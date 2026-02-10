Getty Images Sport
Le prochain Luis Figo ? Le président du Real Madrid, Florentino Perez, vise une recrue « de rêve » provenant de Barcelone.
Perez prévoit une signature « fracassante » au Real
Eldesmarque a affirmé que Pedri était la recrue « rêvée » de Perez, le journaliste espagnol Siro Lopez ajoutant que le président du Real souhaitait faire venir le meneur de jeu espagnol au Santiago Bernabeu l'année prochaine. Lopez a déclaré : « Le joueur que le Real Madrid souhaite recruter pour la saison 2027-28 est Pedri. Vous conviendrez avec moi que ce serait une bombe, comparable à ce qui s'est passé avec Luis Figo lors de la saison 2000-01. Il ne s'agit pas seulement de se renforcer, mais aussi de priver Barcelone d'un joueur essentiel. »
Quand Figo a franchi la ligne de démarcation du Clasico
Le milieu de terrain portugais Figo a quitté Barcelone pour le Real Madrid en juillet 2000, dans le cadre d'un transfert très controversé qui a battu le record mondial de l'époque avec 62 millions d'euros (54 millions de livres sterling/74 millions de dollars). Les supporters du Barça n'ont jamais pardonné à Figo, considérant ce transfert comme un acte de trahison.
Figo est devenu la cible de toutes les critiques chaque fois qu'il revenait au Camp Nou en tant que joueur madrilène, des projectiles lui étant lancés avant qu'il ne tire des corners, y compris une tête de cochon lors d'un Clasico particulièrement houleux en novembre 2022. Ce serait une énorme surprise si Pedri devait un jour suivre le même chemin.
Pedri lié au Barça jusqu'en 2030 avec une clause libératoire colossale
Pedri a disputé 227 matchs toutes compétitions confondues avec le Barça à ce jour, marquant 23 buts, et a aidé le club à remporter deux titres de Liga et deux Coupes du Roi. Il a signé un nouveau contrat de cinq ans au Camp Nou en janvier dernier, qui comprendrait une clause libératoire d'un milliard d'euros afin de dissuader tout prétendant potentiel.
« Je suis heureux d'être là où je veux être, maintenant je dois continuer à profiter du football et à être ici au Barça », a-t-il déclaré après l'annonce.
« Je l'ai dit à maintes reprises, c'est un rêve depuis que je suis petit et prolonger ce rêve est la plus belle chose qui pouvait m'arriver. »
À la conquête d'un nouveau trophée et d'un premier Ballon d'Or
Le Barça a remporté le triplé national la saison dernière et vise de nouveaux trophées en mai. L'équipe de Hansi Flick occupe la première place de la Liga avec un point d'avance sur le Real, tout en étant qualifiée pour les demi-finales de la Copa del Rey et les huitièmes de finale de la Ligue des champions.
Pedri a de nouveau joué un rôle essentiel dans la quête de gloire de son équipe sur plusieurs fronts, avec 10 participations à des buts en 25 matches. Le joueur de 23 ans pourrait également viser son premier Ballon d'Or, comme il l'a déclaré dans une interview accordée à l'UEFA l'année dernière : « Depuis que Rodri l'a remporté, cela montre qu'un joueur qui dirige le milieu de terrain et dicte le tempo et le rythme du jeu peut remporter le Ballon d'Or. J'ai toujours rêvé de remporter le Ballon d'Or. »
Il aura l'occasion d'ajouter quelques points supplémentaires à son palmarès lorsque le Barça se rendra à l'Atlético Madrid pour le match aller des demi-finales de la Copa del Rey jeudi soir.
