Après la victoire de samedi contre la Real Sociedad, Arbeloa a déclaré à Real Madrid TV : « Nous n'allons pas découvrir quoi que ce soit de nouveau à propos de Trent. Ce fut une agréable surprise de voir à quel point il comprend le jeu, comment il perçoit les espaces. Ces qualités sont très importantes pour un entraîneur, qui a besoin de joueurs qui comprennent ce qu'il attend d'eux.

« Pas seulement les passes pour faire fonctionner l'équipe, mais tout ce que nous attendons de lui. »

Alexander-Arnold a été préféré à Dani Carvajal, qui a également retrouvé la forme en même temps que son coéquipier, ce qui a repoussé Federico Valverde au milieu de terrain. Le défenseur espagnol a ensuite remplacé Trent pour la dernière demi-heure sur son terrain, Arbeloa faisant l'éloge du défenseur créatif, ajoutant : « En travaillant avec [Alexander-Arnold], il me semble être un garçon très intelligent, qui comprend très bien le jeu et saisit rapidement ce que nous attendons de lui.

Ce n'est pas un arrière latéral typique qui reste toujours sur l'aile, il peut aussi jouer au centre. Nous voulons que les joueurs soient capables d'échanger leurs positions. Nous avons de la chance d'avoir un joueur comme lui. »

Le patron des Merengues a également fait l'éloge de Vinicius Junior, qui a inscrit un doublé contre la Real Sociedad après avoir manqué la victoire 2-0 contre Valence en raison d'une suspension, déclarant : « Je vois un Vinicius en grande forme depuis un mois maintenant, et pas seulement dans ce match. Il joue à un très haut niveau et change le cours du jeu. Pour moi, c'est un joueur qui va au-delà des chiffres, capable d'influencer les matchs. »