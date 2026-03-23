Le Real Madrid doit le renvoyer : la presse madrilène dézingue Kylian Mbappé après le derby

Très vite, les critiques ont fusé. Sur le plateau d’El Chiringuito, Josep Pedrerol n’a pas mâché ses mots : « Avec Arbeloa c'est un autre Real Madrid ». Il poursuit : « Il court, se bat, il sait ce qu'il joue. Un Real engagé, solidaire. C'est dommage qu'il ait terminé avec 9 joueurs, sans Valverde... et sans Mbappé. Arbeloa a presque perdu la Liga en mettant Mbappé ».

Un constat sévère, qui traduit un malaise. Selon lui, l’équipe affiche un visage combatif… sauf lorsque Mbappé entre en jeu.

Même tonalité du côté du quotidien AS. Tomas Roncero s’est montré tout aussi dur : « Il est entré en jeu pendant 25 minutes et n'a rien fait d'autre que de flâner sur la pelouse du Bernabéu ».

Le journaliste va plus loin dans son analyse : « Kylian est incroyablement talentueux, mais il lui manque l'empathie nécessaire pour comprendre ce dont ce club a besoin pour créer un véritable lien avec lui et conquérir le cœur des supporters madrilènes. Vini peut commettre des erreurs, mais il les commet avec cœur. Kylian est tellement détaché dans ses gestes que le public du Bernabéu ne sait plus quoi penser de lui. Il est capable de marquer des tonnes de buts, mais pendant ces 25 minutes, il n'a absolument pas pressé les attaques de l'Atlético, malgré l'infériorité numérique, ce qui a déplu aux supporters. Mbappé doit revoir son attitude, et son ami Vinicius lui a montré la voie ».



