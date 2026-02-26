Getty Images Sport
Le Real Madrid confirme l'interdiction d'accès au stade pour un supporter filmé par les caméras de télévision en train de faire le salut nazi lors du match contre Benfica
Un geste offensant gâche la préparation d'avant-match
L'incident s'est produit quelques instants avant le coup d'envoi, alors que l'ambiance montait dans l'emblématique stade Santiago Bernabeu. Alors que l'attention aurait dû se concentrer sur la bataille tactique entre l'équipe d'Alvaro Arbeloa et ses adversaires portugais, les caméras ont fait un panoramique sur l'une des tribunes, capturant le geste offensant. Le personnel de sécurité a été alerté presque immédiatement des actions de l'individu, ce qui a conduit à une intervention rapide dès le début de la rencontre européenne.
Le Real Madrid publie un communiqué officiel concernant l'expulsion
À la suite de cette diffusion, les Blancos ont publié un communiqué officiel sévère détaillant les mesures prises à l'encontre de cette personne. Le club a confirmé : « Le Real Madrid C. F. annonce avoir demandé en urgence à la commission disciplinaire du club d'engager une procédure d'expulsion immédiate à l'encontre du membre qui a été filmé par les caméras de télévision en train de faire le salut nazi dans la zone où se trouve la tribune des supporters, quelques instants avant le début du match entre le Real Madrid et Benfica. »
Le communiqué précise ensuite que les équipes de sécurité interne du club ont pu retrouver la personne grâce aux images diffusées en direct. Il ajoute : « Ce membre a été localisé par les agents de sécurité du club quelques instants après son apparition à l'antenne et a été immédiatement expulsé du stade Santiago Bernabéu. Le Real Madrid condamne ce type de geste et d'expression qui incite à la violence et à la haine dans le sport et dans la société. »
Des troubles éclatent à l'extérieur du stade Santiago Bernabéu
Alors que le club s'occupait de cette affaire interne, la soirée a été encore plus gâchée par des informations faisant état de troubles dans les rues autour du stade. Des images virales diffusées sur les réseaux sociaux semblaient montrer des groupes de supporters à l'extérieur du stade effectuant également des saluts nazis et chantant des chants fascistes. Ces scènes offraient un contraste saisissant et dérangeant avec les banderoles antiracistes déployées par le club à l'intérieur du stade dans le cadre des protocoles d'avant-match de l'UEFA.
La tension ne s'est pas limitée aux gestes politiques, car des affrontements entre les supporters visiteurs du Benfica et les forces de l'ordre locales ont également été signalés. Des vidéos circulant en ligne ont montré la police en train de s'en prendre aux supporters portugais, certains témoignages suggérant que des familles et des enfants ont été pris dans les échauffourées. Les scènes chaotiques à l'extérieur des portes ont servi de toile de fond sinistre à ce qui devait être une soirée de prestige du football européen d'élite dans l'antre du club le plus titré.
Vigilance contre la haine en Ligue des champions
Le moment où ces incidents se sont produits est particulièrement délicat compte tenu du climat qui règne actuellement autour du football espagnol. Les tensions étaient déjà vives avant le match retour, après un match aller controversé à Lisbonne, où des accusations d'insultes racistes impliquant Gianluca Prestianni, joueur du Benfica, et Vinicius Junior, superstar du Real Madrid, avaient fait surface. Le Real Madrid a défendu avec acharnement Vinícius Júnior au cours de la semaine dernière, confirmant ainsi sa tolérance zéro face à ce dernier incident, en cohérence avec ses récentes déclarations.
En réagissant dans les minutes qui ont suivi le salut télévisé, le grand club espagnol a envoyé un message clair : les discours haineux et les symboles extrémistes n'ont pas leur place dans son stade. Alors que l'équipe célèbre sa qualification pour les huitièmes de finale, l'administration continue de se concentrer sur l'expulsion définitive du membre en question. Le monde du football attend désormais de voir si l'UEFA prendra d'autres sanctions, alors que l'instance dirigeante examine les rapports sur les troubles à l'intérieur et à l'extérieur du stade.
