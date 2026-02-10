Le prochain Luis Figo ? Le président du Real Madrid, Florentino Perez, vise une recrue « de rêve » provenant de Barcelone.

Le Barça a remporté le triplé national la saison dernière et vise de nouveaux trophées en mai. L'équipe de Hansi Flick occupe la première place de la Liga avec un point d'avance sur le Real, tout en étant qualifiée pour les demi-finales de la Copa del Rey et les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Pedri a de nouveau joué un rôle essentiel dans la quête de gloire de son équipe sur plusieurs fronts, avec 10 participations à des buts en 25 matches. Le joueur de 23 ans pourrait également viser son premier Ballon d'Or, comme il l'a déclaré dans une interview accordée à l'UEFA l'année dernière : « Depuis que Rodri l'a remporté, cela montre qu'un joueur qui dirige le milieu de terrain et dicte le tempo et le rythme du jeu peut remporter le Ballon d'Or. J'ai toujours rêvé de remporter le Ballon d'Or. »

Il aura l'occasion d'ajouter quelques points supplémentaires à son palmarès lorsque le Barça se rendra à l'Atlético Madrid pour le match aller des demi-finales de la Copa del Rey jeudi soir.