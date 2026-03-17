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Man City Real Madrid ratings GFXGetty/GOAL
Richard Martin

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Notes des joueurs de Manchester City face au Real Madrid : une erreur de Bernardo Silva, qui a touché le ballon de la main, anéantit les espoirs de remontée, tandis que Pep Guardiola s'incline ENCORE face aux « Blancos » en Ligue des champions

Bernardo Silva a été expulsé pour la première fois de sa carrière lors de ce qui pourrait bien être un adieu cauchemardesque à la Ligue des champions avec Manchester City, l'équipe de Pep Guardiola s'étant inclinée 2-1 à domicile face au Real Madrid, ce qui lui a valu d'être éliminée de la compétition sur un score cumulé de 5-1 en huitièmes de finale. Bernardo a été doublement sanctionné pour avoir touché de la main un tir de Vinicius Jr sur la ligne de but ; le Brésilien a ensuite transformé le penalty, plaçant City devant une tâche quasi impossible.

Vinicius a de nouveau marqué dans le temps additionnel pour offrir une nouvelle victoire au Real Madrid après qu’Erling Haaland eut égalisé en fin de première mi-temps ; le doublé du Brésilien a scellé la troisième élimination consécutive de Manchester City face aux 15 fois champions d’Europe, et leur quatrième en cinq ans.

Pour mettre les supporters en effervescence avant le coup d'envoi, des vidéos des plus grands retours de l'histoire de City ont été diffusées sur grand écran, de Gillingham et Tottenham à l'époque pré-Abu Dhabi à Sergio Agüero et Ilkay Gündoğan remportant de justesse le titre de Premier League lors de la dernière journée de la saison. La légende disait : « Nous avons déjà été au plus bas, nous avons déjà été considérés comme perdants, mais à maintes reprises, nous avons défié les pronostics. Nous y croyons. »

City a entamé le match comme si le club croyait sincèrement au retour, et lorsque Rodri a été repoussé par Thibaut Courtois, quelques instants après que le Belge eut contré Rayan Cherki, il a fait signe au public d’encourager l’équipe à fond. Mais City semblait toujours vulnérable aux contre-attaques rapides de Madrid et a failli encaisser un but lorsque Vinicius a touché le poteau, puis a vu son rebond bloqué sur la ligne par Bernardo. 

Le sort s’est finalement avéré pire pour eux, l’arbitre Clément Turpin ayant été invité par la VAR à revoir l’action et ayant accordé un penalty avant d’expulser Bernardo. 

Contrairement au match aller, Vinicius a gardé son sang-froid depuis le point de penalty et a donné à Madrid une avance de quatre buts qui semblait insurmontable face à 10 joueurs. L'Etihad est resté bouche bée et toute conviction semblait avoir quitté les supporters. Mais pas les joueurs, et après de nombreuses tentatives et de multiples arrêts de Courtois, Haaland a réussi à égaliser peu avant la mi-temps.

City a continué à se battre en seconde période, mais le gardien remplaçant Andriy Lunin, qui avait pris la place de Courtois blessé, a lui aussi frustré les hôtes, repoussant une frappe de Haaland, tandis qu’il voyait Rodri, Antoine Semenyo et même Abdukodir Khusanov tirer à côté, et que Rayan Ait-Nouri et Jeremy Doku voyaient leurs buts refusés pour hors-jeu. 

City a fini par baisser les bras en fin de match et Vinicius en a profité pour les punir dans le temps additionnel, quelques instants après avoir vu un but lui-même refusé pour hors-jeu.

GOAL note les joueurs de City à l'Etihad Stadium...

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Gianluigi Donnarumma (6/10) :

    Il a réalisé de beaux arrêts face à Brahim et Tchouameni (à deux reprises), même s'il a pris un risque en sortant de sa surface pour contrer Vinicius, même si cela n'a pas été sanctionné

    Matheus Nunes (7/10) :

    Il a bien défendu face à Vinicius à plusieurs reprises. Il s'est surtout tenu à l'écart des tâches offensives et a été remplacé par Semenyo alors que City tentait un retour improbable.

    Abdukodir Khusanov (8/10) :

    Une lueur d'espoir dans l'obscurité. A démontré sa vitesse de récupération avec un tacle brillant sur Brahim et a également subtilisé le ballon aux pieds de Vinicius. A conquis le cœur de nombreux supporters.

    Ruben Dias (5/10) :

    A eu du mal face à Vinicius et Brahim, et ce n'est pas une grande surprise de le voir remplacé à la mi-temps par Guehi.

    Rayan Ait-Nouri (6/10) :

    A bien combiné avec Doku sur le côté gauche en première mi-temps. A marqué d'une tête hors-jeu en fin de match.

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  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    Milieu de terrain

    Bernardo Silva (3/10) :

    Il a perdu son sang-froid en touchant le ballon de la main, mettant ainsi fin au suspense du match. Il ne pouvait pas vraiment contester la décision, même s'il l'a vivement contestée. Un moment d'inattention inattendu de la part du capitaine de City et une triste façon pour lui de faire probablement ses adieux à la compétition en tant que joueur de City.

    Rodri (7/10) :

    A fait preuve de conviction et de leadership dès le début jusqu'à son remplacement par Gonzalez à la 74e minute, après s'être donné à fond. 

    Tijjani Reijnders (5/10) :

    A livré une première mi-temps terne, durant laquelle sa seule contribution a consisté à bloquer des tirs, et il a été brutalement remplacé à la mi-temps par Ake.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Attaque

    Rayan Cherki (6/10) :

    Il a enfin été titularisé et a apporté un peu de dynamisme à l'attaque de City lors d'un début de match passionnant, même s'il aurait dû mettre Courtois davantage à l'épreuve avec sa frappe en début de match. Il a manqué de peu le cadre depuis l'extérieur de la surface en deuxième mi-temps.

    Erling Haaland (6/10) :

    Il a gâché quelques occasions avant de marquer un but un peu chanceux. Il en a raté deux autres après la pause, ce qui a poussé Guardiola à le remplacer.

    Jeremy Doku (7/10) :

    Il a pris le dessus sur Alexander-Arnold et, un peu comme lors du match aller, ses dribbles sinueux dans la surface méritaient de meilleures finitions de la part de ses coéquipiers.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Marc Guehi (5/10) :

    Il s'est éteint dans les dernières minutes, permettant à Vinicius de remporter le match.

    Nathan Ake (6/10) :

    Il a solidifié la défense pendant la majeure partie de la seconde mi-temps, jusqu'à l'assaut final de Madrid.

    Omar Marmoush (6/10) :

    N'a pas apporté plus que Haaland.

    Antoine Semenyo (5/10) :

    A manqué le cadre lors de sa seule tentative.

    Nico O'Reilly (5/10) :

    Madrid a pris le dessus après son entrée en jeu, même si ce n'était pas forcément de sa faute.

    Pep Guardiola (5/10) :

    Le choix de Reijnders plutôt qu'O'Reilly s'est retourné contre lui, tandis que le remplacement de Haaland n'avait pas beaucoup de sens. Cela dit, il avait déjà les mains liées à cause de la folie passagère de Bernardo. Son calvaire face à Madrid se poursuit, et ce n'est certainement pas la meilleure façon de faire ses adieux à la Ligue des champions avec City.

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