Le Real Madrid sanctionné par l'UEFA après qu'un supporter a été aperçu faisant le salut nazi lors du match controversé contre Benfica, dans le sillage de la polémique raciste autour de Vinicius Jr
Les géants espagnols sanctionnés
L'UEFA a infligé une sanction financière et une fermeture de stade avec sursis au Real Madrid à la suite d'une série d'incidents controversés lors du match retour des barrages de la Ligue des champions contre Benfica. L'instance de contrôle, d'éthique et de discipline (CEDB) de l'instance dirigeante a pris cette mesure après qu'un supporter a été filmé en train de faire un salut nazi dans les tribunes du Santiago Bernabeu le 25 février 2026.
Les champions d'Europe en titre se sont imposés 2-1 ce soir-là, mais le résultat a été éclipsé par le comportement d'une minorité de supporters. La décision comprend une amende de 15 000 euros et la fermeture de 500 places dans la tribune sud inférieure, cette dernière mesure étant toutefois assortie d'un sursis d'un an.
Le club adopte une position ferme contre l'extrémisme
Dans un communiqué officiel confirmant les sanctions, la CEDB a déclaré : « Infliger une amende de 15 000 € au Real Madrid C.F. et ordonner la fermeture partielle du stade du Real Madrid C.F. (à savoir 500 sièges adjacents de la tribune sud inférieure) lors du prochain match de compétition de clubs de l'UEFA auquel le Real Madrid C.F. participera en tant que club hôte, en raison du comportement raciste et/ou discriminatoire de ses supporters. Ladite fermeture du stade est suspendue pendant une période probatoire d'un (1) an, à compter de la date de la présente décision. »
Madrid a réagi rapidement à la diffusion des images, confirmant que l'individu avait été expulsé et qu'il risquait une interdiction à vie. Le club a déclaré : « Le Real Madrid C. F. annonce qu'il a demandé en urgence à la commission disciplinaire du club d'engager une procédure d'expulsion immédiate à l'encontre du membre qui a été filmé par les caméras de télévision en train de faire le salut nazi dans la zone où se trouve la tribune Animation, quelques instants avant le début du match entre le Real Madrid et Benfica. Ce membre a été identifié par le personnel de sécurité du club quelques instants après son apparition à l'antenne et a été immédiatement expulsé du stade Santiago Bernabeu. Le Real Madrid condamne ce type de geste et d'expression qui incite à la violence et à la haine dans le sport et la société. »
Les tensions montent dans un double match passionnant
Cet incident a encore attisé les tensions dans une rencontre déjà marquée par des accusations d'insultes racistes. Lors du match aller à Lisbonne, Vinicius Jr a affirmé avoir été victime d'insultes de la part de Gianluca Prestianni, joueur du Benfica. Bien que Prestianni nie ces accusations, il a été provisoirement suspendu et n'a pas pu participer au match retour à Madrid.
Vinicius est de plus en plus devenu le visage du mouvement anti-discrimination dans le football. Le président de la Liga, Javier Tebas, a récemment déclaré à son sujet : « Il est au centre de l'attention parce qu'il est le leader de cette lutte contre le racisme. Il n'y a aucune excuse pour ne pas défendre Vinicius contre ces insultes. »
Les moments décisifs du Real Madrid
Madrid doit désormais veiller à ce qu'aucun autre incident ne se produise pendant les phases finales de 2025-2026 afin d'éviter la fermeture du stade. L'équipe d'Alvaro Arbelo affrontera Manchester City en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le match aller étant prévu le 11 mars et le match retour le 17 mars. Mais avant cela, les Blancos affronteront d'abord le Celta Vigo en Liga, où ils comptent désormais quatre points de retard sur le leader Barcelone après deux défaites consécutives.
