Le passage d'Oleksandr Zinchenko à l'Ajax pourrait déjà être terminé après avoir subi une blessure dévastatrice deux minutes après ses débuts à domicile
Ajax « incertain » quant à la gravité de la blessure de Zinchenko
Zinchenko s'est blessé au genou gauche après seulement deux minutes et demie de jeu lors de la victoire 4-1 de l'Ajax contre Fortuna Sittard samedi soir, à la suite d'un choc avec Dimitrios Limnios. Le joueur a dû être soigné sur le terrain avant d'être évacué vers les vestiaires. L'équipe de Fred Grim a ensuite facilement remporté la victoire après le retrait de Zinchenko grâce à des buts de Jorthy Mokio, Rayane Bounida et un doublé de Mika Godts.
Cependant, le retrait prématuré du joueur de 29 ans a gâché cette victoire retentissante à domicile, même si Grim a admis après le match qu'il ne connaissait pas la gravité de la blessure.
« Pour l'instant, nous ne savons pas exactement quelle est la gravité de la blessure d'Oleksandr Zinchenko », a déclaré l'entraîneur de l'Ajax. « Il passera une IRM demain ou après-demain. J'espère que nous en saurons plus bientôt et que ce ne sera pas trop grave. »
Zinchenko aurait accepté une importante réduction de salaire pour signer à l'Ajax afin de conserver ses chances de participer à la Coupe du monde, puisqu'il espère être capitaine de l'Ukraine en Amérique du Nord cet été. Cependant, certains craignent qu'il ne puisse pas participer au tournoi si l'Ukraine se qualifie pour la phase finale.
Son transfert à l'Ajax a mis fin à trois ans et demi de collaboration avec Arsenal.
Zinchenko a quitté Arsenal pour rejoindre l'Ajax dans le cadre d'un contrat à court terme, après avoir peiné à trouver du temps de jeu lors d'un prêt peu mémorable à Nottingham Forest en début de saison. L'international ukrainien n'a disputé que quatre matches de championnat avec les Tricky Trees en raison d'une blessure, le dernier remontant à la défaite 2-0 à domicile contre Everton fin décembre.
Ce transfert à l'Ajax a mis fin à trois ans et demi passés à Arsenal, où Zinchenko avait rejoint les Gunners en provenance de Manchester City en 2022. Au moment de son transfert vers le grand club d'Amsterdam, Zinchenko a publié un message d'adieu à ses supporters sur sa page Instagram officielle.
« Aux Gunners », a commencé Zinchenko. « Je n'oublierai jamais la façon dont vous m'avez accueilli. Je me souviens encore de la chair de poule que j'ai eue lors du premier match après avoir entendu votre « Always beliiiiiieeeve ».
Je n'aurais même pas pu en rêver. Du fond du cœur, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi et ma famille. Au staff technique, merci de m'avoir donné l'opportunité de faire partie de ce club extraordinaire.
Aux joueurs, merci pour cette expérience inestimable, ces souvenirs fantastiques et pour être devenus des amis pour la vie. À tout le personnel, merci pour votre aide et pour avoir pris soin de moi et de ma famille.
Et bien sûr, merci aux supporters pour leur amour, leur soutien et leurs critiques, que nous, les joueurs, devons accepter et qui nous poussent à travailler encore plus dur. Je vous souhaite tout le meilleur et j'espère que vous réaliserez tous vos rêves.
Une fois Gunner, toujours Gunner. Merci. @arsenal [émoji cœur]. »
L'Ajax reste invaincu depuis 10 matchs après sa victoire samedi
La large victoire de l'Ajax contre Fortuna Sittard a prolongé sa série d'invincibilité à 10 matches, même s'il n'en a remporté que six sur les dix derniers, et seulement deux sur les cinq derniers, laissant l'équipe de Grim à 17 points du leader du championnat, le PSV, qui a subi une défaite surprise 2-1 contre le FC Volendam vendredi.
Grim a pris les rênes de l'Ajax en novembre après le limogeage de John Heitinga en début de saison. L'ancien défenseur a ensuite été nommé membre du staff technique de Tottenham le mois dernier, avant le licenciement de Thomas Frank.
Grim et son équipe de l'Ajax accueilleront le NEC Nimègue le week-end prochain, alors que le club de l'Eredivisie cherchera à prolonger sa série d'invincibilité.
Quelle est la prochaine étape pour Zinchenko ?
Beaucoup pensent que Zinchenko souffre d'une blessure au ligament croisé antérieur, mais le club n'en saura pas plus avant que le milieu de terrain polyvalent passe une IRM pour déterminer la gravité du problème.
Cependant, si Zinchenko souffre d'une grave blessure au genou, son aventure avec l'Ajax prendra fin, tout comme son rêve de participer à la Coupe du monde. L'Ukraine affrontera la Suède à Valence lors des éliminatoires de la Coupe du monde le mois prochain. Le vainqueur affrontera la Pologne ou l'Albanie pour décrocher sa place aux États-Unis.
