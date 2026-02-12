Le Real Madrid craint que Jude Bellingham, blessé, soit absent beaucoup plus longtemps que prévu initialement.

Le milieu de terrain emblématique du club s'est blessé il y a un peu plus d'une semaine lors du derby contre le Rayo Vallecano, un contretemps qui s'est produit dans les 10 premières minutes du match.

L'incident s'est produit après une course vers la ligne de touche, où Bellingham s'est soudainement arrêté, ressentant une vive douleur à l'arrière de la cuisse. Sa réaction a été immédiate et inquiétante : il a immédiatement porté la main à son tendon d'Achille en s'effondrant sur le gazon, le visage incapable de cacher son inquiétude.

Les scènes qui ont suivi étaient inquiétantes pour les supporters madrilènes. Bellingham a dû être remplacé immédiatement, et les caméras de télévision ont filmé l'international anglais se couvrant le visage avec son maillot pendant qu'il était soigné sur la touche. Si l'on espérait au départ qu'il s'agissait d'une légère élongation, l'ambiance a considérablement changé depuis.