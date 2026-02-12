Le président de l'Atlético envoie un message fort au FC Barcelone alors que les rumeurs vont bon train concernant le transfert de Julian Alvarez.

Alors que son avenir fait l'objet de débats, les performances d'Alvarez sur le terrain ont également été scrutées à la loupe. L'ancien joueur de Manchester City a connu un hiver difficile, n'ayant pas marqué le moindre but en Liga depuis novembre et affichant actuellement une série de 10 matchs sans marquer toutes compétitions confondues.

Ses difficultés lui ont valu des critiques dans la presse, au grand dam de l'entraîneur Simeone. Lorsqu'on lui a demandé si les supporters devaient encore croire en la capacité du joueur à mener l'attaque, Simeone a rétorqué le mois dernier : « Sérieusement ? Vous me posez vraiment cette question ? La vérité, c'est que Julian Alvarez parle pour lui-même, grâce à son nom, à son autorité et à la carrière qu'il s'est forgée, n'est-ce pas ? »

L'admiration de Simeone est évidente, tout comme celle du défenseur barcelonais Ronald Araujo, qui l'a publiquement félicité cette semaine en déclarant : « C'est un grand joueur ; pour moi, c'est l'un des meilleurs attaquants au monde. On voit tout de suite la qualité qu'il possède. »