter des victoires écrasantes sous la houlette de Wiegman que sous les régimes précédents. Cela dit, elles ont également été sujettes à des dérapages surprenants, comme leur défaite contre la Belgique et leur match nul contre le Portugal l'année dernière.

    La priorité doit bien sûr être d'obtenir les trois points. Mais si l'Angleterre se trouve ensuite dans une position confortable, il pourrait également être important d'accélérer le rythme et de vraiment prendre l'avantage. Il sera fascinant de voir comment les Lionesses et l'Espagne se classeront à l'issue de cette trêve, avant leur première rencontre en avril.

  • Freya Godfrey London City Lionesses 2025-26Getty Images

    D'autres débuts ?

    Wiegman espère que son équipe remportera facilement ces deux matchs pour plusieurs raisons, notamment parce que cela pourrait ouvrir la voie à de nouvelles sélections en équipe d'Angleterre. L'équipe des Lionesses compte deux joueuses qui n'ont encore jamais été sélectionnées ce mois-ci et, si l'occasion se présente, le staff aimerait certainement en savoir un peu plus sur ce que ces nouvelles recrues ont à offrir en les faisant jouer.

    L'une d'entre elles est Freya Godfrey, une attaquante talentueuse de 20 ans qui fait son retour dans l'équipe senior anglaise après avoir été sélectionnée pour la première fois en novembre. Godfrey est en grande forme cette saison avec les London City Lionesses et arrive au camp après avoir inscrit deux buts et délivré une passe décisive lors de ses cinq derniers matchs. Avec Beth Mead blessée et Chloe Kelly qui vient tout juste de revenir après une période d'absence, elle pourrait être alignée sur le côté.

    Pattinson est l'autre nouvelle recrue. La coéquipière de Godfrey a été blessée cette saison, mais elle a retrouvé sa pleine forme ces dernières semaines et a débuté les six derniers matchs de London City. 

    « Je pense qu'elle a réalisé de très bonnes performances », a déclaré Wiegman à propos de la joueuse de 25 ans la semaine dernière. « C'est une arrière gauche très proactive, elle couvre tout le côté, prend beaucoup d'initiatives et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'en possession du ballon, elle a vraiment envie de jouer vers l'avant. »

    Avec le retour récent de Hinds après une blessure, Charles sur la touche et Denton non sélectionnée, Pattinson, comme Godfrey, pourrait être en lice pour jouer quelques minutes auprès d'un entraîneur qui a fait débuter pas moins de sept joueuses en 2025.

0