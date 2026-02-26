Le Real Madrid confirme l'interdiction d'accès au stade pour un supporter filmé par les caméras de télévision en train de faire le salut nazi lors du match contre Benfica

À la suite de cette diffusion, les Blancos ont publié un communiqué officiel sévère détaillant les mesures prises à l'encontre de cette personne. Le club a confirmé : « Le Real Madrid C. F. annonce avoir demandé en urgence à la commission disciplinaire du club d'engager une procédure d'expulsion immédiate à l'encontre du membre qui a été filmé par les caméras de télévision en train de faire le salut nazi dans la zone où se trouve la tribune des supporters, quelques instants avant le début du match entre le Real Madrid et Benfica. »

Le communiqué précise ensuite que les équipes de sécurité interne du club ont pu retrouver la personne grâce aux images diffusées en direct. Il ajoute : « Ce membre a été localisé par les agents de sécurité du club quelques instants après son apparition à l'antenne et a été immédiatement expulsé du stade Santiago Bernabéu. Le Real Madrid condamne ce type de geste et d'expression qui incite à la violence et à la haine dans le sport et dans la société. »