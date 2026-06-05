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Jochen Tittmar

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« Le pouce déjà baissé » : Max Eberl risque-t-il un départ précoce du FC Bayern Munich ?

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Malgré des transferts de haut niveau qui ont récemment illustré son travail au FC Bayern Munich, Max Eberl voit son poste fortement menacé. Selon le podcast « Bayern-Insider » de Bild, le directeur sportif pourrait être contraint de quitter ses fonctions dès le mois d’août.

Ces agitations s'expliquent par la réunion du conseil de surveillance prévue en août prochain, qui pourrait bien être décisive pour l'avenir d'Eberl. Selon le podcast, « l'un ou l'autre membre » de la plus haute instance du FC Bayern aurait déjà « tiré un trait » sur la prolongation du contrat d'Eberl.

  • Les dirigeants ont accordé à Eberl un sursis : il peut, pour l’instant, continuer à exercer ses fonctions. Selon le magazine Sport Bild, il est autorisé à « travailler sereinement » jusqu’à la réunion décisive.

    Toutefois, si le vote de la direction s’avère négatif, ses jours à Munich seront sans doute comptés, malgré un contrat courant jusqu’en 2027. Dans le milieu, on estime qu’il est quasi impossible pour un directeur sportif de gérer les affaires courantes sans assurance sur son avenir. 

    Selon l’expert, il serait « peu réaliste » que le FC Bayern entame la saison 2026/27 avec un directeur sportif dont le contrat n’est pas prolongé. Il conclut : « Je ne vois pas comment cela pourrait fonctionner. Ce serait étrange de laisser le directeur sportif travailler alors que tout le monde sait qu’il partira bientôt. »

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  • Hoeneß & Eberl 2026getty

    Selon les observateurs, Hoeneß pourrait jouer un rôle décisif et « faire pencher la balance » en faveur d’Eberl.

    Le président d’honneur Uli Hoeneß pourrait de nouveau « faire pencher la balance ». Sans le soutien du patron, Eberl ne pourra vraisemblablement pas conserver son poste. Pour y parvenir, il devra donc « se battre de toutes ses forces ».

    Déterminé à conserver son poste, le dirigeant a déjà manifesté son intention de ne pas abdiquer sans lutter. Pour faire basculer l’opinion des membres du conseil de surveillance, il sait qu’il doit rapidement produire des résultats sportifs tangibles. D’après les observateurs, Max Eberl est donc passé en « mode combat » pour sécuriser son avenir au FC Bayern.

  • Eberl met en avant des transferts très réussis

    Il met en avant ses succès sur le marché des transferts, qui ont considérablement renforcé la qualité de l’effectif munichois. Lors d’une réunion en février, il aurait notamment mis en lumière les recrutements de Michael Olise et de Luis Diaz, intervenus sous son mandat au sein du club le plus titré d’Allemagne. 

    Reste à savoir si ces coups de maître suffiront à convaincre durablement les sceptiques du conseil de surveillance et à écarter l’élimination qui plane en août, l’une des grandes inconnues de l’été footballistique munichois.

  • Harry KaneGetty Images

    Les transferts record du FC Bayern Munich

    JoueursPosteRecruté parAnnéeTransfert
    Harry KaneAttaquantTottenham Hotspur202395 millions d’euros
    Lucas HernandezDéfenseAtlético Madrid201980 millions d’euros
    Luis DíazAttaqueLiverpool FC202570 millions d’euros
    Matthijs de Ligt, défense.DéfenseJuventus202267 millions d’euros
    Michael OliseAttaqueCrystal Palace202453 millions d’euros