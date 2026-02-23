Le Real Madrid accusé d'avoir « tué » une star à 45 millions d'euros alors que ses rêves de Coupe du monde continuent de s'éloigner

L'alerte est donnée au sein de l'équipe nationale argentine. Selon certaines informations, les responsables de l'Albiceleste surveillent de près leur étoile montante, et son manque soudain de temps de jeu cause de sérieux maux de tête au staff technique. Avec la Finalissima contre l'Espagne prévue en mars et la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord qui se profile à l'horizon, la fédération s'inquiète de plus en plus que le manque de rythme compétitif ne fasse perdre à Mastantuono sa place dans l'équipe pendant une année cruciale.

Les statistiques présentent une réalité sombre pour l'ancien prodige de River Plate. Sa dernière apparition remonte au 8 février, lors de la victoire 2-0 contre Valence, où il n'a joué que neuf minutes, ce qui représente un énorme déclin pour un joueur qui était censé être la prochaine pierre angulaire du milieu de terrain madrilène. Ce manque d'implication est loin de ses débuts en Espagne, où il semblait bien s'adapter sous la houlette de Xabi Alonso avant que les blessures ne viennent perturber son élan.