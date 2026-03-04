Le Real Madrid apprend la suspension de Franco Mastantuono pour son carton rouge contre Getafe, tandis que deux défenseurs écopent également d'une suspension pour carton jaune

Outre l'affaire Mastantuono, le club a également cherché à blanchir Aurélien Tchouaméni après que le milieu de terrain français ait reçu un carton jaune lors du même match. Le club a fait valoir que le joueur avait clairement joué le ballon en premier et que le contact avec l'adversaire de Getafe qui s'en était suivi n'était qu'une conséquence inévitable de la nature physique du jeu. Cependant, la commission n'a pas été convaincue par les preuves vidéo fournies par le club de la capitale et a décidé de maintenir le carton.

La décision de la commission disciplinaire stipule que la sanction est maintenue, mais heureusement pour l'ancien joueur de Monaco, le carton jaune n'entraîne pas de suspension immédiate car il ne déclenche pas de cycle de cartons. Néanmoins, le rejet de l'appel ajoute à une semaine frustrante pour la direction du Real Madrid, qui estime que ses joueurs ont été injustement pris pour cible lors du derby local. L'attention se porte désormais sur la manière dont l'équipe va s'adapter aux absences forcées dans la ligne défensive.