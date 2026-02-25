Le patron de Preston affirme que la visite de Snoop Dogg a laissé une odeur de cannabis dans le tunnel de Swansea

Malgré le battage médiatique autour de la star de « Gin and Juice », Heckingbottom est resté largement imperturbable face à cette distraction, à l'exception d'un détail olfactif notable. Le manager de Preston a minimisé l'impact de la visite du rappeur avant le match sur la performance de son équipe, suggérant que le bruit et le spectacle n'étaient rien que ses joueurs n'avaient déjà rencontré dans d'autres stades animés plus tôt dans la saison. Cependant, il n'a pas pu s'empêcher de commenter l'arôme unique qui l'a accueilli alors que les deux équipes se préparaient à s'affronter sur le terrain.

S'adressant aux médias après le match nul 1-1, Heckingbottom a déclaré avec humour : « La seule chose que j'ai remarquée de différent, c'est l'odeur de cannabis dans le tunnel avant le match. Ce n'est différent que pour les gens qui viennent ici chaque semaine, n'est-ce pas ? Nous ne jouons pas à Swansea chaque semaine, donc pour nous, ce n'est pas différent. Nous sommes allés à Ipswich l'autre semaine, ils étaient là, leurs supporters étaient là, et il y avait du bruit pendant tout le match. J'ai eu l'impression que nous avons réussi à faire taire tout le monde ici jusqu'à la fin. »