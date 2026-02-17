Le patron du Benfica, José Mourinho, pointe du doigt Vinicius Jr alors que les accusations de racisme contre la star du Real Madrid éclipsent complètement les barrages de la Ligue des champions

La victoire 1-0 du Real Madrid contre Benfica a été interrompue pendant 10 minutes en deuxième mi-temps après que Vinicius ait ouvert le score. Après avoir envoyé un superbe tir enroulé dans la lucarne, le joueur de 25 ans s'est précipité pour célébrer devant les supporters locaux, provoquant les huées des tribunes. Avant la reprise du match, le milieu de terrain des Eagles, Gianluca Prestianni, s'est approché de l'ailier sur la ligne médiane, avant de lever son maillot pour se couvrir la bouche et dire quelque chose, provoquant une réaction furieuse de la part de Vinicius et Kylian Mbappé.
Après avoir protesté auprès de l'arbitre, le protocole antiracisme de la FIFA a été déclenché et le match a été interrompu. Vinicius a quitté le terrain, s'adressant à l'entraîneur Alvaro Arbeloa et à Mourinho sur le chemin du banc de touche. Le match a finalement repris et Madrid a remporté la victoire, prenant l'avantage avant le match retour.