Gianluca Prestianni a-t-il proféré des insultes racistes envers Vinícius Junior ? Pour l'instant, on ne peut l'affirmer. L'Argentin a délibérément caché sa bouche avec son maillot. Vinícius, lui, a immédiatement alerté l'arbitre, tandis que Kylian Mbappé a affirmé avoir entendu son coéquipier se faire traiter de "singe" à cinq reprises. Alors que l'enquête de l'UEFA suit son cours, une chose est déjà certaine : José Mourinho s'est couvert de honte en réussissant à rendre une situation déjà grave encore pire.
Le nouveau dérapage de José Mourinho : sa réaction honteuse face au racisme anti-Vinícius
Le "Stupid One"
Après la finale de Ligue Europa perdue en 2023, Mourinho avait attendu l'arbitre sur le parking pour l'insulter. Une image qui décrit assez bien sa réaction suite à l'affaire Vinícius. Pour lui, comme pour beaucoup d'autres, le Brésilien a de nouveau provoqué les insultes qu'il a reçues. Un nouveau bas-fond atteint par celui que l'on pourrait surnommer le "Stupid One".
« Quand on marque un but comme ça, on célèbre et on retourne dans son camp », a-t-il osé déclarer. « J'ai dit à Vinícius que la plus grande légende de ce club, Eusébio, était noire. Ce club, la dernière chose qu'il est, c'est raciste ». Une logique aussi tordue que dangereuse, qui consiste à blâmer la victime.
Une logique absurde
On cherche encore le rapport entre le statut de légende d'Eusébio et ce qui s'est passé mardi soir. Mourinho suggère-t-il bêtement que personne au sein du club ne peut être raciste parce que son plus grand joueur était noir ? Si c'est le cas, le raisonnement est terriblement bancal. Le racisme est, par nature, irrationnel. C'est pourquoi on voit régulièrement des supporters de clubs multiculturels proférer des insultes racistes.
On devrait presque se réjouir que Mourinho n'ait pas traité Vinícius de "menteur". Il a laissé ce soin à son club, qui a publié une vidéo pour affirmer que les joueurs du Real n'avaient rien pu entendre. Mais le cœur honteux de l'argument de Mourinho est là : Vinícius n'est pas tant une victime qu'un provocateur.
Un narratif dangereux
Mourinho a souligné que ce n'était pas la première fois qu'un stade entier se retournait contre Vinícius. « Il y a quelque chose qui ne va pas, car ça arrive dans tous les stades où il joue », a-t-il affirmé. C'est non seulement faux, mais c'est surtout une manière de reprendre le narratif incroyablement dangereux et nauséabond, très répandu en Espagne, qui consiste à dire que Vinícius provoque le racisme par son attitude.
On se souvient que ses danses, jugées "irrespectueuses", ont longtemps servi de prétexte pour le cibler. En 2022, le président des agents espagnols avait même déclaré : « Si tu veux danser la samba, tu vas au Brésil. Tu dois respecter tes adversaires et arrêter de faire le singe ».
L'ironie involontaire
Le simple fait que Mourinho se sente en position de donner des leçons de célébration à Vinícius est le comble de l'ironie. L'ancien coach de Chelsea ou de l'Inter n'a jamais été victime de racisme, mais quand il a été la cible des supporters adverses, il a toujours répondu par des gestes provocateurs.
Pourquoi serait-il acceptable pour Mourinho de répondre en mettant sa main sur l'oreille, mais pas pour Vinícius de célébrer un but par une danse ? Pourquoi y aurait-il une règle pour un sprint sur la touche d'Old Trafford, et une autre pour une samba au stade de la Luz ? Peut-être qu'il nous l'expliquera. Après tout, on aimerait en savoir plus sur le "bon comportement" de la part d'un homme qui a déjà mis un doigt dans l'œil d'un entraîneur adverse.
"Il a commis une grosse erreur"
Ce que Mourinho devrait vraiment faire, c'est s'excuser d'avoir défendu l'indéfendable. Clarence Seedorf, stupéfait par ses propos, a espéré qu'il s'agissait d'une simple réaction à chaud. « Je pense qu'il a commis une grosse erreur en justifiant des insultes racistes », a déclaré la légende néerlandaise. « Il dit que c'est normal d'être raciste si Vinícius vous provoque. C'est très grave ».
« On ne devrait jamais, au grand jamais, justifier le racisme », a-t-il ajouté. « Vinícius a assez subi ce genre de comportement. Je connais Mourinho, et au fond de lui, il serait d'accord avec moi. Mais il s'est malheureusement mal exprimé ».
Les leçons non apprises
Le plus triste, c'est qu'il ne s'agit pas d'un incident isolé. Il y a sept ans, Leonardo Bonucci avait affirmé que son coéquipier, Moise Kean, était à 50 % responsable des cris de singe qu'il avait subis. A-t-on appris quelque chose depuis ? Les scènes honteuses de Lisbonne suggèrent que non. Car il semble que Mourinho et tant d'autres n'aient toujours pas compris.
Le problème n'est pas la célébration. C'est la réaction, totalement injustifiée. Il est temps d'arrêter de blâmer les victimes et de poursuivre les coupables.
"Les racistes sont avant tout des lâches"
Comme l'a écrit Vinícius lui-même : « Les racistes sont avant tout des lâches. Ils ont besoin de mettre leur maillot sur leur bouche pour montrer à quel point ils sont faibles. Mais ils ont la protection de ceux qui, en théorie, ont l'obligation de les punir ».
La responsabilité d'agir ne revient pas seulement à l'UEFA. Elle incombe aussi, et peut-être surtout, à Mourinho et à tous les esprits similaires qui peuplent le monde du football. Il est temps qu'ils commencent à soutenir ceux qui se lèvent contre le racisme, plutôt que de les attaquer immédiatement.