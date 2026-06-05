Les dirigeants ont accordé à Eberl un sursis : il peut, pour l’instant, continuer à exercer ses fonctions. Selon le magazine Sport Bild, il est autorisé à « travailler sereinement » jusqu’à la réunion décisive.

Toutefois, si le vote de la direction s’avère négatif, ses jours à Munich seront sans doute comptés, malgré un contrat courant jusqu’en 2027. Dans le milieu, on estime qu’il est quasi impossible pour un directeur sportif de gérer les affaires courantes sans assurance sur son avenir.

Selon l’expert, il serait « peu réaliste » que le FC Bayern entame la saison 2026/27 avec un directeur sportif dont le contrat n’est pas prolongé. Il conclut : « Je ne vois pas comment cela pourrait fonctionner. Ce serait étrange de laisser le directeur sportif travailler alors que tout le monde sait qu’il partira bientôt. »