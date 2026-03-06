Le Real Madrid sanctionné par l'UEFA après qu'un supporter a été aperçu faisant le salut nazi lors du match controversé contre Benfica, dans le sillage de la polémique raciste autour de Vinicius Jr

Dans un communiqué officiel confirmant les sanctions, la CEDB a déclaré : « Infliger une amende de 15 000 € au Real Madrid C.F. et ordonner la fermeture partielle du stade du Real Madrid C.F. (à savoir 500 sièges adjacents de la tribune sud inférieure) lors du prochain match de compétition de clubs de l'UEFA auquel le Real Madrid C.F. participera en tant que club hôte, en raison du comportement raciste et/ou discriminatoire de ses supporters. Ladite fermeture du stade est suspendue pendant une période probatoire d'un (1) an, à compter de la date de la présente décision. »

Madrid a réagi rapidement à la diffusion des images, confirmant que l'individu avait été expulsé et qu'il risquait une interdiction à vie. Le club a déclaré : « Le Real Madrid C. F. annonce qu'il a demandé en urgence à la commission disciplinaire du club d'engager une procédure d'expulsion immédiate à l'encontre du membre qui a été filmé par les caméras de télévision en train de faire le salut nazi dans la zone où se trouve la tribune Animation, quelques instants avant le début du match entre le Real Madrid et Benfica. Ce membre a été identifié par le personnel de sécurité du club quelques instants après son apparition à l'antenne et a été immédiatement expulsé du stade Santiago Bernabeu. Le Real Madrid condamne ce type de geste et d'expression qui incite à la violence et à la haine dans le sport et la société. »