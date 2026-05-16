Selon le journal espagnol AS, la situation autour de Mbappé s’est tellement dégradée en interne que Florentino Pérez va convoquer la star au siège du club pour un entretien urgent. Ce qui était initialement prévu comme un échange stratégique sur l’avenir sportif du club s’est désormais transformé en une réunion de crise sans concession.
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Le président passe à l'action ! Kylian Mbappé devrait se présenter devant le Real Madrid pour s'expliquer
Au cœur de la tempête se trouve la relation interne tendue entre le buteur, le staff technique et une partie de l’équipe. La direction du Real Madrid estime que son contrôle absolu sur ce groupe de stars est menacé et tire désormais la sonnette d’alarme.
Un conflit latent a éclaté au grand jour jeudi soir, après la rencontre face à Oviedo, lorsque l’attaquant s’est présenté devant les micros et a déclenché un séisme médiatique par ses déclarations explosives.
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Mbappé est convoqué chez Perez.
Perez en a fait une priorité absolue. Il veut connaître avec certitude la position de Mbappé pour l’avenir, et surtout ses intentions pour la saison à venir.
Dans le vestiaire des Blancos, la tension est à son comble depuis longtemps : le groupe, pourtant composé de stars, semble divisé et dépourvu de véritable leader.
Depuis plusieurs semaines, les inquiétudes concernant l’attitude de Mbappé ne cessent de croître au sein du club. La direction est pleinement consciente que l’attaquant s’est éloigné du groupe, une situation qui empoisonne durablement l’ambiance.
Plusieurs coéquipiers peinent à comprendre l’attitude et le comportement de l’attaquant, estimant que ces remous permanents auraient pu être évités. Depuis sa sortie médiatique après la rencontre face à Oviedo, le malaise dépasse le simple cadre du staff technique : certains joueurs se sentent directement visés.
Le Real est confronté à un dilemme
Malgré ces désaccords majeurs, le Real se trouve face à un dilemme. Le détenteur actuel du Soulier d’or demeure un pilier sportif au Bernabéu, et Pérez continue de le considérer comme le meilleur joueur de football au monde.
Pourtant, l’histoire du club rappelle qu’aucun joueur n’est intouchable chez les Merengues, comme l’ont déjà prouvé les départs d’icônes telles que Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos.
Dans les deux dossiers, Florentino Pérez a agi avec fermeté, plaçant toujours le club au-dessus de l’individu et exigeant que chacun se conforme à la stratégie définie. Selon le rapport, la règle est claire : « Qui ne suit pas la ligne, s’en va », et même un champion du monde comme Mbappé n’y échapperait pas.
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Mourinho s’apprête à faire son retour au Real
Au sein de la direction du club madrilène, la priorité est désormais clairement de rétablir sans délai la discipline et l'autorité. Une tâche titanesque qui devrait incomber au nouvel entraîneur.
Et ce choix devrait se porter sur une vieille connaissance, réputée pour sa main de fer et son goût pour les hiérarchies sans compromis : à moins d’un rebondissement de dernière minute, c’est José Mourinho qui prendra les rênes à Madrid.