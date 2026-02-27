Le Real Madrid craint que Kylian Mbappé, blessé, ne puisse disputer le match de Ligue des champions contre Manchester City, admet le directeur

S'exprimant immédiatement après le tirage au sort, Butragueno n'a pas pu cacher son inquiétude quant à l'état de santé de l'attaquant. L'absence de l'international français serait un coup dur pour les plans tactiques d'Alvaro Arbeloa, compte tenu de sa capacité à décider des matchs en contre-attaque. La direction du Real Madrid espère clairement un rétablissement rapide, mais l'absence de date de retour provoque une grande inquiétude au Santiago Bernabeu à l'approche du match aller.

Lors de son interview d'après-tirage, Butragueno s'est montré franc au sujet de la situation de l'attaquant, déclarant : « Espérons que ce ne soit rien de grave, car il est très important pour nous. Pour l'instant, nous ne savons pas s'il sera disponible contre Manchester City. »