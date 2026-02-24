Getty Images Sport
Le Portugal revoit son match amical contre le Mexique après une alerte sécuritaire, mais le match n'est pas menacé pour l'instant
Le Portugal réévalue le match amical contre le Mexique
Dans une déclaration publique, la FPF a déclaré qu'elle suivait de près l'évolution de la situation et évaluait les conditions entourant le déplacement de la délégation. La fédération a souligné que l'évolution de la situation nécessitait une évaluation continue avant que toute décision finale ne soit prise.
Les alertes de sécurité déclenchent une révision
Les autorités mexicaines ont déclenché des alertes d'urgence dans plus de 20 États à partir du dimanche 22 février, après l'arrestation d'un individu soupçonné d'être lié au crime organisé, ce qui a suscité des inquiétudes en matière de sécurité dans plusieurs régions. Bien que la situation ait attiré l'attention internationale, certaines sources indiquent que, pour l'instant, le match amical reste prévu.
« Les récents développements nécessitent une évaluation continue des conditions liées au voyage de la délégation », a déclaré la FPF, ajoutant que la coordination avec le gouvernement portugais sera déterminante dans toute décision éventuelle. La fédération a également indiqué qu'elle restait en contact régulier avec la Fédération mexicaine de football et a souligné la solide relation institutionnelle entre les deux organisations.
Match actuellement sans risque
Le Portugal a clairement indiqué que la sécurité des joueurs et du personnel serait le critère déterminant pour toutes les prochaines étapes.
« La sécurité des joueurs, du staff technique, du personnel et des supporters est notre priorité absolue », indique le communiqué, soulignant que les considérations sécuritaires détermineront en fin de compte si le match se déroulera comme prévu.
Pour l'instant, le Portugal devrait encore aligner son équipe au complet.
Avant que les problèmes de sécurité ne surviennent, le Portugal avait l'intention de se rendre au Mexique avec une équipe au complet dans le cadre de sa préparation pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, selon ESPN.
