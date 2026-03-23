Le retour de Kylian Mbappé sur les terrains n’a pas laissé indifférent. Aligné en fin de match lors du succès du Real Madrid face à l’Atlético (3-2), l’attaquant français s’est retrouvé au cœur d’un débat brûlant en Espagne. Si les Merengues ont arraché une victoire précieuse dans la course au titre, la prestation du Bondynois, elle, a suscité de vives critiques. Entre doutes, incompréhensions et prises de position tranchées, le cas Mbappé divise déjà.
Le Real Madrid doit le renvoyer : la presse madrilène dézingue Kylian Mbappé après le derby
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Une victoire importante, mais un Mbappé pointé du doigt
Le Real Madrid n’a rien lâché dans ce derby madrilène. Menés, puis rejoints, les hommes d’Alvaro Arbeloa ont trouvé les ressources pour s’imposer 3-2 face à l’Atlético Madrid. Un succès qui leur permet de rester au contact du FC Barcelone, toujours leader avec quatre points d’avance.
Dans ce contexte tendu, Kylian Mbappé a fait son apparition à la 64e minute. De retour après plusieurs semaines d’absence liées à une blessure au genou, l’international français n’a pas pesé comme attendu. Son entrée n’a pas changé la dynamique. Et surtout, elle n’a pas convaincu.
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La presse espagnole sans pitié
Très vite, les critiques ont fusé. Sur le plateau d’El Chiringuito, Josep Pedrerol n’a pas mâché ses mots : « Avec Arbeloa c'est un autre Real Madrid ». Il poursuit : « Il court, se bat, il sait ce qu'il joue. Un Real engagé, solidaire. C'est dommage qu'il ait terminé avec 9 joueurs, sans Valverde... et sans Mbappé. Arbeloa a presque perdu la Liga en mettant Mbappé ».
Un constat sévère, qui traduit un malaise. Selon lui, l’équipe affiche un visage combatif… sauf lorsque Mbappé entre en jeu.
Même tonalité du côté du quotidien AS. Tomas Roncero s’est montré tout aussi dur : « Il est entré en jeu pendant 25 minutes et n'a rien fait d'autre que de flâner sur la pelouse du Bernabéu ».
Le journaliste va plus loin dans son analyse : « Kylian est incroyablement talentueux, mais il lui manque l'empathie nécessaire pour comprendre ce dont ce club a besoin pour créer un véritable lien avec lui et conquérir le cœur des supporters madrilènes. Vini peut commettre des erreurs, mais il les commet avec cœur. Kylian est tellement détaché dans ses gestes que le public du Bernabéu ne sait plus quoi penser de lui. Il est capable de marquer des tonnes de buts, mais pendant ces 25 minutes, il n'a absolument pas pressé les attaques de l'Atlético, malgré l'infériorité numérique, ce qui a déplu aux supporters. Mbappé doit revoir son attitude, et son ami Vinicius lui a montré la voie ».
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Un débat tactique qui s’installe
La discussion dépasse désormais le simple match. Sur la radio Carrusel Deportivo, les interrogations se multiplient :
« En regardant Mbappé… Il presse comme d’habitude, c'est-à-dire RIEN, et quand il monte, il lui manque quelque chose. La question est de savoir comment Arbeloa va gérer le dispositif tactique de l’équipe quand Mbappé sera titulaire ».
Le problème semble clair pour certains observateurs : comment intégrer Mbappé sans déséquilibrer un collectif retrouvé ?
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Arbeloa monte au créneau
Face à cette tempête médiatique, Alvaro Arbeloa a choisi de défendre son joueur : « Chaque jour, j’essaie d’aligner le meilleur onze possible. Quand on a le meilleur joueur du monde… la chose normale est de continuer à progresser. Kylian a réalisé de très bonnes minutes et je suis sûr qu’il aura plus de temps de jeu avec sa sélection nationale ».
Le technicien espagnol appelle au calme. Il rappelle aussi un élément clé : Mbappé revient tout juste de blessure et cherche encore du rythme.
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Un contexte particulier avant la trêve
L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a disputé ses premières minutes quelques jours plus tôt face à Manchester City. Après près d’un mois d’absence, il reprend progressivement ses repères.
Il rejoindra prochainement l’équipe de France pour affronter le Brésil et la Colombie. Une occasion idéale pour retrouver confiance, mais aussi pour répondre aux critiques sur le terrain.