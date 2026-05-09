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Le PSG dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison 2026-2027
Le retour de l'esthétique traditionnelle
Le champion de France a présenté un maillot bleu roi orné d’une large bande centrale rouge et blanche, en hommage à sa communauté de supporters à travers le monde. Ce design affirme un retour aux fondamentaux de l’identité parisienne, avec l’écusson du club et le logo Nike mis en évidence au centre de la poitrine. Conçu pour former un ensemble harmonieux, le motif central se prolonge sans rupture jusqu’au dos du maillot, garantissant une continuité visuelle sur l’ensemble du vêtement.
« La conviction se forge, l’aura prend le relais »
La campagne officielle de lancement du club, intitulée « La foi se construit, l'aura prend le relais », met en avant le lien vivant qui unit les joueurs et les tribunes du Parc des Princes. Le PSG a annoncé cette sortie via ses canaux officiels :
Célébrer la culture des stades
Au-delà du tissu, le motif central s'inspire directement des couleurs qui montent des tribunes, évoquant le mouvement des drapeaux agités par les supporters. Le PSG souligne que ce maillot « renoue avec ses codes esthétiques les plus emblématiques » pour célébrer une identité visuelle profondément ancrée dans la culture du club. La campagne, orchestrée conjointement par Nike et le club, permet aux joueurs et aux supporters de se tenir côte à côte pour exalter l'esprit parisien unique.
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Déploiement progressif en magasins
Les supporters pourront se procurer le nouveau maillot domicile à partir du samedi 9 mai sur les boutiques en ligne officielles du Paris Saint-Germain et de Nike. Une collection d’articles de sport sera lancée le 15 mai, puis la gamme complète d’équipements d’entraînement sera mise en vente le 9 juin. Alors que le club se prépare pour la saison 2026-2027, les joueurs devraient porter ce nouveau maillot emblématique dans toutes les compétitions d’ici la fin de l’exercice 2025-2026, avec pour objectif de renforcer leur hégémonie nationale et de conquérir la Ligue des champions, où ils affronteront Arsenal en finale.