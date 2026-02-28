AFP
Traduit par
Le PSG voit sa demande controversée approuvée avant le match des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Chelsea
- AFP
Le PSG bat Monaco et se qualifie pour affronter Chelsea
Le PSG a remporté la Ligue des champions la saison dernière après avoir facilement battu l'Inter 5-0 à Munich en mai dernier. Achraf Hakimi, Desire Doue (deux fois), Khvicha Kvaratskhelia et Senny Mayulu ont tous marqué à l'Allianz Arena, permettant au géant français de remporter la Ligue des champions pour la première fois de son histoire.
Cependant, leur défense a connu un léger accroc en ne parvenant pas à terminer parmi les huit premiers, ce qui a entraîné un double match de barrage contre leur rival de Ligue 1, Monaco. Le PSG a remporté le match aller au Stade Louis II 3-2 après que Monaco ait été réduit à 10 joueurs peu après la pause.
Monaco a vu un autre de ses joueurs être expulsé lors du match retour dans la capitale, Mamadou Coulibaly recevant un carton rouge à l'heure de jeu, dans un match qui s'est finalement soldé par un score de 2-2, permettant au club français de se qualifier avec un score cumulé de 5-4.
Leur récompense a été une rencontre avec Chelsea en huitièmes de finale, une répétition de la finale de la Coupe du monde des clubs 2025. Cole Palmer et Joao Pedro ont tous deux marqué, permettant aux Blues de s'imposer 3-0 en Amérique l'été dernier et de remporter la victoire.
Les détenteurs de l'UCL voient les matchs de Nantes reportés
Chelsea fera le court trajet outre-Manche pour disputer le match aller le 11 mars, avant que le PSG ne revienne à Londres le 17 mars, alors que le club français tentera de remporter la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive. La réception de Nantes, actuellement prévue le 14 mars, était initialement programmée entre les matchs des huitièmes de finale.
Cependant, vendredi, le PSG a demandé à la LFP de reporter le match contre les Canaris afin de lui donner plus de temps pour préparer le match retour à Stamford Bridge. Nantes a également accepté cette demande, et la ligue a confirmé samedi que le souhait du PSG avait été exaucé.
« À la demande du Paris Saint-Germain afin de se préparer dans les meilleures conditions possibles pour son double affrontement avec Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le conseil d'administration de la LFP, en accord avec le FC Nantes, a décidé que le match PSG - FC Nantes se jouerait la semaine du 20 avril », a indiqué samedi un communiqué.
« La date et l'heure exactes de ce match seront déterminées ultérieurement. »
- Getty Images Sport
Le report n'a pas été bien accueilli par les équipes françaises
Cependant, cette nouvelle n'a pas été bien accueillie par les équipes des deux côtés de la Manche. Les autres représentants européens de la France, Lyon, Strasbourg et Lille, n'ont pas formulé de demande similaire, malgré leur participation respective à l'Europa League et à la Ligue Europa Conférence.
Chelsea, quant à lui, disputera toujours son match de Premier League ce même week-end. Les Blues affronteront Newcastle dans ce qui pourrait s'avérer être un match crucial dans la course pour décrocher une place dans le top 4.
Les hommes de Liam Rosenior occupent actuellement la cinquième place du championnat anglais, à trois points de Manchester United, quatrième, avant leur déplacement à Arsenal dimanche, après avoir échoué à remporter leurs deux derniers matchs de championnat. En effet, Chelsea a peiné à obtenir des matchs nuls à domicile contre Leeds et Burnley, laissant filer respectivement deux buts et un but d'avance dans ces rencontres qui se sont finalement soldées par un match nul.
Demandes précédentes du PSG
Le PSG a également vu une demande similaire de report de match approuvée la saison dernière. L'équipe d'Enrique devait affronter Nantes entre son quart de finale contre Aston Villa, mais le match de championnat a été reporté à la semaine suivante, malgré les protestations de l'adversaire national du PSG.
Par ailleurs, lors de la saison 2023-24, le match du PSG contre Nice, prévu entre les demi-finales contre le Borussia Dortmund, a également été reporté. Le club français n'a toutefois pas tiré profit de ces reports, puisqu'il a perdu les deux matchs suivants contre Villa et Dortmund.
Le vainqueur du match entre le PSG et Chelsea affrontera Liverpool ou Galatasaray en quarts de finale. À propos du tirage au sort, Enrique a déclaré : « Le tirage au sort de la Ligue des champions est difficile, comme d'habitude. Nous ne nous attendons pas à autre chose. Nous sommes satisfaits. Ce sera intéressant de jouer contre l'une des meilleures équipes anglaises, que nous connaissons bien.
Nous n'avons aucun sentiment de revanche. C'est une compétition différente. C'est notre parcours et nous y sommes habitués. Nous sommes actuellement les champions de cette compétition, donc le problème concerne toutes les autres équipes. Elles doivent jouer contre nous, c'est ce que je pense. »
Le PSG reprend sa campagne nationale samedi soir contre Le Havre.
Publicité