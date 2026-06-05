Ces agitations s'expliquent par la réunion du conseil de surveillance prévue en août prochain, qui pourrait bien être décisive pour l'avenir d'Eberl. Selon le podcast, « l'un ou l'autre membre » de la plus haute instance du FC Bayern aurait déjà « tiré un trait » sur la prolongation du contrat d'Eberl.
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« Le pouce déjà baissé » : Max Eberl risque-t-il un départ précoce du FC Bayern Munich ?
Les dirigeants ont accordé à Eberl un sursis : il peut, pour l’instant, continuer à exercer ses fonctions. Selon le magazine Sport Bild, il est autorisé à « travailler sereinement » jusqu’à la réunion décisive.
Toutefois, si le vote de la direction s’avère négatif, ses jours à Munich seront sans doute comptés, malgré un contrat courant jusqu’en 2027. Dans le milieu, on estime qu’il est quasi impossible pour un directeur sportif de gérer les affaires courantes sans assurance sur son avenir.
Selon l’expert, il serait « peu réaliste » que le FC Bayern entame la saison 2026/27 avec un directeur sportif dont le contrat n’est pas prolongé. Il conclut : « Je ne vois pas comment cela pourrait fonctionner. Ce serait étrange de laisser le directeur sportif travailler alors que tout le monde sait qu’il partira bientôt. »
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Selon les observateurs, Hoeneß pourrait jouer un rôle décisif et « faire pencher la balance » en faveur d’Eberl.
Le président d’honneur Uli Hoeneß pourrait de nouveau « faire pencher la balance ». Sans le soutien du patron, Eberl ne pourra vraisemblablement pas conserver son poste. Pour y parvenir, il devra donc « se battre de toutes ses forces ».
Déterminé à conserver son poste, le dirigeant a déjà manifesté son intention de ne pas abdiquer sans lutter. Pour faire basculer l’opinion des membres du conseil de surveillance, il sait qu’il doit rapidement produire des résultats sportifs tangibles. D’après les observateurs, Max Eberl est donc passé en « mode combat » pour sécuriser son avenir au FC Bayern.
Eberl met en avant des transferts très réussis
Il met en avant ses succès sur le marché des transferts, qui ont considérablement renforcé la qualité de l’effectif munichois. Lors d’une réunion en février, il aurait notamment mis en lumière les recrutements de Michael Olise et de Luis Diaz, intervenus sous son mandat au sein du club le plus titré d’Allemagne.
Reste à savoir si ces coups de maître suffiront à convaincre durablement les sceptiques du conseil de surveillance et à écarter l’élimination qui plane en août, l’une des grandes inconnues de l’été footballistique munichois.
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Les transferts record du FC Bayern Munich
Joueurs Poste Recruté par Année Transfert Harry Kane Attaquant Tottenham Hotspur 2023 95 millions d’euros Lucas Hernandez Défense Atlético Madrid 2019 80 millions d’euros Luis Díaz Attaque Liverpool FC 2025 70 millions d’euros Matthijs de Ligt, défense. Défense Juventus 2022 67 millions d’euros Michael Olise Attaque Crystal Palace 2024 53 millions d’euros