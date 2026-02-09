Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, « déçu », présente le calendrier d'achèvement du Camp Nou alors que des retards entravent le projet de stade.

Laporta a publiquement exprimé son mécontentement face aux obstacles bureaucratiques qui ralentissent le retour du club à un Camp Nou pleinement opérationnel. Le projet de rénovation entrant dans une phase critique, la direction du club avait fixé le début de l'année 2026 comme date butoir pour la réouverture des sections clés du stade. Cependant, les formalités administratives ont ralenti les progrès, en particulier en ce qui concerne la tribune nord et la tribune 1957, ce qui a visiblement frustré les dirigeants du club.

S'adressant aux médias du club, Laporta n'a pas mâché ses mots concernant les délais non respectés. « C'est quelque chose qui me contrarie vraiment », a-t-il admis. « Il est évident que cette partie du stade est également terminée, la tribune nord. On nous dit que l'accès doit être amélioré, et nous y travaillons. »

Le nœud du problème réside dans le retard pris dans l'obtention des permis de sécurité indispensables. Le club avait prévu d'accueillir à nouveau les supporters dans ces zones spécifiques immédiatement après la trêve hivernale, mais ces plans ont désormais été reportés. « Le problème, c'est que tout devait être prêt pour la première semaine de janvier ; nous sommes maintenant en février et nous n'avons toujours pas reçu les permis pour la tribune nord et la tribune des supporters, la tribune 1957 », a expliqué Laporta. « Je suis déçu parce que nous devrions les avoir, mais nous avons appris que les choses avancent lentement. »