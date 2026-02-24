Le Portugal revoit son match amical contre le Mexique après une alerte sécuritaire, mais le match n'est pas menacé pour l'instant

Les autorités mexicaines ont déclenché des alertes d'urgence dans plus de 20 États à partir du dimanche 22 février, après l'arrestation d'un individu soupçonné d'être lié au crime organisé, ce qui a suscité des inquiétudes en matière de sécurité dans plusieurs régions. Bien que la situation ait attiré l'attention internationale, certaines sources indiquent que, pour l'instant, le match amical reste prévu.

« Les récents développements nécessitent une évaluation continue des conditions liées au voyage de la délégation », a déclaré la FPF, ajoutant que la coordination avec le gouvernement portugais sera déterminante dans toute décision éventuelle. La fédération a également indiqué qu'elle restait en contact régulier avec la Fédération mexicaine de football et a souligné la solide relation institutionnelle entre les deux organisations.