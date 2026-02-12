Le numéro 9 idéal pour Barcelone ou retour en Premier League ? Julian Alvarez est très convoité malgré deux mois sans marquer pour l'Atlético Madrid.

Alvarez n'a rejoint l'Atlético qu'il y a 18 mois, la nouvelle recrue la plus remarquable du Metropolitano lors d'une campagne estivale de dépenses de 188 millions d'euros (163 millions de livres sterling/223 millions de dollars) qui a vu l'équipe de Diego Simeone présentée comme une prétendante légitime au titre. Cependant, malgré une ascension fulgurante en tête du classement à la mi-saison 2024-25 grâce à une série de huit victoires consécutives, l'Atleti a capitulé pendant la seconde moitié de la saison et n'a remporté aucun trophée.

Simeone a déploré un manque de « stabilité », mais certains supporters et experts ont remis en question la contribution d'Alvarez. Il n'aurait certainement pas pu faire mieux que son malheureux penalty à double touche lors de la défaite cruelle aux tirs au but en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre son rival madrilène, le Real Madrid, alors qu'il avait également terminé la saison avec un total de 29 buts, le meilleur de sa carrière, toutes compétitions confondues.

Cependant, le joueur recruté pour 75 millions d'euros (65 millions de livres sterling/89 millions de dollars) en provenance de Manchester City avait en fait été devancé en Liga par son coéquipier Alexander Sorloth, qui a réussi à marquer trois buts de plus qu'Alvarez (20-17) malgré 15 titularisations de moins.

Sans surprise, Simeone était perplexe face aux critiques adressées à Alvarez, qui avait mené l'attaque avec le même mélange de menace et d'altruisme que celui dont il avait fait preuve lors du triomphe de l'Argentine au Qatar en 2022.

« Il y a beaucoup de choses positives, et ceux qui veulent les voir les trouveront », a déclaré l'entraîneur aux journalistes en mai. « Ce que Julian a accompli en termes d'efforts est incroyable. C'est un joueur qui allie qualité, présence et simplicité, et même s'il est capable de marquer des buts, il préfère passer le ballon à ses coéquipiers. Nous avons besoin de Julian. C'est un joueur que nous avons recruté pour beaucoup d'argent et nous espérons qu'il se sent heureux ici. Nous devons tous l'aider à mieux mettre en valeur son talent. »

Les dirigeants de l'Atlético ont approuvé et ont une nouvelle fois dépensé un peu plus de 180 millions d'euros pour constituer une équipe digne de leur leader, avec Alex Baena, Jhonny Cardoso, Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Marc Pubill, David Hancko, Santiago Mourino, Giacomo Raspadori et Nico Gonzalez, qui ont tous rejoint la capitale espagnole l'été dernier.