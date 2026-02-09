Getty Images
Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, « déçu », présente le calendrier d'achèvement du Camp Nou alors que des retards entravent le projet de stade.
Laporta fulmine alors que des retards dans l'obtention des permis retardent l'ouverture de la tribune nord
Laporta a publiquement exprimé son mécontentement face aux obstacles bureaucratiques qui ralentissent le retour du club à un Camp Nou pleinement opérationnel. Le projet de rénovation entrant dans une phase critique, la direction du club avait fixé le début de l'année 2026 comme date butoir pour la réouverture des sections clés du stade. Cependant, les formalités administratives ont ralenti les progrès, en particulier en ce qui concerne la tribune nord et la tribune 1957, ce qui a visiblement frustré les dirigeants du club.
S'adressant aux médias du club, Laporta n'a pas mâché ses mots concernant les délais non respectés. « C'est quelque chose qui me contrarie vraiment », a-t-il admis. « Il est évident que cette partie du stade est également terminée, la tribune nord. On nous dit que l'accès doit être amélioré, et nous y travaillons. »
Le nœud du problème réside dans le retard pris dans l'obtention des permis de sécurité indispensables. Le club avait prévu d'accueillir à nouveau les supporters dans ces zones spécifiques immédiatement après la trêve hivernale, mais ces plans ont désormais été reportés. « Le problème, c'est que tout devait être prêt pour la première semaine de janvier ; nous sommes maintenant en février et nous n'avons toujours pas reçu les permis pour la tribune nord et la tribune des supporters, la tribune 1957 », a expliqué Laporta. « Je suis déçu parce que nous devrions les avoir, mais nous avons appris que les choses avancent lentement. »
L'installation du toit oblige à ajuster la date d'achèvement prévue pour 2027.
Si l'accès aux tribunes est la préoccupation immédiate, le calendrier général du projet Espai Barca a également été mis à jour. La feuille de route initiale a dû faire l'objet d'ajustements inévitables pour un projet de construction de cette envergure. M. Laporta a précisé que si la majeure partie de la reconstruction interne du stade touche à sa fin, le couronnement du projet, à savoir le toit à 360 degrés, ne sera pas achevé avant 2027.
« Le stade devrait être terminé d'ici 2027 », a déclaré Laporta, offrant une prévision réaliste pour la livraison finale. « Tout devrait être terminé d'ici la fin 2026, puis le toit sera ajouté en 2027. »
Cette approche par étapes signifie que les supporters et les joueurs découvriront probablement le stade dans un état « presque achevé » pendant la majeure partie de la saison 2026-2027, les derniers éléments architecturaux étant ajoutés par la suite.
Le Barça exclut un retour à Montjuïc malgré les craintes d'un conflit d'horaires
L'installation du toit représente un véritable casse-tête logistique. Laporta a révélé que le levage et la fixation de la structure nécessiteront la fermeture du stade pendant une période prolongée. « Cela nécessite quatre mois d'inactivité dans le stade, et je pense que les travaux pourront être terminés d'ici la fin de 2027 », a-t-il précisé. « Mais cela ne concerne pas seulement le stade : il y a aussi le campus, les environs, les modifications à apporter... nous devons commencer dès maintenant. »
En règle générale, une fermeture de quatre mois nécessiterait un déménagement temporaire, ce qui fait craindre aux supporters un retour à l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuic. Ce stade temporaire, bien que fonctionnel, a été critiqué pour son atmosphère froide et son accès difficile, ce qui a entraîné une baisse de la fréquentation. Cependant, Laporta n'a pas tardé à rejeter les suggestions d'un retour à la colline olympique.
« Nous n'avons pas l'intention de retourner à Montjuïc, car cela peut être organisé en fonction des calendriers de la Liga et de la Ligue des champions, si nous nous qualifions », a-t-il assuré. « Je pense que cela peut être bien coordonné. »
Les recettes du stade sont essentielles au plan de relance économique du club
La situation économique fragile de Barcelone souligne l'urgence de mener à bien ce projet. Le retour à un stade d'une capacité de 105 000 places est un impératif financier. Les restrictions à Montjuic et la capacité partielle du Camp Nou ont limité les sources de revenus du club, et Laporta considère le stade achevé comme le moteur de la solvabilité future du club.
« Le retour économique du Spotify Camp Nou sera énorme », a souligné Laporta. « C'est notre principal vecteur de croissance des revenus. » Le président a souligné que le stade rénové est conçu pour être un centre commercial ouvert 365 jours par an, plutôt qu'un simple lieu où se déroulent des matchs de football deux fois par semaine.
« Il y aura des améliorations au niveau de la billetterie, de l'hospitalité et des espaces commerciaux qui généreront des revenus ; des activations de parrainage ; davantage d'événements mondiaux ; et des expériences plus personnalisées, ce qui nous permettra de générer beaucoup plus de revenus », a-t-il ajouté. « Nous voulons être en mesure de le mettre en œuvre dès que possible. Cela nous permettra de rembourser notre dette, d'investir dans le projet sportif pour être compétitifs et de consolider notre reprise économique. »
