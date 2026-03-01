Le patron du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, envoie un message fort concernant Rodrygo alors que des rumeurs circulent sur son départ cet été

Le patron des Blancos a souligné que son dispositif tactique était conçu pour s'adapter aux talents uniques de son effectif plutôt que d'imposer un système rigide aux joueurs. Il a insisté sur le fait que ses décisions étaient toujours basées sur les exigences spécifiques du match et qu'il veillait à ce que tous les attaquants de haut niveau aient leur place dans sa rotation lorsqu'ils étaient en forme et disponibles.

Arbeloa a ajouté : « L'avantage, c'est que les différentes capacités et conditions des joueurs nous apportent des choses différentes. Lorsque vous effectuez des changements, vous ne remplacez pas un joueur parce qu'il est mauvais, mais parce que vous voulez autre chose. Le retour de Rodrygo va apporter beaucoup de choses à différents postes et, à chacun d'entre eux, il est différent de ce que nous avons. »

Il a également profité de l'occasion pour féliciter Vinicius Junior, tout en refusant de s'attribuer le mérite de la récente série de succès de l'ailier : « Je ne sais pas si j'ai touché une corde sensible ; le mérite revient à Vinicius, qui est un footballeur fantastique. Mon seul mérite est de lui avoir donné beaucoup de confiance et d'affection. »