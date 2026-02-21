Le prochain défenseur central du Real Madrid ? Les Merengues prévoient de recruter la star du Borussia Dortmund

Le Real Madrid a été confronté à des blessures chez ses défenseurs centraux ces dernières années, Eder Militao, David Alaba et Antonio Rudiger ayant tous souffert de blessures de longue durée à un moment ou à un autre. L'arrivée de Dean Huijsen en provenance de Bournemouth a contribué à alléger la charge qui pesait sur le trio susmentionné, tandis que Raul Asencio, issu du centre de formation, a également bénéficié de beaucoup de temps de jeu au cours des deux dernières saisons.

Si le contrat de Militao court jusqu'en juin 2028, ceux d'Alaba et de Rudiger expirent à la fin de la saison en cours et les deux joueurs pourraient quitter le club en tant qu'agents libres cet été.

Ces départs pourraient priver Madrid d'options en défense, ce qui explique pourquoi la rumeur selon laquelle le club serait intéressé par Schlotterbeck semble logique.