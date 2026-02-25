Getty Images Sport
Le patron de Preston affirme que la visite de Snoop Dogg a laissé une odeur de cannabis dans le tunnel de Swansea
Un changement dans l'air : l'évaluation impertinente de Heckingbottom sur Snoop
Après le coup de sifflet final du match nul 1-1 entre Swansea et Preston mardi dans le championnat anglais, l'entraîneur de l'équipe visiteuse, Paul Heckingbottom, n'a pas tardé à se moquer de la présence inhabituelle de la superstar mondiale. Connu pour son penchant public pour certaines substances illicites, l'arrivée de Snoop a apparemment entraîné un changement dans la qualité de l'air près des vestiaires. Au sujet du spectacle d'avant-match et du changement général d'ambiance dans le stade, le manager de Preston a livré une évaluation impertinente de l'environnement qui n'a laissé que peu de place à l'imagination de ceux qui connaissent bien l'image de marque personnelle du rappeur.
La révélation cinglante de Heckingbottom dans le tunnel
Malgré le battage médiatique autour de la star de « Gin and Juice », Heckingbottom est resté largement imperturbable face à cette distraction, à l'exception d'un détail olfactif notable. Le manager de Preston a minimisé l'impact de la visite du rappeur avant le match sur la performance de son équipe, suggérant que le bruit et le spectacle n'étaient rien que ses joueurs n'avaient déjà rencontré dans d'autres stades animés plus tôt dans la saison. Cependant, il n'a pas pu s'empêcher de commenter l'arôme unique qui l'a accueilli alors que les deux équipes se préparaient à s'affronter sur le terrain.
S'adressant aux médias après le match nul 1-1, Heckingbottom a déclaré avec humour : « La seule chose que j'ai remarquée de différent, c'est l'odeur de cannabis dans le tunnel avant le match. Ce n'est différent que pour les gens qui viennent ici chaque semaine, n'est-ce pas ? Nous ne jouons pas à Swansea chaque semaine, donc pour nous, ce n'est pas différent. Nous sommes allés à Ipswich l'autre semaine, ils étaient là, leurs supporters étaient là, et il y avait du bruit pendant tout le match. J'ai eu l'impression que nous avons réussi à faire taire tout le monde ici jusqu'à la fin. »
Snoop Dogg reçoit un traitement royal
Le voyage de Snoop Dogg au Swansea.com Stadium a fait suite à sa participation très médiatisée aux Jeux olympiques d'hiver, et le club s'est assuré que sa première visite soit mémorable. Arrivé près de trois heures avant le coup d'envoi, l'artiste américain a demandé aux fans de prendre place tôt dans les tribunes afin de pouvoir coordonner leur spectacle de serviettes tournoyantes. Il a fait son entrée sur le terrain en passant sous une haie d'honneur composée de 20 jeunes qui représenteront le Pays de Galles lors de la Coupe du monde des enfants des rues 2026, assumant pleinement son rôle au sein de la hiérarchie du club gallois.
Vêtu des couleurs traditionnelles blanches du club, avec l'écusson de Swansea brodé sur sa veste, Snoop a effectué un tour d'honneur au son d'une musique rock retentissante. Le rappeur a été vu en train d'embrasser Cyril the Swan, la mascotte du club, et d'interagir avec les 20 233 supporters présents. Sa présence a semblé donner un coup de fouet à l'équipe locale, qui a finalement réussi à arracher un point spectaculaire dans les derniers instants du match grâce à un but égalisateur de Liam Cullen.
Matos salue l'influence positive du propriétaire
Le patron de Swansea, Vítor Matos, s'est réjoui de l'impact de ce visiteur de marque, révélant que le rappeur s'était rendu dans les coulisses du club après le coup de sifflet final. Matos a souligné que Snoop était loin d'être un investisseur passif, soulignant sa véritable passion pour le sport et son désir de voir l'équipe réussir sous sa direction. Le rebondissement de dernière minute n'a fait que renforcer le moral du groupe de propriétaires, qui célébraient une série de neuf matchs sans défaite à domicile.
Revenant sur la rencontre dans les vestiaires, Matos a déclaré : « Après le match, il est venu dans les vestiaires et a parlé avec les joueurs. C'est quelqu'un qui aime s'impliquer, non seulement avec nous, mais aussi avec l'équipe olympique (des États-Unis). Il aime le sport, il aime les sportifs. Il aime le club, il aime la ville et il veut être ici. Je pense que tout cela est positif et il était vraiment heureux car il sentait que l'équipe avait la bonne mentalité. Il sentait que l'équipe pouvait aller de l'avant. »
