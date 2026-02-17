Goal.com
Le patron du Benfica, José Mourinho, pointe du doigt Vinicius Jr alors que les accusations de racisme contre la star du Real Madrid éclipsent complètement les barrages de la Ligue des champions

José Mourinho a déclaré de manière sensationnelle que Benfica « ne pouvait pas être un club raciste » après que la star du Real Madrid Vinicius Junior ait accusé l'un de ses joueurs d'insultes lors de la victoire 1-0 des Merengues contre l'équipe portugaise lors des barrages de la Ligue des champions. Au contraire, l'ancien entraîneur du club espagnol a affirmé que l'international brésilien avait provoqué le chaos mardi soir à Lisbonne.

  • Le chaos s'installe alors que le match est interrompu à Lisbonne

    La victoire 1-0 du Real Madrid contre Benfica a été interrompue pendant 10 minutes en deuxième mi-temps après que Vinicius ait ouvert le score. Après avoir envoyé un superbe tir enroulé dans la lucarne, le joueur de 25 ans s'est précipité pour célébrer devant les supporters locaux, provoquant les huées des tribunes. Avant la reprise du match, le milieu de terrain des Eagles, Gianluca Prestianni, s'est approché de l'ailier sur la ligne médiane, avant de lever son maillot pour se couvrir la bouche et dire quelque chose, provoquant une réaction furieuse de la part de Vinicius et Kylian Mbappé.

    Après avoir protesté auprès de l'arbitre, le protocole antiracisme de la FIFA a été déclenché et le match a été interrompu. Vinicius a quitté le terrain, s'adressant à l'entraîneur Alvaro Arbeloa et à Mourinho sur le chemin du banc de touche. Le match a finalement repris et Madrid a remporté la victoire, prenant l'avantage avant le match retour.

    « Cela arrive dans tous les stades. »

    Mourinho a été expulsé en fin de match pour contestation, mais cela ne l'a pas empêché de s'en prendre à Vinicius dans ses interviews d'après-match. L'icône portugaise a défendu son club, suggérant que ses membres sont tout sauf racistes, et affirmant que ce genre de problèmes survient dans tous les stades où joue la star madrilène.

    S'adressant à Amazon Prime, il a déclaré : « Il y a quelque chose qui ne va pas, car cela se produit dans tous les stades. Dans les stades où Vinicius joue, il se passe toujours quelque chose. Écoutez, je dis que ce furent 50 bonnes minutes de football. Je pense que des millions de personnes regardaient le match à travers le monde : un but incroyable, puis fin du match.

    J'ai vu deux choses complètement différentes. Je veux rester indépendant et je ne fais aucun commentaire à ce sujet. C'est exactement ce que je lui ai dit [à Vinícius].

    Je lui ai dit [à Vinicius] : quand tu marques un but comme ça, tu te contentes de célébrer et de revenir sur le terrain. Quand il parlait de racisme, je lui ai dit que la plus grande personnalité [Eusebio] de l'histoire de ce club était noire.

    Ce club est tout sauf raciste. S'il avait quelque chose en tête à ce sujet, c'était au Benfica. Ils [Vinicius et Gianluca Prestianni] m'ont dit des choses différentes. Mais je ne crois ni à l'un ni à l'autre. Je veux être indépendant.

    Ces talents sont capables de faire de belles choses, mais malheureusement, il [Vinicius Junior] n'était pas seulement heureux d'avoir marqué ce but incroyable.

    Quand on marque un but comme celui-là, on le célèbre de manière respectueuse. »

  • Vinicius soutenu par ses coéquipiers du Real Madrid

    Alors que Mourinho n'avait aucune sympathie pour son ancien club ou le joueur, beaucoup de gens ont pris la défense de Vinicius. Trent Alexander-Arnold a salué la résilience mentale de l'attaquant, déclarant : « Je ne sais pas s'il [Vinicius Junior] a dû être persuadé ou non [de revenir sur le terrain]. Je pense qu'il voulait continuer. Il a un mental très fort. Il a déjà été confronté à ce genre de situation plusieurs fois au cours de sa carrière et il l'a très bien gérée. L'ambiance était hostile, passionnée et clairement contrariée par la façon dont Vini a célébré son but. Je ne sais pas exactement ce qui les a mis dans cet état. En tant qu'équipe et en tant que joueurs, nous sommes habitués à ce genre d'ambiance hostile. J'espère que justice sera faite, quoi qu'il arrive. »

    L'entraîneur principal Arbeloa a ajouté : « Il faut poser la question aux joueurs du Benfica, ce n'est pas à moi de répondre. Je pense que tout le monde a vu ce qui s'est passé. Ce que Vini a dit n'a pas d'importance. Que puis-je dire ? Bien sûr, nous devons lutter contre ce type d'attitude. Si nous ne nous respectons pas les uns les autres, c'est un problème. »

    Et ensuite ?

    Alexander-Arnold a confirmé qu'une enquête était en cours, ce qui signifie qu'il ne pouvait pas s'exprimer pleinement sur le sujet. Vinicius Junior n'a pas encore fait de déclaration, mais ce chaos a sans aucun doute éclipsé la belle performance de Madrid, qui cherche à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

0