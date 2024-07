Le pénalty sifflé pour Harry Kane et l'Angleterre était-il valable ?

La décision controversée d'accorder un penalty à l'Angleterre lors de la première mi-temps de sa demi-finale contre les Pays-Bas était-elle la bonne ?

L'Angleterre est en finale de l'Euro pour la deuxième fois d'affilée. Les Three Lions ont rejoint l'Espagne pour le rendez-vous de dimanche prochain à Munich en disposant des Pays-Bas ce mercredi à Dortmund (2-1).

Le succès des Three Lions a été cependant glané dans la douleur et surtout avec une grosse polémique. Leur but de 1-1 fait objet de vives discussions, y compris Outre-Manche. Le pénalty qui a été transformé par Harry Kane a été obtenu de manière très discutable. Aux yeux des Bataves, il était même extrêmement sévère.