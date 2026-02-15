Getty Images Sport
Traduit par
Le Real Madrid donne des nouvelles de la blessure de Kylian Mbappé avant le match de barrage de Ligue des champions contre Benfica, après que l'attaquant ait été absent lors de la victoire contre la Real Sociedad
Mbappé n'a pas été utilisé comme remplaçant ce week-end.
Mbappé a marqué les deux buts du Real Madrid lors de leur défaite 4-2 à l'Estadio da Luiz lors de la huitième journée de la Ligue des champions. Andreas Schjelderup a marqué deux buts, entrecoupés d'un penalty de Vangelis Pavlidis à la fin de la première mi-temps, mais le moment décisif du match s'est produit dans les dernières minutes de la rencontre.
Benfica devait marquer un quatrième but pour s'assurer une place en barrages et, à la 98e minute, a obtenu un coup franc dans une position dangereuse. Le gardien Anatoliy Trubin a finalement marqué d'une tête tardive, qualifiant l'équipe de José Mourinho pour le prochain tour de la Ligue des champions aux dépens de Marseille, tandis que la victoire 4-2 a fait sortir le Real Madrid du top 8.
Les deux équipes reprendront leur rivalité mardi soir à Lisbonne, avant le match retour en Espagne la semaine prochaine.
Le Real Madrid s'est préparé pour le match de mardi en s'imposant 4-1 contre la Real Sociedad samedi soir, mais Mbappé n'a pas été utilisé lors de cette victoire à domicile, ce qui laisse penser qu'il pourrait être absent lors du match contre l'équipe portugaise.
Cependant, les Merengues ont donné des nouvelles de Mbappé, qui est le meilleur buteur de la Liga cette saison avec 23 buts à son actif, après avoir marqué lors de la victoire 2-0 à Valence le week-end dernier.
- Getty Images Sport
L'absence de Mbappé à la Real Sociedad expliquée
L'entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, a expliqué que l'absence de Mbappé contre la Real Sociedad était une mesure de précaution due à un léger inconfort physique.
« Mbappé va très bien. Il souffre d'un léger problème physique depuis quelque temps et fait des efforts pour jouer, mais aujourd'hui, nous ne voulions pas prendre de risques avant le match de mardi », a déclaré Arbeloa après la victoire contre La Real.
Mbappé a participé à l'entraînement dimanche malgré son inclusion dans l'équipe du Real Madrid samedi, tandis que Vinicius Junior et Federico Valverde, qui ont tous deux débuté la victoire contre l'équipe basque, ont terminé leur travail de récupération.
Jude Bellingham est absent en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, tandis qu'Eder Militao est également blessé. Rodrygo et Raul Asencio, quant à eux, sont suspendus après avoir reçu des cartons rouges contre Benfica le mois dernier.
Arbeloa revient sur la victoire de samedi
Arbeloa estime que son équipe du Real Madrid a livré une performance parfaite lors de sa victoire 4-1 contre la Real Sociedad samedi dernier. Gonzalo Garcia a ouvert le score à la cinquième minute avant que Mikel Oyarzabal n'égalise sur penalty en milieu de première mi-temps. La Real n'a tenu le score que quatre minutes avant que Vinicius Junior ne redonne l'avantage aux Blancos.
Valverde a ajouté le troisième but du Real Madrid à la demi-heure de jeu, et Vinicius Junior a inscrit son deuxième but et le quatrième de son équipe peu après la reprise, confirmant ainsi la victoire qui a propulsé le géant madrilène en tête du classement avant le match de Barcelone contre Gérone lundi.
« Aujourd'hui, nous avons fait un excellent match défensif, mais en première mi-temps, nous avons également vu une équipe plus détendue dans la moitié de terrain adverse, plus mobile, capable de faire circuler le ballon plus rapidement », a déclaré Arbeloa.
« Il faut noter que nous avons très bien travaillé pendant la semaine. La Real se trouve dans la même situation que nous avons connue à d'autres moments, à savoir que nous venons de disputer un match en semaine et que notre adversaire n'en a pas disputé. Nous sortons d'une semaine de travail sans encombre et je pense que cela s'est vu dès le début. »
- AFP
Éloges pour Vinicius
Arbeloa a également fait l'éloge de Vinicius Junior, qui a fait son retour dans l'équipe aux côtés de Garcia en attaque après avoir manqué la victoire 2-0 contre Valence en raison d'une suspension. Le Brésilien a inscrit ses septième et huitième buts de la saison en championnat contre La Real, et après le match, l'ancien défenseur a déclaré : « Je regarde Vinicius jouer à un très haut niveau depuis un mois, pas seulement depuis ce match. Il joue à un niveau très élevé, il est déstabilisant.
Pour moi, c'est un joueur qui va au-delà des chiffres, capable de conditionner les matchs. C'est un gars qui a un grand cœur et un excellent coéquipier. Nous avons de la chance de l'avoir. »
Publicité