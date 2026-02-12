AFP
Traduit par
Le Real Madrid craint que Jude Bellingham, blessé, soit absent beaucoup plus longtemps que prévu initialement.
Une nouvelle blessure secoue le Bernabeu
Le milieu de terrain emblématique du club s'est blessé il y a un peu plus d'une semaine lors du derby contre le Rayo Vallecano, un contretemps qui s'est produit dans les 10 premières minutes du match.
L'incident s'est produit après une course vers la ligne de touche, où Bellingham s'est soudainement arrêté, ressentant une vive douleur à l'arrière de la cuisse. Sa réaction a été immédiate et inquiétante : il a immédiatement porté la main à son tendon d'Achille en s'effondrant sur le gazon, le visage incapable de cacher son inquiétude.
Les scènes qui ont suivi étaient inquiétantes pour les supporters madrilènes. Bellingham a dû être remplacé immédiatement, et les caméras de télévision ont filmé l'international anglais se couvrant le visage avec son maillot pendant qu'il était soigné sur la touche. Si l'on espérait au départ qu'il s'agissait d'une légère élongation, l'ambiance a considérablement changé depuis.
- Getty Images Sport
Le délai de rétablissement pourrait doubler pour atteindre deux mois.
À la suite des examens médicaux effectués par le staff médical du Real Madrid, le joueur de 22 ans a été diagnostiqué avec une blessure au muscle semi-tendineux de la jambe gauche. Les premières évaluations médicales laissaient entrevoir une lueur d'espoir, estimant la période de convalescence du numéro 5 du club à environ un mois. Cela lui aurait permis de revenir à temps pour la fin de la saison, alors que le Real Madrid cherche à rester dans la course sur tous les fronts.
Cependant, ces espoirs semblent s'amenuiser. Selon le journaliste espagnol Ramon Alvarez de Mon, le club craint de plus en plus que la période de convalescence ne s'étende jusqu'à deux mois. Ce nouveau pronostic maintiendrait Bellingham hors des terrains beaucoup plus longtemps que prévu initialement, transformant une absence gérable en une crise à part entière.
Le semi-tendineux est un muscle essentiel pour les mouvements explosifs, et l'équipe médicale du Real Madrid est réputée pour sa prudence en cas de récidive des blessures aux ischio-jambiers. Si le délai de deux mois est confirmé, Bellingham ne porterait pas le maillot blanc avant la mi-avril, manquant ainsi une période cruciale du calendrier qui déterminera le succès du Real Madrid en Espagne et en Europe.
Un calendrier cauchemardesque pour les Merengues
Si ce scénario catastrophe se concrétise, le milieu de terrain manquerait plusieurs matchs clés de la Liga. Parmi les rencontres auxquelles il ne pourrait pas participer figurent des tests difficiles contre la Real Sociedad, Osasuna, Getafe, Celta Vigo et Elche. Il serait notamment absent du derby de la capitale contre son rival acharné, l'Atlético Madrid, un match qui pourrait s'avérer décisif dans la course au titre.
Cependant, les conséquences s'étendent au-delà des frontières nationales. Bellingham serait définitivement indisponible pour le prochain match de barrage de la Ligue des champions contre Benfica. De plus, si le Real Madrid parvient à se qualifier sans lui face au géant portugais, il pourrait également manquer les huitièmes de finale, où les poids lourds européens Manchester City ou Sporting CP pourraient l'attendre.
- Getty Images Sport
Arbeloa face à un test décisif sans son joueur vedette
Cette absence prolongée représente un coup dur pour Arbeloa, qui n'a pris la succession de Xabi Alonso qu'en janvier. Le nouveau manager doit désormais faire face à sa première crise majeure liée aux blessures à l'un des moments les plus décisifs de la saison.
Bellingham a été le moteur de l'équipe madrilène, marquant six buts en 28 matches jusqu'à présent cette saison, et son absence obligera Arbeloa à remanier un milieu de terrain qui a déjà fait l'objet d'une attention particulière cette saison. Avec la situation apparemment tendue d'Arda Guler et l'équipe qui s'adapte à un nouveau dispositif tactique, la perte des buts et du dynamisme de Bellingham est un casse-tête pour l'entraîneur.
C'est un problème dont le jeune entraîneur pourrait bien se passer, alors que son équipe cherche à combler son retard d'un point sur le leader de la Liga, Barcelone, et à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après avoir manqué le top 8 lors de la phase de groupes.
Publicité