Le PSG voit sa demande controversée approuvée avant le match des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Chelsea

Le PSG a remporté la Ligue des champions la saison dernière après avoir facilement battu l'Inter 5-0 à Munich en mai dernier. Achraf Hakimi, Desire Doue (deux fois), Khvicha Kvaratskhelia et Senny Mayulu ont tous marqué à l'Allianz Arena, permettant au géant français de remporter la Ligue des champions pour la première fois de son histoire.

Cependant, leur défense a connu un léger accroc en ne parvenant pas à terminer parmi les huit premiers, ce qui a entraîné un double match de barrage contre leur rival de Ligue 1, Monaco. Le PSG a remporté le match aller au Stade Louis II 3-2 après que Monaco ait été réduit à 10 joueurs peu après la pause.

Monaco a vu un autre de ses joueurs être expulsé lors du match retour dans la capitale, Mamadou Coulibaly recevant un carton rouge à l'heure de jeu, dans un match qui s'est finalement soldé par un score de 2-2, permettant au club français de se qualifier avec un score cumulé de 5-4.

Leur récompense a été une rencontre avec Chelsea en huitièmes de finale, une répétition de la finale de la Coupe du monde des clubs 2025. Cole Palmer et Joao Pedro ont tous deux marqué, permettant aux Blues de s'imposer 3-0 en Amérique l'été dernier et de remporter la victoire.