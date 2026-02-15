Le plan de l'Argentine pour neutraliser Lamine Yamal lors de la Finalissima dévoilé avant le choc contre l'équipe de Lionel Messi

L'Argentine est la tenante du titre après avoir battu l'Italie à Wembley en 2022 grâce à des buts de Lautaro Martinez, Angel Di Maria et Paulo Dybala, qui ont permis à l'Albiceleste de s'imposer 3-0. L'édition 2026, qui devait initialement avoir lieu l'année dernière, se déroulera désormais en mars au Qatar.

L'attention s'est rapidement portée sur la manière dont l'Argentine allait contenir Lamine Yamal, l'ailier adolescent déjà considéré comme l'un des meilleurs du football mondial. Yamal a remporté le Trophée Kopa 2025 lors de la cérémonie du Ballon d'Or en octobre et a terminé deuxième derrière Ousmane Dembélé pour le prix principal après la victoire du PSG en Ligue des champions contre l'Inter en mai dernier.

Cependant, selon DobleAmarilla, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a déjà un plan pour contenir le magicien espagnol. La publication suggère que Scaloni alignera un milieu de terrain travailleur qui descendra constamment pour couvrir l'arrière gauche argentin.

En théorie, cela créera une situation « 2 contre 1 », qui limitera l'influence de Yamal sur le flanc droit. Le joueur de 18 ans est régulièrement pris pour cible par les défenseurs de la Liga, mais cela ne l'a pas empêché de marquer 10 buts et de fournir 8 passes décisives, alors que les champions en titre tentent de devancer le Real Madrid pour la première place de la Liga cette saison.