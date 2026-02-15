Getty Images Sport
Traduit par
Le Real Madrid a « de la chance » d'avoir Trent Alexander-Arnold, affirme l'entraîneur Alvaro Arbeloa après que l'ancienne star de Liverpool ait réussi une passe décisive lors de son retour
- Getty Images Sport
Trent a fait samedi sa première apparition en championnat cette année.
Alexander-Arnold n'a disputé que son sixième match de championnat cette saison lors de la victoire 4-1 samedi contre la Real Sociedad, qui a permis aux Merengues de prendre la tête du classement espagnol après avoir remporté leur huitième victoire consécutive en championnat. Le joueur de 27 ans a réalisé sa deuxième passe décisive de la saison en servant Gonzalo Garcia à la cinquième minute de cette victoire écrasante à domicile.
Le défenseur droit a connu une saison en dents de scie avec le Real Madrid et son manque de temps de jeu et de régularité a conduit Alexander-Arnold à envisager un retour en Premier League. En effet, Manchester City s'intéresserait à Alexander-Arnold, les Cityzens se préparant à remanier leur défense cet été, avec en priorité un nouveau défenseur droit pour l'équipe de Pep Guardiola.
Après avoir brillé lors de son premier match de championnat cette année, Arbeloa a fait l'éloge de l'ancien joueur de Liverpool, insistant sur le fait que le grand club espagnol avait « de la chance » de pouvoir compter sur Alexander-Arnold.
Le Real Madrid a « de la chance » d'avoir un joueur comme Trent
Après la victoire de samedi contre la Real Sociedad, Arbeloa a déclaré à Real Madrid TV : « Nous n'allons pas découvrir quoi que ce soit de nouveau à propos de Trent. Ce fut une agréable surprise de voir à quel point il comprend le jeu, comment il perçoit les espaces. Ces qualités sont très importantes pour un entraîneur, qui a besoin de joueurs qui comprennent ce qu'il attend d'eux.
« Pas seulement les passes pour faire fonctionner l'équipe, mais tout ce que nous attendons de lui. »
Alexander-Arnold a été préféré à Dani Carvajal, qui a également retrouvé la forme en même temps que son coéquipier, ce qui a repoussé Federico Valverde au milieu de terrain. Le défenseur espagnol a ensuite remplacé Trent pour la dernière demi-heure sur son terrain, Arbeloa faisant l'éloge du défenseur créatif, ajoutant : « En travaillant avec [Alexander-Arnold], il me semble être un garçon très intelligent, qui comprend très bien le jeu et saisit rapidement ce que nous attendons de lui.
Ce n'est pas un arrière latéral typique qui reste toujours sur l'aile, il peut aussi jouer au centre. Nous voulons que les joueurs soient capables d'échanger leurs positions. Nous avons de la chance d'avoir un joueur comme lui. »
Le patron des Merengues a également fait l'éloge de Vinicius Junior, qui a inscrit un doublé contre la Real Sociedad après avoir manqué la victoire 2-0 contre Valence en raison d'une suspension, déclarant : « Je vois un Vinicius en grande forme depuis un mois maintenant, et pas seulement dans ce match. Il joue à un très haut niveau et change le cours du jeu. Pour moi, c'est un joueur qui va au-delà des chiffres, capable d'influencer les matchs. »
- Getty Images Sport
Arbeloa évoque l'absence de Mbappé
Kylian Mbappé n'a pas été utilisé lors de la victoire contre la Real Sociedad, six jours seulement après avoir disputé l'intégralité du match contre Valence, lors duquel l'attaquant a inscrit son 23e but de la saison en championnat.
Arbeloa s'est toutefois empressé de minimiser les inquiétudes concernant le Français, qui devrait être titularisé mardi soir contre Benfica en Ligue des champions.
« Mbappé souffre d'une gêne au genou gauche depuis un certain temps », a déclaré Arbeloa. « Il fournit un effort considérable à chaque fois qu'il entre sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons décidé de ne prendre aucun risque en vue de mardi. »
Le Real Madrid affronte Benfica mardi
Le Real Madrid affrontera Benfica lors des barrages de la Ligue des champions, les deux équipes cherchant à décrocher leur place en huitièmes de finale de la compétition. Le vainqueur de cette confrontation affrontera le Sporting CP ou Manchester City le mois prochain.
Le match aller aura lieu mardi soir à l'Estadio da Luz, où le Real Madrid retourne à Lisbonne pour la première fois depuis le mémorable but de la tête d'Anatoliy Trubin à la 98e minute le mois dernier. Ce but tardif du gardien de but a permis au Benfica de terminer la phase de groupes de la Ligue des champions dans les places de barragistes aux dépens de Marseille, tandis que le Real Madrid a quitté le top 8 à la dernière minute.
Publicité