Le prochain club de Raheem Sterling dévoilé ! L'international anglais rejoint la légende de Man Utd au sein du grand club néerlandais
Où est passé Sterling ?
L'ancien international anglais a rejoint Feyenoord dans un transfert surprise, a confirmé le club néerlandais. L'ancienne star d'Arsenal et de Chelsea vise à relancer une carrière qui a stagné ces dernières années. Sterling a été libéré par les Blues plus tôt cette année, les deux parties étant parvenues à un accord qui a permis à l'ailier de chercher de nouveaux horizons.
Le bref communiqué publié à l'occasion de son départ indiquait : « Raheem Sterling a quitté aujourd'hui le Chelsea Football Club d'un commun accord, mettant ainsi fin à trois saisons et demie passées dans notre club, qu'il avait rejoint à l'été 2022 après avoir été transféré de Manchester City.
Nous remercions Raheem pour sa contribution en tant que joueur de Chelsea et lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière. »
Une chute vertigineuse depuis qu'il a signé
Signé par Thomas Tuchel, l'actuel sélectionneur de l'Angleterre, il a exprimé son enthousiasme à l'idée de recruter cet as en 2022. Au total, il a joué 81 fois pour le club, marquant 19 buts et enregistrant 15 passes décisives.
Tuchel a déclaré à son arrivée : « C'était notre priorité numéro un et nous sommes très heureux et ravis d'avoir pu y parvenir. Il représente une grande amélioration pour notre équipe et correspond exactement à ce que nous recherchions en termes d'âge, d'expérience et de style de jeu.
De nos jours, lorsque les joueurs arrivent dans une situation où il ne leur reste qu'un an de contrat, il y a toujours une marge de négociation et des possibilités. Nous avons tenté notre chance. Nous avons pu le convaincre très rapidement. Il était convaincu, il a fait tout ce qu'il fallait, nous avons fait de notre mieux pour que cela se réalise. C'est un choix parfait.
Il nous apporte beaucoup de flexibilité, de mobilité et d'options offensives à l'avant. »
Contrat à court terme de Sterling
L'Anglais a signé un contrat à court terme jusqu'à la fin de la saison aux côtés de Van Persie. Le club occupe actuellement la deuxième place du classement, mais le titre semble lointain, avec 17 points de retard sur le PSV Eindhoven, leader du championnat.
Van Persie a joué contre Sterling au cours de sa carrière, mais ils n'ont jamais évolué ensemble. L'Ajax aurait également été intéressé, mais c'est finalement Feyenoord qui a réussi à obtenir sa signature.
Et ensuite ?
Le Feyenoord affrontera Go Ahead Eagles ce week-end, lors d'un match qui pourrait marquer les débuts de Sterling. Il a joué pour quatre des plus grands clubs de Premier League - Chelsea, Arsenal, Liverpool et Manchester City - et est désormais prêt à relancer sa carrière aux Pays-Bas.
Van Persie a expliqué l'influence du manager de City, Pep Guardiola, sur ses méthodes, déclarant au Guardian: « J'ai déjeuné avec lui, il y avait deux bouteilles d'eau sur la table et il les déplaçait en disant : « Il se déplace ici et il se déplace à droite. Il devrait y aller, il devrait s'engager, il devrait sortir. » Et il bougeait sa jambe comme ça... Et il parlait des connexions sur le terrain. Je suis arrivé assez fatigué après une longue journée, mais j'étais enthousiaste. En regardant l'entraînement, il était sur Kevin De Bruyne, précis comme un couteau. Cela m'a donné de l'énergie. Et mon ami, qui le connaît mieux, m'a dit après coup : « C'est la seule façon de faire si tu veux être entraîneur à ce niveau. » Et je me suis dit : « Comment puis-je donner à tout le monde, de la femme de ménage au directeur, le sentiment qu'ils ont un impact important sur le club, que nous faisons cela ensemble ? »
