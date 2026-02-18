Le Real Madrid a averti que Rodri, cible de transfert, préférerait rejoindre un autre club s'il quittait Manchester City

Mendieta estime toutefois qu'il y a une chose qui pourrait inciter Rodri à réfléchir à son avenir à Manchester : le départ de Pep Guardiola. On s'attend à ce que l'entraîneur, qui enchaîne les victoires, quitte City à la fin de la saison, sa dixième à l'Etihad Stadium. Guardiola a refusé de commenter ces spéculations, soulignant qu'il lui restait encore un an de contrat.

Il a déclaré en décembre : « Au cours des trois ou quatre dernières années, à chaque fois, pendant une certaine période, quelqu'un me pose cette question. Tôt ou tard, quand j'aurai 75 ou 76 ans, je quitterai Manchester City. Je comprends cette question lorsque la fin de mon contrat approche, mais il me reste encore 18 mois et je suis très heureux et enthousiaste quant à l'évolution de l'équipe et ma présence ici. C'est tout ce que je peux dire.

Cette question revient chaque saison à un moment donné et cela ne me dérange pas. Le club et moi sommes incroyablement liés en termes de décisions à prendre et quand cela arrivera, cela arrivera. Il n'y a pas de discussions, fin de la discussion. Il n'y a pas de discussions. Je ne serai pas éternellement ici, mais j'ai déjà dit que je ne serai pas ici pour toujours. Aucun d'entre nous ne sera éternel dans ce monde, mais il n'y a pas de discussions. »

Guardiola a remporté six titres de Premier League en huit tentatives avec City, ainsi que la première Ligue des champions du club en 2023. Son départ laissera inévitablement une ombre immense sur le club et Mendieta pense que cela pourrait conduire Rodri à partir également.

L'ancien milieu de terrain de Barcelone, Valence et Middlesbrough a ajouté : « S'il doit y avoir des changements, je pense que ce sera lorsque Pep quittera le club que Rodri réfléchira également à son avenir. »