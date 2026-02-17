Le patron du Benfica, José Mourinho, pointe du doigt Vinicius Jr alors que les accusations de racisme contre la star du Real Madrid éclipsent complètement les barrages de la Ligue des champions

Mourinho a été expulsé en fin de match pour contestation, mais cela ne l'a pas empêché de s'en prendre à Vinicius dans ses interviews d'après-match. L'icône portugaise a défendu son club, suggérant que ses membres sont tout sauf racistes, et affirmant que ce genre de problèmes survient dans tous les stades où joue la star madrilène.

S'adressant à Amazon Prime, il a déclaré : « Il y a quelque chose qui ne va pas, car cela se produit dans tous les stades. Dans les stades où Vinicius joue, il se passe toujours quelque chose. Écoutez, je dis que ce furent 50 bonnes minutes de football. Je pense que des millions de personnes regardaient le match à travers le monde : un but incroyable, puis fin du match.

J'ai vu deux choses complètement différentes. Je veux rester indépendant et je ne fais aucun commentaire à ce sujet. C'est exactement ce que je lui ai dit [à Vinícius].

Je lui ai dit [à Vinicius] : quand tu marques un but comme ça, tu te contentes de célébrer et de revenir sur le terrain. Quand il parlait de racisme, je lui ai dit que la plus grande personnalité [Eusebio] de l'histoire de ce club était noire.

Ce club est tout sauf raciste. S'il avait quelque chose en tête à ce sujet, c'était au Benfica. Ils [Vinicius et Gianluca Prestianni] m'ont dit des choses différentes. Mais je ne crois ni à l'un ni à l'autre. Je veux être indépendant.

Ces talents sont capables de faire de belles choses, mais malheureusement, il [Vinicius Junior] n'était pas seulement heureux d'avoir marqué ce but incroyable.

Quand on marque un but comme celui-là, on le célèbre de manière respectueuse. »