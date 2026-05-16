Le président passe à l'action ! Kylian Mbappé devrait se présenter devant le Real Madrid pour s'expliquer

Perez en a fait une priorité absolue. Il veut connaître avec certitude la position de Mbappé pour l’avenir, et surtout ses intentions pour la saison à venir.

Dans le vestiaire des Blancos, la tension est à son comble depuis longtemps : le groupe, pourtant composé de stars, semble divisé et dépourvu de véritable leader.

Depuis plusieurs semaines, les inquiétudes concernant l’attitude de Mbappé ne cessent de croître au sein du club. La direction est pleinement consciente que l’attaquant s’est éloigné du groupe, une situation qui empoisonne durablement l’ambiance.

Plusieurs coéquipiers peinent à comprendre l’attitude et le comportement de l’attaquant, estimant que ces remous permanents auraient pu être évités. Depuis sa sortie médiatique après la rencontre face à Oviedo, le malaise dépasse le simple cadre du staff technique : certains joueurs se sentent directement visés.