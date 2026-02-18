Après la finale de Ligue Europa perdue en 2023, Mourinho avait attendu l'arbitre sur le parking pour l'insulter. Une image qui décrit assez bien sa réaction suite à l'affaire Vinícius. Pour lui, comme pour beaucoup d'autres, le Brésilien a de nouveau provoqué les insultes qu'il a reçues. Un nouveau bas-fond atteint par celui que l'on pourrait surnommer le "Stupid One".

« Quand on marque un but comme ça, on célèbre et on retourne dans son camp », a-t-il osé déclarer. « J'ai dit à Vinícius que la plus grande légende de ce club, Eusébio, était noire. Ce club, la dernière chose qu'il est, c'est raciste ». Une logique aussi tordue que dangereuse, qui consiste à blâmer la victime.