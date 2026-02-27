Getty
Le Real Madrid craint que Kylian Mbappé, blessé, ne puisse disputer le match de Ligue des champions contre Manchester City, admet le directeur
Madrid attend plus de précisions de la part du service médical
Les titans européens s'affrontent pour la sixième fois en phase à élimination directe depuis la saison 2019-20, préparant le terrain pour un nouveau combat continental entre poids lourds. Ce choc marque la poursuite d'une rivalité européenne moderne qui est devenue un incontournable des phases finales de la compétition. Si les deux équipes se sont déjà rencontrées cette saison lors de la phase de groupes, où City s'était imposé 2-1 en décembre, les enjeux sont nettement plus importants en phase à élimination directe. Les dirigeants du Real Madrid s'inquiètent désormais de savoir si leur numéro neuf emblématique sera apte à mener l'attaque contre l'équipe de Pep Guardiola, le club attendant des précisions de la part du service médical concernant sa disponibilité pour cette double confrontation.
Le directeur du Real Madrid exprime ses inquiétudes concernant Mbappé
S'exprimant immédiatement après le tirage au sort, Butragueno n'a pas pu cacher son inquiétude quant à l'état de santé de l'attaquant. L'absence de l'international français serait un coup dur pour les plans tactiques d'Alvaro Arbeloa, compte tenu de sa capacité à décider des matchs en contre-attaque. La direction du Real Madrid espère clairement un rétablissement rapide, mais l'absence de date de retour provoque une grande inquiétude au Santiago Bernabeu à l'approche du match aller.
Lors de son interview d'après-tirage, Butragueno s'est montré franc au sujet de la situation de l'attaquant, déclarant : « Espérons que ce ne soit rien de grave, car il est très important pour nous. Pour l'instant, nous ne savons pas s'il sera disponible contre Manchester City. »
La rivalité bien connue entre Manchester City et Manchester United
Au-delà des inquiétudes liées aux blessures, le tirage au sort oppose une nouvelle fois les Merengues à une équipe qu'ils connaissent particulièrement bien depuis une dizaine d'années. Cette confrontation tactique est devenue un thème récurrent de la Ligue des champions, les deux équipes s'étant livré des combats acharnés dans certains des matchs les plus mémorables de l'histoire de la compétition. Butragueno a reconnu le caractère répétitif du tirage au sort et le respect qui existe entre les deux géants du football.
Réfléchissant à la fréquence de cette confrontation, le directeur a déclaré : « C'est drôle que nous les affrontions chaque saison. Je pense que cela fait cinq fois de suite maintenant. Nous nous connaissons très bien. Ils ont une excellente équipe et un excellent effectif, ce qui donne beaucoup d'options à Guardiola. Nous jouons le premier match à domicile, ce qui signifie que nous devons obtenir un bon résultat que nous pourrons défendre à Manchester. »
Les attentes pour un autre classique européen
Malgré l'ombre plane de l'absence potentielle de Mbappé, ce match est largement considéré comme le summum du football européen. Les deux équipes sont synonymes d'intention offensive et d'excellence technique, promettant un spectacle qui captivera l'attention du monde entier. Les premières analyses suggèrent que la rencontre sera aussi équilibrée que jamais, même si City pourrait bénéficier d'un léger avantage psychologique après sa victoire en phase de groupes plus tôt dans la campagne.
Pour le Real Madrid, la mission reste claire : trouver un moyen de franchir l'obstacle City, que leur superstar française soit disponible ou non. Butragueno a conclu en soulignant la valeur divertissante qu'un match aussi médiatisé apporte à la scène mondiale. Il a ajouté : « Il y a généralement des buts, c'est l'un des meilleurs matchs que l'on puisse voir dans le monde. Les gens vont beaucoup l'apprécier car ce sont des matchs offensifs, avec deux équipes qui veulent dominer. »
