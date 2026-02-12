Le prochain club de Raheem Sterling dévoilé ! L'international anglais rejoint la légende de Man Utd au sein du grand club néerlandais

L'ancien international anglais a rejoint Feyenoord dans un transfert surprise, a confirmé le club néerlandais. L'ancienne star d'Arsenal et de Chelsea vise à relancer une carrière qui a stagné ces dernières années. Sterling a été libéré par les Blues plus tôt cette année, les deux parties étant parvenues à un accord qui a permis à l'ailier de chercher de nouveaux horizons.

Le bref communiqué publié à l'occasion de son départ indiquait : « Raheem Sterling a quitté aujourd'hui le Chelsea Football Club d'un commun accord, mettant ainsi fin à trois saisons et demie passées dans notre club, qu'il avait rejoint à l'été 2022 après avoir été transféré de Manchester City.

Nous remercions Raheem pour sa contribution en tant que joueur de Chelsea et lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière. »