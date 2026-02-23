Getty Images Sport
Traduit par
Le Real Madrid accusé d'avoir « tué » une star à 45 millions d'euros alors que ses rêves de Coupe du monde continuent de s'éloigner
Mastantuono connaît des débuts difficiles à Madrid
Mastantuono est arrivé au Real Madrid en provenance de River Plate après un transfert de 45 millions d'euros l'été dernier, et les attentes étaient élevées. Jusqu'à présent, le joueur n'a pas répondu aux attentes, ni sous Xabi Alonso ni sous Alvaro Arbeloa. Le meneur de jeu argentin n'a pas disputé la moindre minute lors des trois derniers matchs officiels du Real Madrid. Son manque de temps de jeu au niveau du club suscite désormais de vives critiques, en particulier dans son pays natal, l'Argentine.
- AFP
Les dirigeants de l'équipe nationale argentine expriment leurs vives inquiétudes
L'alerte est donnée au sein de l'équipe nationale argentine. Selon certaines informations, les responsables de l'Albiceleste surveillent de près leur étoile montante, et son manque soudain de temps de jeu cause de sérieux maux de tête au staff technique. Avec la Finalissima contre l'Espagne prévue en mars et la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord qui se profile à l'horizon, la fédération s'inquiète de plus en plus que le manque de rythme compétitif ne fasse perdre à Mastantuono sa place dans l'équipe pendant une année cruciale.
Les statistiques présentent une réalité sombre pour l'ancien prodige de River Plate. Sa dernière apparition remonte au 8 février, lors de la victoire 2-0 contre Valence, où il n'a joué que neuf minutes, ce qui représente un énorme déclin pour un joueur qui était censé être la prochaine pierre angulaire du milieu de terrain madrilène. Ce manque d'implication est loin de ses débuts en Espagne, où il semblait bien s'adapter sous la houlette de Xabi Alonso avant que les blessures ne viennent perturber son élan.
« Ce garçon va finir dans une équipe en bas du classement. »
L'ancien footballeur Norberto Alonso a été le plus virulent dans ses critiques, suggérant que les champions d'Europe en titre gaspillent l'immense potentiel du milieu de terrain. Dans une évaluation cinglante de la situation actuelle, Alonso a déclaré à la presse : « Ils sont en train de le tuer. Savez-vous pourquoi ? Je pense que ce garçon va finir dans une équipe de bas de classement. Ensuite, il reviendra peut-être au Real Madrid, mais il faut d'abord lui donner la chance de montrer qu'il peut jouer pour le Real Madrid. »
Une occasion manquée lors du mercato hivernal
Avec le recul, son départ temporaire du club en janvier est désormais considéré comme une occasion manquée importante. Il est apparu que le Napoli, champion en titre de Serie A, avait fait une offre concrète pour obtenir le prêt du joueur pendant le mercato hivernal. Cependant, Mastantuono a choisi de refuser le transfert en Italie afin de se battre pour sa place au Bernabeu, une décision qu'il pourrait aujourd'hui regretter alors qu'il regarde depuis le banc ses coéquipiers lutter pour obtenir des résultats sur le terrain.
La pression est désormais forte sur la direction du Real Madrid pour trouver une solution qui protège son investissement considérable. Pour un joueur qui était récemment titulaire avec son pays lors des éliminatoires de la Coupe du monde contre le Venezuela, être relégué au rang de spectateur au niveau du club est une situation intenable. À moins d'un changement radical dans son temps de jeu ou d'une modification de l'approche tactique d'Arbeloa, Mastantuono risque fort de regarder la Coupe du monde 2026 depuis son canapé plutôt que depuis le terrain.
- Getty Images Sport
Le changement tactique d'Arbeloa laisse Mastantuono sur la touche
Les changements tactiques mis en œuvre par Arbeloa semblent être le principal catalyseur de l'exil de Mastantuono. La récente décision de l'entraîneur de passer à un milieu de terrain à quatre a involontairement écarté l'Argentin du onze de départ. Alors que Mastantuono avait auparavant fait l'éloge du manager, affirmant qu'il attribuait à l'ancien défenseur le mérite de ses progrès rapides, cette relation est désormais mise à l'épreuve par la réalité du banc. La concurrence pour les places ne devrait que s'intensifier, compliquant encore davantage le retour du jeune joueur dans l'équipe première.
L'avenir immédiat semble encore plus sombre pour le joueur acheté 45 millions d'euros. Le retour imminent de Rodrygo, blessé, dans les semaines à venir devrait reléguer Mastantuono encore plus bas dans la hiérarchie. Arbeloa privilégiant des options plus expérimentées ou des profils tactiques spécifiques pendant la récente période de baisse de forme du Real Madrid, les occasions pour le jeune meneur de jeu de montrer ses capacités se font de plus en plus rares, ce qui amène beaucoup à se demander si son développement n'est pas complètement au point mort dans la capitale espagnole.
Publicité