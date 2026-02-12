Goal.com
En direct
Julian Alvarez Atletico Madrid GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Le numéro 9 idéal pour Barcelone ou retour en Premier League ? Julian Alvarez est très convoité malgré deux mois sans marquer pour l'Atlético Madrid.

Le terrain du Metropolitano est devenu un sujet de conversation majeur avant le match aller de la demi-finale de la Copa del Rey entre l'Atlético Madrid et Barcelone. « Honnêtement, il n'est pas en bon état », a admis Koke après la défaite dimanche à domicile contre le Real Betis. « Nous glissons, le gazon se soulève. Il est clair que nous devons mieux jouer, ce n'est donc pas une excuse, mais on attend de nous que nous soyons performants et nous avons besoin d'un terrain de la même qualité pour y parvenir. »

Peut-être que la mauvaise qualité du terrain explique pourquoi Julian Alvarez, l'attaquant vedette de l'Atleti, est si peu performant ces derniers temps. Cependant, certains supporters du club craignent que la terrible disette de buts de l'Argentin depuis deux mois soit davantage liée à son état d'esprit qu'à l'état du terrain du Metropolitano, Alvarez étant actuellement pressenti pour rejoindre l'un des meilleurs clubs européens cet été, notamment l'adversaire de jeudi soir à Madrid.

Alors, qu'est-ce qui explique la baisse de forme spectaculaire du vainqueur de la Coupe du monde ? Pourrait-il vraiment quitter l'Atleti pour rejoindre son rival de Liga, Barcelone, à la fin de la saison ? Ou verrons-nous bientôt l'ancien joueur de Manchester City revenir en Premier League ? GOAL tente de faire la lumière sur ce qui s'annonce comme l'une des sagas de transfert les plus intrigantes de 2026...

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO-REAL MADRIDAFP

    Contribution remise en question

    Alvarez n'a rejoint l'Atlético qu'il y a 18 mois, la nouvelle recrue la plus remarquable du Metropolitano lors d'une campagne estivale de dépenses de 188 millions d'euros (163 millions de livres sterling/223 millions de dollars) qui a vu l'équipe de Diego Simeone présentée comme une prétendante légitime au titre. Cependant, malgré une ascension fulgurante en tête du classement à la mi-saison 2024-25 grâce à une série de huit victoires consécutives, l'Atleti a capitulé pendant la seconde moitié de la saison et n'a remporté aucun trophée.

    Simeone a déploré un manque de « stabilité », mais certains supporters et experts ont remis en question la contribution d'Alvarez. Il n'aurait certainement pas pu faire mieux que son malheureux penalty à double touche lors de la défaite cruelle aux tirs au but en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre son rival madrilène, le Real Madrid, alors qu'il avait également terminé la saison avec un total de 29 buts, le meilleur de sa carrière, toutes compétitions confondues.

    Cependant, le joueur recruté pour 75 millions d'euros (65 millions de livres sterling/89 millions de dollars) en provenance de Manchester City avait en fait été devancé en Liga par son coéquipier Alexander Sorloth, qui a réussi à marquer trois buts de plus qu'Alvarez (20-17) malgré 15 titularisations de moins.

    Sans surprise, Simeone était perplexe face aux critiques adressées à Alvarez, qui avait mené l'attaque avec le même mélange de menace et d'altruisme que celui dont il avait fait preuve lors du triomphe de l'Argentine au Qatar en 2022.

    « Il y a beaucoup de choses positives, et ceux qui veulent les voir les trouveront », a déclaré l'entraîneur aux journalistes en mai. « Ce que Julian a accompli en termes d'efforts est incroyable. C'est un joueur qui allie qualité, présence et simplicité, et même s'il est capable de marquer des buts, il préfère passer le ballon à ses coéquipiers. Nous avons besoin de Julian. C'est un joueur que nous avons recruté pour beaucoup d'argent et nous espérons qu'il se sent heureux ici. Nous devons tous l'aider à mieux mettre en valeur son talent. »

    Les dirigeants de l'Atlético ont approuvé et ont une nouvelle fois dépensé un peu plus de 180 millions d'euros pour constituer une équipe digne de leur leader, avec Alex Baena, Jhonny Cardoso, Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Marc Pubill, David Hancko, Santiago Mourino, Giacomo Raspadori et Nico Gonzalez, qui ont tous rejoint la capitale espagnole l'été dernier.

    • Publicité
  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-RAYO VALLECANOAFP

    « Extraordinaire »

    Malheureusement, l'Atlético reste une équipe très curieuse et frustrante par son manque de régularité. La semaine dernière, par exemple, les Rojiblancos ont écrasé le Real Betis 5-0 dans son propre stade en quarts de finale de la Copa del Rey, mais trois jours plus tard, ils ont perdu 1-0 à domicile contre la même équipe. Cependant, si les performances de l'Atlético sont déroutantes, elles ne sont rien comparées à celles d'Alvarez.

    Après avoir marqué un seul but lors de ses cinq premiers matchs de Liga cette saison, contre l'Espanyol lors de la première journée, Alvarez s'est réveillé fin septembre en inscrivant un triplé lors de la victoire 3-2 contre le Rayo Vallecano, avant de réaliser un doublé lors de la victoire écrasante 5-2 contre le Real au Metropolitano.

    C'était la réponse la plus catégorique aux affirmations selon lesquelles il était non seulement perturbé à l'Atlético, mais aussi frustré par Simeone, qui l'avait remplacé à la 62e minute du match nul contre Majorque le week-end précédent. De plus, l'entraîneur, réputé pour être exigeant, ne semblait pas du tout mécontent d'Alvarez lorsqu'il s'est adressé à la presse après le derby madrilène. Au contraire, il semblait se sentir chanceux de l'avoir dans son équipe.

    « Julian est un joueur extraordinaire », s'est enthousiasmé le patron de l'Atlético après qu'Alvarez ait converti un penalty cathartique contre le Real avant de trouver le fond des filets sur un fantastique coup franc. « Mais ce que j'apprécie le plus chez lui, au-delà de tout ce que vous voyez, c'est son humilité. L'humilité de courir, de travailler, en tant que vainqueur de la Coupe du monde, d'être à l'Atlético Madrid et de courir pendant tout le match, quel que soit l'adversaire.

    Nous devons prendre soin de lui, afin qu'il reste ici pendant de nombreuses années et qu'il devienne un grand joueur dans l'histoire de ce club. »

  • Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Vision à court terme

    Comme l'a souligné Simone dans son avertissement, la situation d'Alvarez faisait déjà l'objet de discussions un peu plus d'un mois après le début de la nouvelle saison, et les commentaires de l'attaquant après le derby n'ont pas entièrement mis fin aux spéculations sur son avenir.

    « Je ne pense qu'à court terme, pas plus loin », a déclaré le joueur de 26 ans. « Mais je me sens très bien traité à l'Atleti, je suis très heureux ici. Je travaille donc chaque jour pour m'améliorer et aider l'équipe. La saison est très longue, il reste encore beaucoup à jouer. »

    Cependant, l'inquiétude grandit au Metropolitano, où l'on craint que l'Atlético ne termine une nouvelle fois la saison les mains vides, d'autant plus qu'Alvarez n'a marqué qu'une seule fois en Liga depuis le derby madrilène, le 1er novembre dernier, lors de la victoire 3-0 contre Séville.

    Il a marqué trois buts en Ligue des champions depuis lors, mais aucun dans aucune compétition depuis le 9 décembre. S'il serait injuste d'imputer la forme instable de l'Atleti à la période de disette d'Alvarez, celle-ci a certainement joué un rôle important dans le retard de 13 points que compte désormais l'équipe sur le leader de la Liga, Barcelone.

    Cependant, malgré ses difficultés devant le but, ou peut-être même à cause d'elles, Alvarez fait l'objet de rumeurs de transfert de plus en plus insistantes.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    « Alvarez à Arsenal, ce serait la fin du jeu »

    Alvarez a lui-même admis que son agent avait discuté des conditions d'un éventuel transfert au Paris Saint-Germain avant son arrivée à Madrid en 2024. Selon certaines informations, Luis Enrique serait toujours intéressé par Alvarez, même si Ousmane Dembélé s'est illustré dans le rôle de « faux numéro 9 » au cours de l'année écoulée.

    Naturellement, si l'Atlético met Alvarez sur le marché des transferts cet été, un retour en Premier League est envisageable, compte tenu de l'énorme richesse de l'élite anglaise. Liverpool, cependant, ne renouvellera pas son intérêt de longue date pour l'international argentin après avoir signé Hugo Ekitike et Alexander Isak l'été dernier, et bien que Pep Guardiola n'ait jamais caché qu'Alvarez lui manquait, il n'y a tout simplement aucune chance qu'il retourne à l'Etihad tant qu'Erling Haaland est encore au club.

    Cependant, Arsenal et Chelsea seraient très intéressés, ce qui est tout à fait plausible. En fait, il serait surprenant que les Gunners ne s'intéressent pas à Alvarez, car c'est leur directeur sportif actuel, Andrea Berta, qui l'a recruté pour l'Atlético. De plus, malgré une amélioration de sa forme, Viktor Gyokeres semble toujours avoir du mal à supporter la pression liée au fait d'être l'attaquant principal d'un club de haut niveau, ce qui, selon Gary Lineker, ne serait pas un problème pour Alvarez.

    « Il a remporté la Coupe du monde, bon sang ! », a déclaré l'ancien international anglais dans le podcast Stick to Football. « C'est le genre de joueur qui sait gérer les grands rendez-vous, et quelqu'un comme lui à Arsenal, ce serait la fin du match. »

    Chelsea partage peut-être ce point de vue, car les spéculations vont bon train selon lesquelles les Blues considèrent Alvarez comme le numéro 9 prolifique qui leur manque depuis longtemps, à l'instar d'Arsenal, un avant-centre mobile qui pourrait combiner beaucoup plus efficacement avec le polyvalent Joao Pedro que le limité Liam Delap.

  • FC Barcelona v RCD Mallorca - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Le remplaçant de Lewandowski ?

    C'est toutefois Barcelone qui serait en tête dans la course pour signer Alvarez, ce qui semble évidemment absurde, compte tenu des contraintes budgétaires du Blaugrana et du prix demandé par l'Atlético, qui s'élèverait à plusieurs dizaines de millions d'euros. L'intérêt supposé des Catalans pour le transfert gratuit de l'attaquant de la Juventus Dusan Vlahovic semble beaucoup plus plausible, mais la rumeur d'un transfert d'Alvarez au Barça persiste.

    Le défenseur central Ronald Araujo a même été interrogé à ce sujet avant le match de jeudi. « C'est un grand joueur et, pour moi, l'un des meilleurs attaquants au monde », a déclaré l'Uruguayen. « On voit bien qu'il a du talent, et les meilleurs joueurs doivent être dans le meilleur club, c'est-à-dire chez nous. C'est évident. Mais ce n'est pas à moi de faire ce travail ou de prendre cette décision. »

    Cette responsabilité incombe à Laporta et au directeur sportif Deco qui, après des années de comptabilité créative et de ventes d'âme, rapprochent le Barça de la conformité totale avec les règles financières de la Liga. S'ils y parviennent d'ici la fin de la saison, la signature d'Alvarez ne serait pas hors de portée.

    Barcelone a certainement fait des choses plus étranges lors des dernières fenêtres de transfert, et il ne fait aucun doute qu'Alvarez serait un remplaçant fantastique pour Robert Lewandowski, l'attaquant de 37 ans qui devrait quitter le Camp Nou cet été.

    La perte d'Alvarez au profit du Barça serait évidemment un coup dur pour les fans de l'Atleti, mais cela ne serait probablement pas considéré comme une trahison aussi grave que le transfert d'Antoine Griezmann au Blaugrana en 2019. Même si Alvarez affirme se sentir bien à Madrid, il n'a jamais vraiment fait grand-chose pour se distancier de toutes les rumeurs de transfert.

    « Est-ce que j'ai l'intention de jouer à Barcelone ou au PSG ? Honnêtement, je ne sais pas », a déclaré l'attaquant à L'Équipe en novembre dernier. « Je vois ce que les gens disent sur les réseaux sociaux et, en Espagne, on parle beaucoup de moi et de Barcelone. Pour l'instant, je me concentre sur l'Atlético et nous ferons le point à la fin de la saison. »

  • Julian AlvarezGetty Images

    « Nous avons besoin de Julian. »

    Alvarez est évidemment tout à fait en droit de prendre le temps de réfléchir à la suite de sa carrière. Il n'a jamais caché son désir de remporter des trophées majeurs avec l'Atlético, après avoir fait partie de l'équipe qui a remporté le triplé avec City, et il y a évidemment un risque très réel que la saison des Rojiblancos s'effondre une fois de plus au pire moment.

    Ils partent clairement outsiders dans leur confrontation avec Barcelone en Copa, tandis que le Club Bruges représente un adversaire plutôt coriace en huitièmes de finale de la Ligue des champions pour une équipe battue par Bodo/Glimt lors de son dernier match de la phase de groupes. Par conséquent, l'Atlético aurait vraiment besoin qu'Alvarez renoue avec le chemin des filets le plus tôt possible, car il n'est pas vraiment équipé pour supporter un attaquant habituellement redoutable qui semble à plat et inefficace depuis deux mois.

    Du côté positif, l'Atleti a recruté encore plus de joueurs pendant le mercato hivernal, et Ademola Lookman semble déjà capable d'apporter une toute nouvelle dimension à l'attaque grâce à sa vitesse et à sa technique, même si l'âge finit par rattraper Griezmann et que Sorloth est loin d'être aussi efficace cette saison qu'il l'était la saison dernière. Il y a également eu des problèmes au centre de la défense, malgré la bonne forme de Pubill, tandis que la perte de l'irremplaçable Pablo Barrios, blessé, est un coup dur pour le milieu de terrain.

    Il est inquiétant de constater que Alvarez, presque toujours disponible, a également connu des problèmes physiques ces dernières semaines et a manqué la défaite contre Betis pour cause de maladie. Simeone est donc impatient de le retrouver pour le match décisif contre le Barça.

    « Nous avons besoin de Julian », a répété l'entraîneur pour la énième fois cette saison. « C'est un joueur extrêmement important pour nous, le meilleur footballeur que nous ayons, et j'espère qu'il sera en pleine forme pour jeudi. Un match très important nous attend. »

    Après tout, la Copa est la meilleure chance de l'Atleti de remporter un titre cette saison, et si l'état du terrain sera important, c'est Alvarez dont ils ont besoin dans la meilleure condition physique et mentale possible.

    Traduit automatiquement par GOAL-e

Coupe du Roi
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
0