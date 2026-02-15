Getty
Le plan de l'Argentine pour neutraliser Lamine Yamal lors de la Finalissima dévoilé avant le choc contre l'équipe de Lionel Messi
Le plan de Scaloni pour contenir Yamal
L'Argentine est la tenante du titre après avoir battu l'Italie à Wembley en 2022 grâce à des buts de Lautaro Martinez, Angel Di Maria et Paulo Dybala, qui ont permis à l'Albiceleste de s'imposer 3-0. L'édition 2026, qui devait initialement avoir lieu l'année dernière, se déroulera désormais en mars au Qatar.
L'attention s'est rapidement portée sur la manière dont l'Argentine allait contenir Lamine Yamal, l'ailier adolescent déjà considéré comme l'un des meilleurs du football mondial. Yamal a remporté le Trophée Kopa 2025 lors de la cérémonie du Ballon d'Or en octobre et a terminé deuxième derrière Ousmane Dembélé pour le prix principal après la victoire du PSG en Ligue des champions contre l'Inter en mai dernier.
Cependant, selon DobleAmarilla, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a déjà un plan pour contenir le magicien espagnol. La publication suggère que Scaloni alignera un milieu de terrain travailleur qui descendra constamment pour couvrir l'arrière gauche argentin.
En théorie, cela créera une situation « 2 contre 1 », qui limitera l'influence de Yamal sur le flanc droit. Le joueur de 18 ans est régulièrement pris pour cible par les défenseurs de la Liga, mais cela ne l'a pas empêché de marquer 10 buts et de fournir 8 passes décisives, alors que les champions en titre tentent de devancer le Real Madrid pour la première place de la Liga cette saison.
Barcelone cherche à rebondir après sa défaite contre l'Atlético
Yamal espère ajouter à ce total lorsque Barcelone se rendra à Gérone lundi soir. Les Blaugrana ont été détrônés de la première place de la Liga après la victoire facile 4-1 du Real Madrid sur la Real Sociedad samedi soir.
Une victoire de Barcelone permettrait à l'équipe de Hansi Flick de reprendre la tête du classement, et l'entraîneur allemand attendra une réaction immédiate de ses joueurs après la défaite cuisante de Barcelone face à l'Atlético Madrid en Copa Del Rey en milieu de semaine.
L'Atleti menait déjà de quatre buts à la mi-temps, les Colchoneros ayant littéralement démoli Barcelone. Eric Garcia a marqué un but contre son camp en début de match, avant qu'Antoine Griezmann, Ademola Lookman et Julian Alvarez ne permettent au géant madrilène de mener 4-0 à la pause.
Le défenseur central Garcia a été expulsé en fin de match, laissant Barcelone dans une situation presque impossible pour le match retour de la semaine prochaine au Spotify Camp Nou.
Le Barça a reçu une leçon de l'Atleti, admet Flick
Avant le match de lundi, Flick a déclaré aux journalistes : « Les 45 premières minutes n'étaient pas bonnes. Nous n'avions pas l'attitude nécessaire pour être compétitifs dans cette situation. Dans chaque duel, chaque situation de un contre un, ils étaient bien meilleurs, (plus) dynamiques - c'est ce que j'attends de l'équipe. »
Le coach du FC Barcelone a soutenu ses joueurs pour qu'ils rebondissent et se battent pour remporter des titres, mais il a souligné l'importance d'une performance collective unifiée à l'avenir.
« Lorsque nous jouons en équipe, que tout le monde se donne à 100 %, nous avons une qualité énorme », a poursuivi Flick. « Les défaites, ça arrive, mais l'important, c'est la façon dont on réagit. C'est cette réaction que je veux voir demain. »
Ces commentaires font suite à l'aveu de Flick selon lequel son équipe de Barcelone a reçu une leçon de l'Atlético. « Nous n'avons pas très bien joué en équipe en première mi-temps », a déclaré Flick après la lourde défaite. « Il y avait trop de distance entre les joueurs. Nous n'avons pas mis la pression comme nous le voulions. Au cours des 45 premières minutes, voire plus, nous avons reçu une leçon. Parfois, c'est une bonne chose au bon moment. Peut-être qu'aujourd'hui était le bon moment.
Je suis toujours fier de mon équipe, peut-être pas aujourd'hui pendant les 45 premières minutes, mais sur l'ensemble de la saison. Quand on voit le nombre de blessures que nous avons eues toute la saison, comment nous nous sommes adaptés... Aujourd'hui, c'était une lourde défaite, mais je suis fier de mon équipe. Nous reviendrons. Nous devons repartir de zéro [à chaque match].
Quand on regarde les joueurs de l'Atlético, ils avaient plus de volonté, plus d'envie. Et c'est ce que j'attends dès la première minute. Nous n'avons pas montré cela en première mi-temps. Nous avons le match retour. Nous nous battrons pour cela. Si nous sommes capables de gagner chaque mi-temps 2-0, c'est notre objectif. Nous avons besoin de nos fans au Camp Nou et nous verrons ce qui se passera. »
Quelle est la prochaine étape pour Barcelone ?
Après son déplacement à Gérone lundi, Barcelone enchaînera avec deux matchs consécutifs à domicile contre Levante et Villarreal, dans l'espoir de conserver son titre de champion de Liga.
