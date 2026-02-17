Le remplaçant idéal de Bruno Fernandes ? Une légende de Manchester United encourage Cole Palmer à réaliser un transfert « incroyablement excitant » et conseille au capitaine actuel d'envisager de quitter Old Trafford

Le maestro portugais est le pilier incontesté de Manchester United depuis son arrivée, aidant souvent l'équipe à traverser des périodes difficiles grâce à sa créativité sans faille. Cependant, avec le club désormais sous la direction des copropriétaires INEOS et Sir Jim Ratcliffe, une nouvelle ère de réorganisation stratégique a commencé. Si l'objectif à long terme est de ramener United au sommet du football, l'avenir immédiat reste incertain, car l'équipe continue de lutter pour trouver une certaine régularité sur le terrain. C'est dans ce contexte d'incertitude que Saha estime que le meneur de jeu portugais doit mettre en balance sa loyauté et son temps de jeu décroissant au plus haut niveau.

S'exprimant sur le dilemme du joueur, Saha a admis que si le dévouement de Fernandes à l'écusson du club est incontestable, l'absence de perspective sportive claire sous la nouvelle hiérarchie est une préoccupation légitime. « Je pense que nous avons tous beaucoup de respect pour Bruno Fernandes, c'est un joueur formidable. Il doit réfléchir à son avenir car, au vu de la stratégie d'INEOS, leur façon de penser est très incertaine », a déclaré Saha à CasinoHawks.

L'ancien attaquant a fait remarquer qu'à 31 ans, l'ambition de Fernandes de remporter les plus grands trophées du football pourrait ne pas correspondre à celle d'un club encore en pleine phase de transition. « La réalité, c'est que vous pouvez aimer le club autant que vous voulez, cela n'a pas d'importance. À un moment donné, vous devez prendre votre propre décision », a ajouté Saha. « Il ne s'agit pas seulement de trophées, car nous savons à 100 %... que Bruno veut remporter un trophée majeur avec Manchester United. »