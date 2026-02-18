Getty/GOAL
Le Real Madrid a averti que Rodri, cible de transfert, préférerait rejoindre un autre club s'il quittait Manchester City
Rodri approche de la dernière année de son contrat avec City
L'avenir à long terme de Rodri à City est toutefois loin d'être assuré. Il entamera bientôt la dernière année de son contrat à l'Etihad Stadium et le Real Madrid est depuis longtemps pressenti comme sa prochaine destination. Le Real Madrid est passé maître dans l'art de convaincre les joueurs de mener leur contrat à terme afin de rejoindre le Bernabeu sans indemnité de transfert, comme il l'a fait avec Kylian Mbappé, Trent Alexander-Arnold et Antonio Rüdiger, entre autres. Mais la légende espagnole Gaizka Mendieta pense que Rodri pourrait avoir une autre destination en tête.
Mendieta : Rodri a un lien fort avec Barcelone
Mendieta a déclaré à BetBrothers: « Quand il quittera Man City, je pense qu'il y aura un accord avec le club, il y a aussi un lien important avec Barcelone. Il y avait Txiki Begiristain là-bas et bien sûr Pep Guardiola, mais cela dépendra toujours de Rodri personnellement. Je pense toujours qu'il lui serait difficile de rejoindre le Real Madrid. »
Rodri devrait rester à City
Mendieta prédit que Rodri voudra en fait rester à City et retrouver la forme qu'il avait juste avant de subir sa grave blessure en 2024, un mois avant de remporter le Ballon d'Or.
Il ajoute : « Personnellement, je pense qu'il est difficile d'imaginer qu'il parte, surtout quand on connaît Rodri, son attachement au club et tout le reste. Il faudrait une situation extrême pour qu'il soit contraint de partir, plutôt que de partir simplement parce qu'il le souhaite. Je pense qu'il veut rester là-bas et qu'il veut retrouver le niveau qu'il avait lorsqu'il était en lice pour le Ballon d'Or et les médailles de la Ligue des champions. Je pense donc qu'en tant que joueur, c'est son défi, et c'est ce qu'il veut prouver à lui-même, au club et aux fans. »
Le départ de Guardiola pourrait amener Rodri à reconsidérer son avenir
Mendieta estime toutefois qu'il y a une chose qui pourrait inciter Rodri à réfléchir à son avenir à Manchester : le départ de Pep Guardiola. On s'attend à ce que l'entraîneur, qui enchaîne les victoires, quitte City à la fin de la saison, sa dixième à l'Etihad Stadium. Guardiola a refusé de commenter ces spéculations, soulignant qu'il lui restait encore un an de contrat.
Il a déclaré en décembre : « Au cours des trois ou quatre dernières années, à chaque fois, pendant une certaine période, quelqu'un me pose cette question. Tôt ou tard, quand j'aurai 75 ou 76 ans, je quitterai Manchester City. Je comprends cette question lorsque la fin de mon contrat approche, mais il me reste encore 18 mois et je suis très heureux et enthousiaste quant à l'évolution de l'équipe et ma présence ici. C'est tout ce que je peux dire.
Cette question revient chaque saison à un moment donné et cela ne me dérange pas. Le club et moi sommes incroyablement liés en termes de décisions à prendre et quand cela arrivera, cela arrivera. Il n'y a pas de discussions, fin de la discussion. Il n'y a pas de discussions. Je ne serai pas éternellement ici, mais j'ai déjà dit que je ne serai pas ici pour toujours. Aucun d'entre nous ne sera éternel dans ce monde, mais il n'y a pas de discussions. »
Guardiola a remporté six titres de Premier League en huit tentatives avec City, ainsi que la première Ligue des champions du club en 2023. Son départ laissera inévitablement une ombre immense sur le club et Mendieta pense que cela pourrait conduire Rodri à partir également.
L'ancien milieu de terrain de Barcelone, Valence et Middlesbrough a ajouté : « S'il doit y avoir des changements, je pense que ce sera lorsque Pep quittera le club que Rodri réfléchira également à son avenir. »
