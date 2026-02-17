Getty/GOAL
Le remplaçant idéal de Bruno Fernandes ? Une légende de Manchester United encourage Cole Palmer à réaliser un transfert « incroyablement excitant » et conseille au capitaine actuel d'envisager de quitter Old Trafford
Fernandes invité à penser à lui-même
Le maestro portugais est le pilier incontesté de Manchester United depuis son arrivée, aidant souvent l'équipe à traverser des périodes difficiles grâce à sa créativité sans faille. Cependant, avec le club désormais sous la direction des copropriétaires INEOS et Sir Jim Ratcliffe, une nouvelle ère de réorganisation stratégique a commencé. Si l'objectif à long terme est de ramener United au sommet du football, l'avenir immédiat reste incertain, car l'équipe continue de lutter pour trouver une certaine régularité sur le terrain. C'est dans ce contexte d'incertitude que Saha estime que le meneur de jeu portugais doit mettre en balance sa loyauté et son temps de jeu décroissant au plus haut niveau.
S'exprimant sur le dilemme du joueur, Saha a admis que si le dévouement de Fernandes à l'écusson du club est incontestable, l'absence de perspective sportive claire sous la nouvelle hiérarchie est une préoccupation légitime. « Je pense que nous avons tous beaucoup de respect pour Bruno Fernandes, c'est un joueur formidable. Il doit réfléchir à son avenir car, au vu de la stratégie d'INEOS, leur façon de penser est très incertaine », a déclaré Saha à CasinoHawks.
L'ancien attaquant a fait remarquer qu'à 31 ans, l'ambition de Fernandes de remporter les plus grands trophées du football pourrait ne pas correspondre à celle d'un club encore en pleine phase de transition. « La réalité, c'est que vous pouvez aimer le club autant que vous voulez, cela n'a pas d'importance. À un moment donné, vous devez prendre votre propre décision », a ajouté Saha. « Il ne s'agit pas seulement de trophées, car nous savons à 100 %... que Bruno veut remporter un trophée majeur avec Manchester United. »
Pression croissante sur le capitaine de Manchester United
Le brassard de capitaine à Old Trafford est un lourd fardeau, et ces derniers mois, Fernandes a fait l'objet d'une attention particulière concernant son engagement à long terme. De subtiles tensions ont fait surface, certains rapports suggérant que le milieu de terrain était perturbé par la façon dont son avenir était débattu dans la sphère publique. Saha suggère que ce bruit extérieur a eu un impact sur le joueur.
« Ce serait le moment dont il serait le plus fier, car il aime vraiment le club et il l'a prouvé par son dévouement. Il était déçu parce qu'il a vu et entendu des commentaires sur son avenir qui ne lui ont pas plu », a expliqué Saha. Il a souligné que Fernandes doit maintenant décider s'il se sent suffisamment soutenu par le staff et la direction pour continuer à mener le projet.
Les spéculations concernant un éventuel changement de garde se sont intensifiées après que Fernandes ait publiquement félicité Cole Palmer sur les réseaux sociaux à la suite des récents exploits de la star de Chelsea. Si le capitaine de United décidait que son temps à Manchester était révolu, Saha sait clairement qui devrait lui succéder. Il estime que l'arrivée de Palmer rajeunirait une équipe qui a souvent manqué de cohérence créative, suggérant même que les deux pourraient coexister brièvement avant un transfert définitif.
Palmer, la cible rêvée d'Old Trafford
Si Fernandes venait à partir, il faudrait un talent capable de supporter l'immense pression du Theatre of Dreams pour le remplacer. Palmer a pris d'assaut la Premier League depuis qu'il a quitté Manchester City pour Chelsea, enregistrant un nombre de buts et de passes décisives qui rivalise avec les meilleurs en Europe. Sa capacité à fonctionner comme un attaquant solo a attiré des regards admiratifs, et Saha est convaincu qu'il est le candidat idéal.
« Ce serait incroyablement excitant de voir Cole Palmer à Manchester United. Il n'est plus un joueur de Man City... Il peut jouer pratiquement n'importe où en attaque », s'est enthousiasmé Saha. Alors que certaines informations suggèrent que United considère le joueur de Chelsea comme une « cible de rêve » avec un transfert record potentiel de 150 millions de livres sterling, Saha a souligné la capacité unique du milieu de terrain à s'épanouir dans le chaos.
Saha a souligné la polyvalence et l'éthique de travail de Palmer, qui lui ont permis de devenir le pilier incontestable de Stamford Bridge malgré les changements incessants dans l'effectif du club. « Il a réussi à jouer dans l'équipe de Chelsea avec peut-être 10 types d'attaquants différents et il est toujours resté le joueur principal. Cela montre à quel point il est fiable », a fait remarquer le Français.
Chelsea insiste sur le fait que sa star est intouchable
Malgré l'enthousiasme de Saha, arracher Palmer à Londres représenterait un défi logistique et financier monumental pour Ratcliffe. Chelsea considère l'international anglais comme la pierre angulaire de son projet et a protégé sa valeur en le liant à un contrat qui court jusqu'en 2033. Cependant, Saha reste catégorique : si United est contraint de remplacer son capitaine, il doit viser le meilleur.
« Si Bruno Fernandes quitte Man Utd, Cole Palmer serait le remplaçant idéal. C'est un joueur passionnant et encore jeune, il a l'énergie et la confiance qui conviendraient parfaitement à Old Trafford », a-t-il conclu.
