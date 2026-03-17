Notes des joueurs de Manchester City face au Real Madrid : une erreur de Bernardo Silva, qui a touché le ballon de la main, anéantit les espoirs de remontée, tandis que Pep Guardiola s'incline ENCORE face aux « Blancos » en Ligue des champions

Vinicius a de nouveau marqué dans le temps additionnel pour offrir une nouvelle victoire au Real Madrid après qu’Erling Haaland eut égalisé en fin de première mi-temps ; le doublé du Brésilien a scellé la troisième élimination consécutive de Manchester City face aux 15 fois champions d’Europe, et leur quatrième en cinq ans.

Pour mettre les supporters en effervescence avant le coup d'envoi, des vidéos des plus grands retours de l'histoire de City ont été diffusées sur grand écran, de Gillingham et Tottenham à l'époque pré-Abu Dhabi à Sergio Agüero et Ilkay Gündoğan remportant de justesse le titre de Premier League lors de la dernière journée de la saison. La légende disait : « Nous avons déjà été au plus bas, nous avons déjà été considérés comme perdants, mais à maintes reprises, nous avons défié les pronostics. Nous y croyons. »

City a entamé le match comme si le club croyait sincèrement au retour, et lorsque Rodri a été repoussé par Thibaut Courtois, quelques instants après que le Belge eut contré Rayan Cherki, il a fait signe au public d’encourager l’équipe à fond. Mais City semblait toujours vulnérable aux contre-attaques rapides de Madrid et a failli encaisser un but lorsque Vinicius a touché le poteau, puis a vu son rebond bloqué sur la ligne par Bernardo.

Le sort s’est finalement avéré pire pour eux, l’arbitre Clément Turpin ayant été invité par la VAR à revoir l’action et ayant accordé un penalty avant d’expulser Bernardo.

Contrairement au match aller, Vinicius a gardé son sang-froid depuis le point de penalty et a donné à Madrid une avance de quatre buts qui semblait insurmontable face à 10 joueurs. L'Etihad est resté bouche bée et toute conviction semblait avoir quitté les supporters. Mais pas les joueurs, et après de nombreuses tentatives et de multiples arrêts de Courtois, Haaland a réussi à égaliser peu avant la mi-temps.

City a continué à se battre en seconde période, mais le gardien remplaçant Andriy Lunin, qui avait pris la place de Courtois blessé, a lui aussi frustré les hôtes, repoussant une frappe de Haaland, tandis qu’il voyait Rodri, Antoine Semenyo et même Abdukodir Khusanov tirer à côté, et que Rayan Ait-Nouri et Jeremy Doku voyaient leurs buts refusés pour hors-jeu.

City a fini par baisser les bras en fin de match et Vinicius en a profité pour les punir dans le temps additionnel, quelques instants après avoir vu un but lui-même refusé pour hors-jeu.

GOAL note les joueurs de City à l'Etihad Stadium...