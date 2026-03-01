Getty
Le patron du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, envoie un message fort concernant Rodrygo alors que des rumeurs circulent sur son départ cet été
Rodrygo reste imperturbable face aux rumeurs
Arbeloa s'est empressé de rejeter toute suggestion selon laquelle l'ancienne starlette de Santos serait surnuméraire au Bernabeu, d'autant plus que plusieurs géants de la Premier League seraient intéressés par sa signature avant le mercato estival. Cette défense passionnée intervient alors que l'avenir à long terme de Rodrygo au Real Madrid continue d'être remis en question, des rumeurs de départ refaisant surface à chaque période de transfert, comme on pouvait s'y attendre.
Cependant, l'attaquant brésilien insiste sur le fait qu'il reste totalement indifférent à ces rumeurs incessantes. « J'y suis habitué ; chaque année, on dit que je pars », a révélé Rodrygo en évoquant les spéculations incessantes tout au long de l'année 2025. « Pendant la période des transferts, chaque semaine, j'étais dans une équipe différente. J'ai même plaisanté avec mes parents et mes amis en leur disant : « Regardez, aujourd'hui je suis dans celle-ci, demain je serai dans celle-là. » Chaque semaine, j'étais dans une équipe différente, mais, comme je l'ai dit, j'étais très calme mentalement et cela ne m'affectait pas du tout. Je continuerai à donner le meilleur de moi-même chaque jour où je porterai ce maillot. »
Rodrygo prêt pour le choc contre Getafe
Arbeloa se réjouit de pouvoir compter à nouveau sur Rodrygo pour le match décisif de lundi contre Getafe. En l'absence de l'attaquant vedette Kylian Mbappé, le tacticien espagnol compte sur le retour du Brésilien pour changer la donne, saluant l'immense polyvalence qu'il apporte dans le dernier tiers. S'adressant aux médias avant le match, le coach a déclaré : « Rodrygo doit être très important. Il l'était avant sa blessure et il peut être un joueur fondamental et décisif. Il démontre ses qualités au Real Madrid depuis de nombreuses années.
À droite, à gauche, en attaque... dans les trois positions offensives, il peut nous apporter ce qu'il a, beaucoup de qualité, une bonne vision du jeu, une présence dans la surface. C'est un joueur très complet, très difficile à défendre », a ajouté Arbeloa. « Il nous offre de nombreuses possibilités et je tenais vraiment à ce qu'il revienne pour qu'il accumule du temps de jeu et gagne en importance dans l'équipe. »
Flexibilité tactique et forme de Vinicius Junior
Le patron des Blancos a souligné que son dispositif tactique était conçu pour s'adapter aux talents uniques de son effectif plutôt que d'imposer un système rigide aux joueurs. Il a insisté sur le fait que ses décisions étaient toujours basées sur les exigences spécifiques du match et qu'il veillait à ce que tous les attaquants de haut niveau aient leur place dans sa rotation lorsqu'ils étaient en forme et disponibles.
Arbeloa a ajouté : « L'avantage, c'est que les différentes capacités et conditions des joueurs nous apportent des choses différentes. Lorsque vous effectuez des changements, vous ne remplacez pas un joueur parce qu'il est mauvais, mais parce que vous voulez autre chose. Le retour de Rodrygo va apporter beaucoup de choses à différents postes et, à chacun d'entre eux, il est différent de ce que nous avons. »
Il a également profité de l'occasion pour féliciter Vinicius Junior, tout en refusant de s'attribuer le mérite de la récente série de succès de l'ailier : « Je ne sais pas si j'ai touché une corde sensible ; le mérite revient à Vinicius, qui est un footballeur fantastique. Mon seul mérite est de lui avoir donné beaucoup de confiance et d'affection. »
Un match à la fois pour Arbeloa
Le calendrier pour le reste de la saison s'annonce difficile, avec un huitième de finale de Ligue des champions alléchant contre Manchester City qui se profile à l'horizon. Alors que les supporters s'enthousiasment déjà pour la bataille imminente contre les hommes de Pep Guardiola, Arbeloa reste concentré sur les obstacles nationaux immédiats, à commencer par les matchs de Liga contre Getafe et Celta Vigo.
Il a déclaré : « Nous savons à quel point notre adversaire est coriace, avec un entraîneur qui tire toujours le meilleur de ses joueurs. C'est un adversaire très difficile, capable de rendre les matchs très serrés et de vous forcer à jouer votre propre jeu. Nous devons être très concentrés. Nous avons vraiment hâte de jouer à domicile devant nos fans et de remporter les trois points. »
