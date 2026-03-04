Getty Images Sport
Traduit par
Le Real Madrid apprend la suspension de Franco Mastantuono pour son carton rouge contre Getafe, tandis que deux défenseurs écopent également d'une suspension pour carton jaune
Mastantuono écope d'une suspension de deux matchs après l'échec de son appel
La commission disciplinaire a sanctionné Mastantuono d'une suspension de deux matchs pour « attitude méprisante ou irrespectueuse envers les arbitres » après qu'il ait reçu un carton rouge direct pour avoir discuté avec l'arbitre. Le Real Madrid avait fait appel de ce carton rouge direct, dans l'espoir que le jeune joueur puisse participer au déplacement à Celta Vigo ce week-end, mais la commission a rejeté les arguments du club et a maintenu la suspension initiale. Cette décision signifie qu'Arbeloa devra traverser une période difficile sans l'un de ses attaquants les plus créatifs.
- Getty Images Sport
L'appel du Real Madrid rejeté pour plusieurs joueurs
Outre l'affaire Mastantuono, le club a également cherché à blanchir Aurélien Tchouaméni après que le milieu de terrain français ait reçu un carton jaune lors du même match. Le club a fait valoir que le joueur avait clairement joué le ballon en premier et que le contact avec l'adversaire de Getafe qui s'en était suivi n'était qu'une conséquence inévitable de la nature physique du jeu. Cependant, la commission n'a pas été convaincue par les preuves vidéo fournies par le club de la capitale et a décidé de maintenir le carton.
La décision de la commission disciplinaire stipule que la sanction est maintenue, mais heureusement pour l'ancien joueur de Monaco, le carton jaune n'entraîne pas de suspension immédiate car il ne déclenche pas de cycle de cartons. Néanmoins, le rejet de l'appel ajoute à une semaine frustrante pour la direction du Real Madrid, qui estime que ses joueurs ont été injustement pris pour cible lors du derby local. L'attention se porte désormais sur la manière dont l'équipe va s'adapter aux absences forcées dans la ligne défensive.
Le duo défensif forfait pour le match contre le Celta Vigo
Les répercussions du match contre Getafe continuent de se faire sentir dans le secteur défensif, où Arbeloa est confronté à un véritable casse-tête pour composer son équipe. Dean Huijsen et Alvaro Carreras ont tous deux reçu un carton jaune lors du dernier match et, contrairement à Tchouameni, leurs avertissements ont des conséquences immédiates. Les deux joueurs ont atteint la limite du nombre de cartons jaunes, ce qui signifie qu'ils sont automatiquement exclus du match de vendredi soir.
La commission a confirmé cette nouvelle, comme prévu, en imposant une suspension d'un match à chaque joueur. Le staff technique du Real Madrid doit donc se démener pour réorganiser une défense qui a été le pilier de sa saison jusqu'à présent. Avec deux titulaires réguliers absents de la défense et Mastantuono indisponible plus haut sur le terrain.
- Getty Images Sport
Les inquiétudes grandissent pour l'équipe d'Arbeloa
Le moment choisi pour ces suspensions est loin d'être idéal, alors que le Real Madrid s'apprête à se rendre dans un stade où il rencontre souvent une forte résistance. L'absence de Carreras et Huijsen, en particulier, ouvre la porte à des joueurs marginaux qui pourront prouver leur valeur dans un environnement très disputé de la Liga. Arbeloa est déjà privé de Raul Asencio et Eder Militao, ce qui signifie qu'il a un casse-tête défensif à se faire après les dernières décisions.
Arbeloa devra également trouver le bon équilibre tactique pour compenser la perte du talent de Mastantuono. Alors que la course au titre continue de s'intensifier, ces changements forcés pourraient s'avérer déterminants pour savoir si le géant espagnol pourra maintenir son élan et combler son retard de quatre points sur Barcelone.
Publicité