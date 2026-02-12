Getty Images Sport
Le président de l'Atlético envoie un message fort au FC Barcelone alors que les rumeurs vont bon train concernant le transfert de Julian Alvarez.
Cerezo rejette le transfert à Barcelone
Ces dernières semaines, les spéculations allaient bon train selon lesquelles Barcelone aurait identifié Alvarez comme le candidat idéal pour prendre la relève de Lewandowski. L'avenir du vétéran polonais étant incertain au-delà de la saison actuelle et son 38e anniversaire approchant, des informations en Catalogne suggéraient que le Barça préparait un raid audacieux sur ses rivaux de la Liga. Cependant, le président de l'Atleti, Cerezo, s'est empressé de mettre fin à ces rumeurs.
S'adressant aux médias lors d'un événement à Madrid, le dirigeant de l'Atlético s'est montré catégorique lorsqu'il a été interrogé sur les rumeurs liant son numéro 19 à un transfert au Camp Nou. « Julian est un joueur sous contrat avec l'Atlético Madrid et il est heureux », a-t-il déclaré à la chaîne égyptienne Win Win. « Personne du Barça ne nous a officiellement contactés au sujet de son transfert, et c'est tout ce qu'il y a à dire. »
Alors que son avenir fait l'objet de débats, les performances d'Alvarez sur le terrain ont également été scrutées à la loupe. L'ancien joueur de Manchester City a connu un hiver difficile, n'ayant pas marqué le moindre but en Liga depuis novembre et affichant actuellement une série de 10 matchs sans marquer toutes compétitions confondues.
Ses difficultés lui ont valu des critiques dans la presse, au grand dam de l'entraîneur Simeone. Lorsqu'on lui a demandé si les supporters devaient encore croire en la capacité du joueur à mener l'attaque, Simeone a rétorqué le mois dernier : « Sérieusement ? Vous me posez vraiment cette question ? La vérité, c'est que Julian Alvarez parle pour lui-même, grâce à son nom, à son autorité et à la carrière qu'il s'est forgée, n'est-ce pas ? »
L'admiration de Simeone est évidente, tout comme celle du défenseur barcelonais Ronald Araujo, qui l'a publiquement félicité cette semaine en déclarant : « C'est un grand joueur ; pour moi, c'est l'un des meilleurs attaquants au monde. On voit tout de suite la qualité qu'il possède. »
La quête d'un nouveau numéro 9 pour Barcelone
L'intérêt de Barcelone pour Alvarez est né d'une nécessité. Alors que Lewandowski approche de la fin de son illustre carrière au sein du club, les Blaugrana recherchent activement sur le marché un remplaçant de classe mondiale capable de mener l'attaque pendant les années à venir. Alvarez, avec son style de jeu très pressant, ses capacités techniques et ses performances éprouvées au plus haut niveau, est considéré par le directeur sportif Deco comme le profil idéal pour le système du Barça.
Cependant, la réalité financière rend un accord presque impossible. Les contraintes économiques de Barcelone restent un obstacle important, et le club devra probablement procéder à des ventes substantielles pour financer le transfert d'un joueur de la valeur d'Alvarez.
La situation contractuelle crée une barrière infranchissable
Le plus grand obstacle pour tout prétendant potentiel est peut-être la situation contractuelle d'Alvarez. L'attaquant est lié aux Colchoneros jusqu'en juin 2030, après avoir signé un contrat de six ans à son arrivée. L'accord comprend une clause libératoire qui s'élèverait à environ 500 millions d'euros, ce qui protège efficacement l'Atlético contre les offres hostiles.
Même si l'Atlético était disposé à négocier, ce qui n'est pas le cas selon Cerezo, les rapports suggèrent qu'il exigerait un montant initial bien supérieur à 100 millions d'euros. Pour une équipe de Barcelone qui doit encore respecter les règles strictes de la Liga en matière de plafond salarial, un tel montant est probablement prohibitif. Pour l'instant, Alvarez reste le visage de l'avenir de l'Atlético, et Cerezo est déterminé à ce qu'il en reste ainsi.
