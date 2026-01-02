Le nouveau Toni Kroos est né à Berlin : qui est Kennet Eichhorn, le prodige de 16 ans que l'Europe s'arrache ?

Né en 2009 à Bernau, à dix kilomètres de Berlin, Eichhorn a le football dans le sang. Dès l'âge de six ans au SV Mühlenbeck 1947, il était déjà une anomalie. « On voyait tout de suite que Kenny décidait des matchs à lui tout seul », raconte son premier coach, Mike Vielitz. « Il était incroyablement ambitieux, demandant même de s'entraîner trois fois par semaine au lieu de deux. »

Plus que son talent, c'est son leadership précoce qui marquait les esprits. Là où les autres enfants jouaient pour eux, lui organisait déjà le jeu pour les autres. Repéré par le Hertha en 2017 pour intégrer les U9, il n'a jamais caché son amour pour la "Vieille Dame" : « Le Hertha, c'est comme ma famille. La première fois que je suis entré au Stade Olympique, cela a allumé un rêve en moi. »