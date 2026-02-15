Mbappé a marqué les deux buts du Real Madrid lors de leur défaite 4-2 à l'Estadio da Luiz lors de la huitième journée de la Ligue des champions. Andreas Schjelderup a marqué deux buts, entrecoupés d'un penalty de Vangelis Pavlidis à la fin de la première mi-temps, mais le moment décisif du match s'est produit dans les dernières minutes de la rencontre.

Benfica devait marquer un quatrième but pour s'assurer une place en barrages et, à la 98e minute, a obtenu un coup franc dans une position dangereuse. Le gardien Anatoliy Trubin a finalement marqué d'une tête tardive, qualifiant l'équipe de José Mourinho pour le prochain tour de la Ligue des champions aux dépens de Marseille, tandis que la victoire 4-2 a fait sortir le Real Madrid du top 8.

Les deux équipes reprendront leur rivalité mardi soir à Lisbonne, avant le match retour en Espagne la semaine prochaine.

Le Real Madrid s'est préparé pour le match de mardi en s'imposant 4-1 contre la Real Sociedad samedi soir, mais Mbappé n'a pas été utilisé lors de cette victoire à domicile, ce qui laisse penser qu'il pourrait être absent lors du match contre l'équipe portugaise.

Cependant, les Merengues ont donné des nouvelles de Mbappé, qui est le meilleur buteur de la Liga cette saison avec 23 buts à son actif, après avoir marqué lors de la victoire 2-0 à Valence le week-end dernier.