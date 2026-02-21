AFP
Le prochain défenseur central du Real Madrid ? Les Merengues prévoient de recruter la star du Borussia Dortmund
Le Real Madrid cherche à renforcer son effectif de défenseurs centraux
Le Real Madrid a été confronté à des blessures chez ses défenseurs centraux ces dernières années, Eder Militao, David Alaba et Antonio Rudiger ayant tous souffert de blessures de longue durée à un moment ou à un autre. L'arrivée de Dean Huijsen en provenance de Bournemouth a contribué à alléger la charge qui pesait sur le trio susmentionné, tandis que Raul Asencio, issu du centre de formation, a également bénéficié de beaucoup de temps de jeu au cours des deux dernières saisons.
Si le contrat de Militao court jusqu'en juin 2028, ceux d'Alaba et de Rudiger expirent à la fin de la saison en cours et les deux joueurs pourraient quitter le club en tant qu'agents libres cet été.
Ces départs pourraient priver Madrid d'options en défense, ce qui explique pourquoi la rumeur selon laquelle le club serait intéressé par Schlotterbeck semble logique.
Les Blancos « de plus en plus convaincus » par Schlotterbeck
Alors qu'un international allemand pourrait quitter le Bernabeu, Rudiger, un autre pourrait être recruté, Schlotterbeck.
SelonAS, le grand club espagnol serait « de plus en plus convaincu » par les performances du joueur de 26 ans à Dortmund, qui semble avoir pris la tête de leur liste des défenseurs centraux les plus convoités. Ces derniers mois, le club a été associé à des joueurs tels qu'Ibrahima Konate, Dayot Upamecano et Marc Guehi, mais ces deux derniers ont déjà pris des décisions concernant leur avenir, le premier ayant signé un nouveau contrat avec le Bayern Munich et le second rejoignant Manchester City en provenance de Crystal Palace en janvier.
Schlotterbeck serait désireux de relever un nouveau défi, après avoir joué pour Dortmund depuis son arrivée de Fribourg en 2022. Il a disputé 150 matches pour le BVB, marquant neuf buts et aidant le club à atteindre la finale de la Ligue des champions 2023-24, remportée par le Real Madrid.
Le rapport ajoute que la signature d'un défenseur central cet été est une priorité absolue et que le Real Madrid apprécie les « contributions significatives » de Schlotterbeck pour Dortmund et l'équipe nationale allemande ces dernières années. Comme c'est le cas pour de nombreux joueurs de haut niveau de la Bundesliga, on pensait que Schlotterbeck finirait par signer au Bayern, mais le nouveau contrat d'Upamecano semble avoir mis fin à ces projets.
Barcelone garde également un œil sur le défenseur
Cependant, le Real Madrid n'est pas le seul grand club européen à s'intéresser à Schlotterbeck. Son rival du Clasico, Barcelone, est également mentionné dans l'article de l'AS, le staff technique de Hansi Flick ayant « fait part au conseil d'administration des avantages significatifs que l'arrivée du défenseur central pourrait apporter », même si le club catalan semble donner la priorité à l'arrivée d'un nouvel attaquant central cet été. La question de savoir s'ils pourraient se permettre de débourser 50 millions d'euros (43,6 millions de livres sterling/58,9 millions de dollars) pour Schlotterbeck est également à prendre en considération.
On pense que les relations solides entre le Real Madrid et Dortmund pourraient aider le club madrilène à conclure l'affaire. Le club aux 15 titres européens a recruté plusieurs joueurs de l'équipe de Rhénanie-du-Nord-Westphalie au fil des ans, notamment Jude Bellingham, Achraf Hakimi et Nuri Sahin.
Une saga estivale en perspective pour Schotterbeck
L'intérêt du Real Madrid pour Schotterbeck n'est pas nouveau. En janvier dernier, il avait été rapporté que les Espagnols s'intéressaient à lui en raison de la décision contractuelle d'Upamecano, tandis qu'ils auraient également perdu tout intérêt pour Konate, joueur de Liverpool.
Le directeur sportif de Dortmund, Sebastian Kehl, a récemment fait le point sur l'avenir de Schlotterbeck, révélant : « Nous avons eu des discussions constructives et confiantes pendant un certain temps et une décision sera prise en temps voulu. Cela ne se fera certainement pas seulement au cours de l'été, toutes les parties concernées sont d'accord là-dessus. »
À l'heure actuelle, il semble peu probable que le défenseur signe un nouveau contrat et Dortmund sera bientôt confronté au dilemme de le vendre cette année ou de le garder pour une autre saison avant qu'il ne parte sans contrepartie financière.
